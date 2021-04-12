Тутберидзе хочет взять себе спортивную пару? Тарасова и Морозов уже тренируются в «Хрустальном»

В возможном трансфере мало логики — но он вполне реален.

На днях сразу несколько разных источников стали писать о том, что российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов временно тренируются на московском катке «Хрустальный». Так как фигуристы сейчас гастролируют с командой Тутберидзе с ее новым шоу «Чемпионы», сам факт работы на льду «Хрустального» мало кого удивляет, но вот только пошли разговоры и о полноценном переходе Тарасовой и Морозова в «Самбо-70»! Такому варианту развития событий могут помешать сразу несколько факторов, но исключать его действительно нельзя. Более того, на сегодня вероятность трансфера весьма высокая.

Евгения и Владимир ставили у Глейхенгауза программу для шоу

Тарасову и Морозова связывает с командой Тутберидзе прежде всего хореограф Даниил Глейхенгауз. По различным сведениям, у них давно сложились доверительные, практически дружеские отношения и именно Глейхенгауз позвал Евгению с Владимиром для участия в дебютном шоу группы Этери в Краснодаре два года назад. Пара, которая всегда отличалась яркими и запоминающимися показательными, хорошо была принята публикой, поэтому, когда в 2021 году Тутберидзе затеяла гастрольный тур со своим шоу по всей России, участие Тарасовой и Морозова даже не подлежало сомнению. Практически любое шоу помимо одиночников нуждается в нескольких спортивных парах и танцевальных дуэтах, поэтому многократные призеры чемпионатов мира и Европы удачно заполнили пустующую в «Самбо-70» нишу.

Для шоу этого года Тарасова и Морозов подготовили и специальную программу, которую им поставил Даниил Глейхенгауз. В общем-то сам факт тренировок фигуристов на льду «Хрустального» ни для кого не был секретом, еще пару недель назад их тренер Максим Траньков выложил сторис в Instagram, где у него в руках резиновая уточка с этого катка, а сзади тренируются Тарасова и Морозов. Особого внимания тогда на это никто не обратил, к тому же вскоре появилась и официальная информация о новой постановке для пары от Глейхенгауза для шоу Тутберидзе. Причем к работе с парой Даниила Траньков тогда отнесся скорее скептически, сдержанно заявив, что ребята будут сами решать, использовать им эту программу после шоу или нет.

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По информации «СЭ», изначально планов на серьезное сотрудничество и не было, но они возникли в ходе подготовки к шоу. Сложно сказать, что конкретно повлияло на взаимопонимание специалиста и спортсменов, но Глейхенгауз легко сработался с парой, после чего стал говорить уже с Тутберидзе о возможной подготовке фигуристов к Олимпиаде в Пекине. Несколько СМИ сообщили, что хореограф работает с парой над техническими элементами, в частности над выбросами. Верится в это с трудом, но, возможно, для номера в шоу немного подправить технику было действительно необходимо. А в процессе постановки программы у Глейхенгауза, который раньше занимался исключительно творческой стороной фигурного катания, внезапно открылись новые таланты.

Тарасова и Морозов — фигуристы, которые не нужны ни одному тренеру?

При этом тот факт, что больший фронт работы сейчас лег на Глейхенгауза, делает вариант с возможным переходом пары к Тутберидзе еще более реальным. У самой Этери времени для работы с Тарасовой и Морозовым не так много, и условием, при котором тренер согласилась бы с предложением Даниила взять пару к себе в группу, могло стать требование взять основную нагрузку на себя. У самого Глейхенгауза тоже много работы по хореографии с девочками из «Хрустального», но, судя по всему, энергии у молодого специалиста гораздо больше, чем обязанностей на катке, и попробовать себя в новой компетенции ему будет только в радость.

У самих Тарасовой и Морозова тоже не очень много вариантов. Паре вообще катастрофически не везет с тренерами. Удивительно, это чуть ли не самые преданные наши фигуристы, которые ни разу не уходили от тренера сами, зато тренеры покидали их. Сначала еще до Олимпиады в Пхенчхане от них ушел Андрей Хекало, потом после Игр в Корее со странными заявлениями к прессе вышла Нина Мозер. «Мне неинтересны старые проекты, я уже реализовала с ними все свои задумки. Я считаю, что в определенный момент нужно расходиться», — мы привыкли слышать нечто подобное от учеников, но чтобы так жестко и неожиданно отказывался от учеников тренер? Мозер доверила первую (на тот момент) пару страны своему любимцу Максиму Транькову.

Разумеется, ничего толкового из этого не вышло — человек без образования и опыта работы, который так и не мог понять, что ему важнее — телепроекты или медали его спортсменов, вел ребят в пропасть, из которой выбраться помогла им только сама Мозер. «Бывало, у нас совсем не шли парные элементы, — вспоминала тогда Тарасова. — Потом приезжает Нина Михайловна, говорит мне пару слов, и мы делаем идеальный выброс. Как она это делает, я не понимаю!» После таких слов нужно было и оставить все как есть, но Мозер внезапно осознает, что очень устала от классической работы тренера 24/7. Поэтому Тарасова и Морозов снова никому не нужны. Неожиданный ход — переезд во Флориду к Марине Зуевой — внезапно сработал. Пара действительно перезагрузила свою карьеру, и пусть со спортивной точки зрения результаты просели, но зато они стали выглядеть гораздо интереснее. В глазах судей — в том числе. И вот вновь кажется, что еще пару месяцев им нужно, чтобы привыкнуть к жизни в США, и они выйдут на проектную мощность. Но случилась пандемия, и варианты с жизнью на две страны теперь практически исключены.

Тутберидзе претендует на полную монополию в российском фигурном катании

Тарасова и Морозов ездили к Зуевой вместе с Траньковым прошлым летом, но по ходу сезона работали с ней исключительно онлайн. По факту главным тренером снова стал Траньков, и на этот раз он отнесся к проекту серьезнее — подключил Сергея Воронова в качестве специалиста по технике, например. Только вот результата работа Воронова не дала, и нестабильность Тарасовой так и остается главным сдерживающим фактором пары. Они впервые за четыре года остались без медали на чемпионате мира, уступив двум молодым соотечественникам — Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым и Александре Бойковой с Дмитрием Козловским. О борьбе с китайцами Вэнцзинь Суй и Цуй Хань даже речи не идет — под вопросом уже само попадание фигуристов на Олимпиаду! Ведь помимо пар Тамары Москвиной есть еще и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

Учитывая патовую ситуацию и практически полное отсутствие времени, Тарасова и Морозов точно ничем не рискуют. Хуже, чем сейчас, быть не может — вероятно, так они сейчас рассуждают. От самих спортсменов, Транькова и Зуевой комментариев мы пока не получили, но зато Нина Мозер высказалась в интервью «СЭ» насчет возможного перехода крайне любопытно: «Евгения и Владимир катаются в «Хрустальном, так как участвуют в шоу Тутберидзе. Это подходит им, это хорошо. Они пока размышляют, что им делать дальше. Не стоит делать из этого событие, но вариант с полноценным переходом исключать не надо. Всякое может быть». То есть их бывший (или до сих пор еще действующий, кто вообще разберет?) тренер практически напрямую говорит, что трансфер не то что вероятен, он готовится.

Очевидно, что до командного чемпионата мира, на который сборная уже вылетела в Японию, никаких решений приниматься не будет. Май — время переходов, и как раз под конец весны, скорее всего, Тарасова и Морозов о своих дальнейших планах и объявят. По предыдущему календарю подготовки они должны были улетать в США к Зуевой 15 мая, но сейчас нет уже никаких гарантий, что эти графики актуальны. «Они длительное время готовились в Америке, там была основная база. А сейчас такую подготовку сложно поддерживать в связи с финансами, перелетами, отсутствием виз», — объясняла Мозер.ё

В случае с переходом к Тутберидзе будет тоже много сложностей и много «но», главное из которых — отсутствие у всей команды опыта работы с парами и нехватка льда, правда, наверняка итоговое решение ребята будут принимать не совсем самостоятельно, а при поддержке нашей федерации. Для которой группа Тутберидзе теперь может стать и вовсе полным монополистом — одиночное уже захвачено, на пути парное, а для танцев на льду всегда можно привлечь в команду Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Как и в кейсе возвращения Алены Косторной, Тутберидзе в этой истории вообще ничем не рискует, зато при положительном исходе она окончательно захватит все российское фигурное катание.