«Ты вообще с Туктамышевой дружишь?» Жаркий спор Поповой и Журанкова о чемпионате России на новом YouTube-канале «СЭ»

Битва прогнозов от знающих людей.

С сегодняшнего дня «СЭ» запускает отдельный YouTube-канал, посвященный фигурному катанию, — под названием «Кваксель». Кваксель — единственный оставшийся не покоренным фигуристами прыжок, аксель 4,5 оборота. В первом эфире в преддверии чемпионата России в студии встретились российская фигуристка и хореограф Бетина Попова, тренирующая одну из лучших наших пар — Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, и известный телекомментатор Андрей Журанков.

<br>

Призываем подписаться на канал «Кваксель», в ближайшие недели там будет много контента о российском фигурном катании.

В эфире Попова и Журанков поспорили о результатах предстоящего чемпионата в каждом из четырех видов (у женщин, мужчин, пар и танцоров) и дали конкретный прогноз на первые пятерки в каждой дисциплине. Приз выигравшему — новогодняя коробка конфет. Ниже мы представляем самые яркие моменты дискуссии, полную версию вы можете посмотреть в видео.

Женщины

Журанков: — Поставил Трусову на пятое место. Не видели давно, без прокатов, рисковать не будут с большим количеством прыжков.

Попова: — Наоборот, у нее была возможность спокойно подготовиться. У нее было больше времени успокоиться. Она очень хочет!

Журанков: — Давай так, когда она очень хочет, у нее не получается. Когда она начинает рвать на себе последнюю тельняшку.

Попова: — Справедливо. Но нервишки сейчас будут шалить у всех, не только у Саши. Думаю, чемпионат будет очень интересный.

Журанков: — Если у всех будут шалить, тогда Туктамышеву надо ставить первой!

Попова: — Тут я всегда за.

Журанков: — Формирование сборной по итогам чемпионата России — это примерная прикидка на олимпийский командный турнир. Бессмысленно определять тройку, не понимая, какой состав будет на командник. И тут возникает вопрос, кто будет выступать в короткой программе у женщин. Потому что главное в ней — тройной аксель.

Попова: — Не думаю, что в командном турнире потребуется тройной аксель.

Кузнецов: — Против прыгающих его японок? У американок Гленн как минимум пытается прыгать. (Также прыгает его Лью. — Прим. «СЭ».)

Попова: — Думаю, с чистотой проката та же самая Камила без него спокойно выиграет.

Журанков: — А ты считаешь, Камилу надо ставить на командник?

Попова: — Да. Я бы ставила Аню и Камилу. Камила эмоционально очень сильная.

Журанков: — Ты вообще дружишь с Туктамышевой?

Попова: — Ей нужно дать возможность подготовиться! (Смеется.) Мы сейчас смотрим для Лизы или для сборной? Она может выиграть короткую программу в командном турнире.

Журанков: — Запросто. Легко.

Попова: — Но ей будет тяжелее в личном турнире.

Журанков: — А стоит ли Валиеву ставить в командный турнир? У нас есть две истории — Липницкой в Сочи и Пхенчхан. И вот тут вопрос — будет Этери требовать для двух своих попробовать лед?

Кузнецов: — Очень похоже. Многие бы на это поставили.

Попова: — Ане, может быть, и стоило дать отдохнуть.

Журанков: — А я считаю, что характер Ани гораздо сильнее, чем нервная система Валиевой. Моя пара — Туктамышева и Щербакова.

Попова: — А моя вообще Туктамышева и Трусова! (Смеется.)

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Фото Reuters

Пятерка Поповой

1. Камила Валиева

2. Елизавета Туктамышева

3. Александра Трусова

4. Анна Щербакова

5. Майя Хромых

Пятерка Журанкова

1. Камила Валиева

2. Анна Щербакова

3. Елизавета Туктамышева

4. Майя Хромых

5. Александра Трусова

Пятерка Кузнецова

1. Камила Валиева

2. Анна Щербакова

3. Александра Трусова

4. Елизавета Туктамышева

5. Аделия Петросян

Мужчины

Попова: — Здесь лотерея.

Кузнецов: — А если бы Плющенко или Ягудин сейчас здоровые вернулись на чемпионат России и им бы дали по три месяца потренироваться, какое бы место они заняли?

Попова: — Почетное место на трибунах.

Журанков: — Ягудин был бы прекрасным конферансье, Плющенко бы катался.

Попова: — А Морис [Квителашвили] не за нас катается? В его нынешней форме он бы мог поехать на Олимпиаду от России.

Журанков: — Да, был бы шанс. Бетина, у тебя первый Коляда?

Попова: — Да. Второй — Марк Кондратюк, третий — Женя Семененко. Марк может.

Журанков: — Как Майя [Хромых]? Я Семененко вообще забыл... А на подиуме Мозалев и Игнатов.

Кузнецов: — Интересно, что никто из нас не вспоминает про Алиева и Самарина.

Журанков: — Думаю, они будут бороться и в этой борьбе проиграют, но с высоким результатом.

Михаил Коляда и Дмитрий Алиев с американцем Джейсоном Брауном на Finlandia Trophy. Фото Twitter

Пятерка Поповой

1. Михаил Коляда

2. Марк Кондратюк

3. Евгений Семененко

4. Макар Игнатов

5. Андрей Мозалев

Пятерка Журанкова

1. Михаил Коляда

2. Андрей Мозалев

3. Макар Игнатов

4. Евгений Семененко

5. Дмитрий Алиев

Пятерка Кузнецова

1. Михаил Коляда

2. Макар Игнатов

3. Евгений Семененко

4. Андрей Мозалев

5. Марк Кондратюк

Пары

Журанков: — Я встал в тупик уже на первой паре. Хань/Цун написал.

Попова: — А можно пропустить этот вид? Куда свайпнуть?

Журанков: — Нас посадили на место руководителей федерации. И попробуйте раскидать олимпийскую команду. Очень тяжело определить лидеров. Но первые у меня Мишина/Галлямов, а вторыми будут Бойкова/Козловский, выше Тарасовой и Морозова, потому что вероятность косяка с их стороны меньше.

Попова: — У меня вторые Павлюченко и Ходыкин, и мне не важно, будет так или нет. Что я за тренер, если это не напишу?

Журанков: — Да у нее и Трусова третья!

Кузнецов: — Человек вообще в фигурном катании не разбирается, ага.

Журанков: — А Бойкову с Козловским ты опустила на четвертое место?

Попова: — Да.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пятерка Поповой

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Пятерка Журанкова

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Пятерка Кузнецова

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы

Попова: — Первые у меня Синицина/Кацалапов, вторые — Степанова/Букин, а третьи — Дэвис/Смолкин, или, как говорится, Диана с Дэвисом.

Журанков: — А Глеб со Смолкиным четвертые?

Кузнецов: — И никто не будет накидывать, что есть фактор Тутберидзе? Блат и тому подобное? За Дэвис/Смолкиным и Игорем Шпильбандом же стоит Этери Георгиевна.

Попова: — И это хорошо. Она больше стоит, присутствует в спортивном характере Дианы. Да, Этери Георгиевна, выбирая тренера, понимала, какие стоят цели и какой человек может помочь их достичь. Есть логика в том, чтобы посылать Скопцову и Алешина, у них есть опыт. Диана с Глебом совсем юные, но при этом эффектно выглядят в этом сезоне.

Кузнецов: — Третье место определяет тренерский совет, в котором есть Тутберидзе. Значит, роль она все-таки играет?

Попова: — Как и любой другой тренер. Влияния у нее не больше. Один человек — один голос. У Этери Георгиевны не будет там семи голосов. Две пары у нас неприкосновенные, все остальные до седьмого места близко. Нет такого, что Диана с Глебом хуже кого-то и их тянут. Они конкурентоспособны.

Кузнецов: — Но оценки у них растут очень быстро.

Журанков: — Не смотрите вы на Кубок Варшавы. Там у всех баллы поднялись — да, у Дианы с Глебом значительно больше, но все же. Программы у них сильные. Когда это все обсуждали, не обсуждали Santa Claus Cup, где сделали сумму почти 200 баллов Скопцовой и Алешину. Пишут — шумихи нет, потому что это разная категория турниров. Полная фигня! Это все нацелено на внутренние соревнования, международный уровень тут ни при чем.

Кузнецов: — А как это — «сделали» оценку? Ужин? Чемодан?

Журанков: — Ты у меня спрашиваешь? Как мне сказала Катя Боброва — приходишь на вечеринку, и тебе говорят: «Обрати внимание на Васю! Прекрасная работа, у него квартира в центре, замечательные родители». Это к тому, как работают федерации.

Пятерка Поповой

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

2. Александра Степанова/Иван Букин

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

5. Аннабель Морозов/Андрей Багин

Пятерка Журанкова

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

2. Александра Степанова/Иван Букин

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро

Пятерка Кузнецова

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

2. Александра Степанова/Иван Букин

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин