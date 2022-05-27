«Гран-при России» ждет тур по советским аренам ВХЛ. Большего не достойны?

Новому турниру для российских фигуристов, судя по всему, будет далеко до «Гран-при ISU».

Календарь соревнований в сезоне-2022/23

«Гран-при» России пройдет в шесть этапов:

1-й этап: Москва (21-23 октября)

2-й этап: Сочи (28-30 октября)

3-й этап: Казань (4-6 ноября)

4-й этап: Москва (11-13 ноября)

5-й этап: Самара (18-20 ноября)

6-й этап: Пермь (25-27 ноября)

Прыжковый турнир: Москва (3-4 декабря)

Кубок Первого канала: Москва (21-22 января)

Финал «Гран-при»: Сочи (3-5 марта)

Федерация фигурного катания России старается адаптироваться под новые реалии. Реалии, в которых участие российских фигуристов в международных стартах пока едва ли возможно. По крайней мере на ближайшее время стоит обратить внимание на внутренние старты. Здесь в помощь ФФККР опыт пандемии, когда выезд за рубеж также был ограничен. Однако в федерации не стали в очередной раз подгонять под обстоятельства Кубок России. На основе Кубка функционеры решили организовать полноценную серию Гран-при. Заявлены были большие города, лучшие арены страны, призовые для победителей и интересный формат. Сейчас появляются первые подробности о будущих стартах и после череды громких заявлений у нас есть очень серьезные вопросы...

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вместо обширной географии сразу два этапа отдали Москве

Что вам в первую очередь приходит в голову, когда слышите «Кубок России по фигурному катанию»? Не знаю как у вас, но у меня четкие ассоциации. Тренировочная арена в Сызрани, фигуристы третьего эшелона и чай с конфетами от спонсора победителю. Возможно, таблетки от кашля. При всем уважении как к участникам, так и к привычным для ФФККР городам всерьез рассчитывать на участие в таких стартах звезд первой величины не приходилось. Периодически сборники до Кубка доезжали, но без особого энтузиазма и в явно расслабленном состоянии. А ведь сейчас у нас такой огромный внутренний потенциал, что, по сути, мировая серия «Гран-при» была и не нужна. Заменить бы тренировочные катки на большие арены, Йошкар-Олу с Саранском на миллионники и будет не хуже, чем проект ISU с сомнительными этапами в Китае и Франции...

Еще когда развивалась пандемия, наша редакция предлагала закрепить полученный опыт и сделать Кубок страны обязательным для всех. Но в новом формате. И предложения вроде бы услышаны. В федерации даже отказались от предыдущего нейминга, чтобы не было ненужных воспоминаний. Теперь у нас шесть этапов локальной серии «Гран-при», а также финал. Не будет больше и малых городов, где важнейшим центром притяжения был единственный в округе «Макдональдс» (если еще не закрытый). Только арены КХЛ, только мегаполисы. Теперь у нас Москва, Сочи, Казань, снова Москва, Самара, Пермь. На этот раз действительно без глухой провинции. Но, с другой стороны, два раза давать этапы Москве и ни разу Санкт-Петербургу? Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар. Любимый ФФККР Челябинск, в конце-то концов! Во-вторых, про арены КХЛ... В Самаре, единственном новом городе, таких нет. Как и в Перми.

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В Казани и Перми турнир проведут на старых и маленьких аренах

Пермь — не новый для российского фигурного катания город. Здесь почти каждый год проходит этап Кубка России, также проводят крупные юниорские соревнования. В частности, в 2019 здесь было первенство страны среди юниоров. И Александра Трусова с Анной Щербаковой показывали свои четверные на разминочной арене, где нет и 1000 зрительских мест. Есть дворец спорта «Молот», но и он не самый новый и большой — примерно на 6000 болельщиков в ледовой конфигурации. Проблема только в том, что с фигуристами руководство дворца не сильно дружит и ранее свою площадку не давало. Так что выбор будет из нескольких малых арен, среди которых дворец спорта «Орленок», спорткомплекс имени Сухарева. Нигде нет и полутора тысяч посадочных мест. В Самаре лучший вариант — ледовый Дворец спорта, где играет местный ЦСК ВВС в ВХЛ. Там 5000 зрителей. Альтернатива — MTL Арена на 2600.

Вы будете смеяться, но по данным наших собеседников вероятность того, что «Гран-при» проведут на последней, по их мнению, даже выше. Казань по мнению многих спортивная столица России. Здесь на шикарном уровне проводят крупнейшие международные и всероссийские старты. Но большой фигурный праздник был давным-давно, когда в 2009 в 12 лет на чемпионате России побеждали Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева. С тех пор крупнейшая в городе «Татнефть арена» принимает фигуристов только для ледовых шоу. Они проходят регулярно — приезжали проекты Этери Тутберидзе, Ильи Авербуха, Татьяны Навки. Даже Цирк дю солей делал программу на льду. А вот соревнований от ФФККР не было. Не будет и сейчас. Как рассказали «СЭ» в Министерстве спорта Республики Татарстан в календарном плане турнир должен пройти в «Спорт Сарае». Не пугайтесь, сарай по-татарски — это дворец. Но от ассоциаций русскоязычным эта арена не далека.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Обещания оказались пустыми словами

Старый ледовый на Московской, как его называют местные, построен был еще в 1966 году. С тех пор провели несколько реконструкций, однако объект все равно морально устарел. Сейчас он максимально может вместить всего 3523 человека — явно не те масштабы нам обещали в ФФККР. Там играет не «Ак Барс», а его фарм-клуб «Барс». Еще одна команда КХЛ. Правда вице-президент Федерации фигурного катания Республики Татарстан и член тренерского совета Федерации фигурного катания России Евгений Безменов проблемы не видит. «Для нас это привычная уже, удобная арена, — аргументирует Безменов. — Для Кубка России ее вполне достаточно, еще ведь не известно будут у нас звезды или нет. Так что арены на 3500 человек должно хватить, как мы рассчитываем». Он подтвердил, что в этом году все члены сборной так или иначе участие в импровизированном локальном «Гран-при» примут.

Однако реальный ажиотаж Безменов видит только в случае приезда местных звезд — Камилы Валиевой и Евгении Тарасовой. В Татарстане будут просить ФФККР, чтобы в Казань приехали лучшие местные спортсмены. По-хорошему, гарантировать участие пермяков нужно и на их домашнем этапе. Однако не похоже, что на практике кто-то собирается всерьез готовиться к новым соревнованиям. По такой логике и в Сочи можно не заморачиваться в «Большим» или даже «Шайбой», «Айсбергом». Есть же льдинка на 1000 человек. Кубок России там уже был, всем понравилось! В Москве благо успели снести Дворец спорта ЦСКА, но есть достойные арены. «Сокольники», «Москвич», «Крылья Советов»... Успокаивает только тот факт, что в прошлые годы даже детские турниры в столице выводили на огромный «Мегаспорт», пусть и не пускали туда зрителей. Что в любом случае два этапа в Москве не оправдывает, ведь в Белокаменной будут и контрольные прокаты, и прыжковый турнир, и Кубок первого канала.

Реального расширения географии — нет. Больших арен — нет. Особого отношения — нет. Призовые... Здесь пока рано говорить, но в частных разговорах фигуристы выразили большие сомнения, что они будут хоть сколько-нибудь сравнимы с призовыми ISU. По сути, федерация просто взяла за основу календарь Кубка прошлого года, добавила к нему этап в Самаре и финал, и решила, что так заменила фигуристам международные старты. Но главное, что никакой переоценки значимости соревнований. И пока мы сами не начнем ценить себя стоит ли ждать достойного отношения от зарубежных партнеров? А ведь был такой потенциал создать реальную конкуренцию «Гран-при» от ISU, но в ФФККР теряют второй шанс подряд.