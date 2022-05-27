«Гран-при России» ждет тур по советским аренам ВХЛ. Большего не достойны?
Календарь соревнований в сезоне-2022/23
«Гран-при» России пройдет в шесть этапов:
1-й этап: Москва (21-23 октября)
2-й этап: Сочи (28-30 октября)
3-й этап: Казань (4-6 ноября)
4-й этап: Москва (11-13 ноября)
5-й этап: Самара (18-20 ноября)
6-й этап: Пермь (25-27 ноября)
Прыжковый турнир: Москва (3-4 декабря)
Кубок Первого канала: Москва (21-22 января)
Финал «Гран-при»: Сочи (3-5 марта)
Федерация фигурного катания России старается адаптироваться под новые реалии. Реалии, в которых участие российских фигуристов в международных стартах пока едва ли возможно. По крайней мере на ближайшее время стоит обратить внимание на внутренние старты. Здесь в помощь ФФККР опыт пандемии, когда выезд за рубеж также был ограничен. Однако в федерации не стали в очередной раз подгонять под обстоятельства Кубок России. На основе Кубка функционеры решили организовать полноценную серию Гран-при. Заявлены были большие города, лучшие арены страны, призовые для победителей и интересный формат. Сейчас появляются первые подробности о будущих стартах и после череды громких заявлений у нас есть очень серьезные вопросы...
Вместо обширной географии сразу два этапа отдали Москве
Что вам в первую очередь приходит в голову, когда слышите «Кубок России по фигурному катанию»? Не знаю как у вас, но у меня четкие ассоциации. Тренировочная арена в Сызрани, фигуристы третьего эшелона и чай с конфетами от спонсора победителю. Возможно, таблетки от кашля. При всем уважении как к участникам, так и к привычным для ФФККР городам всерьез рассчитывать на участие в таких стартах звезд первой величины не приходилось. Периодически сборники до Кубка доезжали, но без особого энтузиазма и в явно расслабленном состоянии. А ведь сейчас у нас такой огромный внутренний потенциал, что, по сути, мировая серия «Гран-при» была и не нужна. Заменить бы тренировочные катки на большие арены, Йошкар-Олу с Саранском на миллионники и будет не хуже, чем проект ISU с сомнительными этапами в Китае и Франции...
Еще когда развивалась пандемия, наша редакция предлагала закрепить полученный опыт и сделать Кубок страны обязательным для всех. Но в новом формате. И предложения вроде бы услышаны. В федерации даже отказались от предыдущего нейминга, чтобы не было ненужных воспоминаний. Теперь у нас шесть этапов локальной серии «Гран-при», а также финал. Не будет больше и малых городов, где важнейшим центром притяжения был единственный в округе «Макдональдс» (если еще не закрытый). Только арены КХЛ, только мегаполисы. Теперь у нас Москва, Сочи, Казань, снова Москва, Самара, Пермь. На этот раз действительно без глухой провинции. Но, с другой стороны, два раза давать этапы Москве и ни разу Санкт-Петербургу? Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар. Любимый ФФККР Челябинск, в конце-то концов! Во-вторых, про арены КХЛ... В Самаре, единственном новом городе, таких нет. Как и в Перми.
В Казани и Перми турнир проведут на старых и маленьких аренах
Пермь — не новый для российского фигурного катания город. Здесь почти каждый год проходит этап Кубка России, также проводят крупные юниорские соревнования. В частности, в 2019 здесь было первенство страны среди юниоров. И Александра Трусова с Анной Щербаковой показывали свои четверные на разминочной арене, где нет и 1000 зрительских мест. Есть дворец спорта «Молот», но и он не самый новый и большой — примерно на 6000 болельщиков в ледовой конфигурации. Проблема только в том, что с фигуристами руководство дворца не сильно дружит и ранее свою площадку не давало. Так что выбор будет из нескольких малых арен, среди которых дворец спорта «Орленок», спорткомплекс имени Сухарева. Нигде нет и полутора тысяч посадочных мест. В Самаре лучший вариант — ледовый Дворец спорта, где играет местный ЦСК ВВС в ВХЛ. Там 5000 зрителей. Альтернатива — MTL Арена на 2600.
Вы будете смеяться, но по данным наших собеседников вероятность того, что «Гран-при» проведут на последней, по их мнению, даже выше. Казань по мнению многих спортивная столица России. Здесь на шикарном уровне проводят крупнейшие международные и всероссийские старты. Но большой фигурный праздник был давным-давно, когда в 2009 в 12 лет на чемпионате России побеждали Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева. С тех пор крупнейшая в городе «Татнефть арена» принимает фигуристов только для ледовых шоу. Они проходят регулярно — приезжали проекты Этери Тутберидзе, Ильи Авербуха, Татьяны Навки. Даже Цирк дю солей делал программу на льду. А вот соревнований от ФФККР не было. Не будет и сейчас. Как рассказали «СЭ» в Министерстве спорта Республики Татарстан в календарном плане турнир должен пройти в «Спорт Сарае». Не пугайтесь, сарай по-татарски — это дворец. Но от ассоциаций русскоязычным эта арена не далека.
Обещания оказались пустыми словами
Старый ледовый на Московской, как его называют местные, построен был еще в 1966 году. С тех пор провели несколько реконструкций, однако объект все равно морально устарел. Сейчас он максимально может вместить всего 3523 человека — явно не те масштабы нам обещали в ФФККР. Там играет не «Ак Барс», а его фарм-клуб «Барс». Еще одна команда КХЛ. Правда вице-президент Федерации фигурного катания Республики Татарстан и член тренерского совета Федерации фигурного катания России Евгений Безменов проблемы не видит. «Для нас это привычная уже, удобная арена, — аргументирует Безменов. — Для Кубка России ее вполне достаточно, еще ведь не известно будут у нас звезды или нет. Так что арены на 3500 человек должно хватить, как мы рассчитываем». Он подтвердил, что в этом году все члены сборной так или иначе участие в импровизированном локальном «Гран-при» примут.
Однако реальный ажиотаж Безменов видит только в случае приезда местных звезд — Камилы Валиевой и Евгении Тарасовой. В Татарстане будут просить ФФККР, чтобы в Казань приехали лучшие местные спортсмены. По-хорошему, гарантировать участие пермяков нужно и на их домашнем этапе. Однако не похоже, что на практике кто-то собирается всерьез готовиться к новым соревнованиям. По такой логике и в Сочи можно не заморачиваться в «Большим» или даже «Шайбой», «Айсбергом». Есть же льдинка на 1000 человек. Кубок России там уже был, всем понравилось! В Москве благо успели снести Дворец спорта ЦСКА, но есть достойные арены. «Сокольники», «Москвич», «Крылья Советов»... Успокаивает только тот факт, что в прошлые годы даже детские турниры в столице выводили на огромный «Мегаспорт», пусть и не пускали туда зрителей. Что в любом случае два этапа в Москве не оправдывает, ведь в Белокаменной будут и контрольные прокаты, и прыжковый турнир, и Кубок первого канала.
Реального расширения географии — нет. Больших арен — нет. Особого отношения — нет. Призовые... Здесь пока рано говорить, но в частных разговорах фигуристы выразили большие сомнения, что они будут хоть сколько-нибудь сравнимы с призовыми ISU. По сути, федерация просто взяла за основу календарь Кубка прошлого года, добавила к нему этап в Самаре и финал, и решила, что так заменила фигуристам международные старты. Но главное, что никакой переоценки значимости соревнований. И пока мы сами не начнем ценить себя стоит ли ждать достойного отношения от зарубежных партнеров? А ведь был такой потенциал создать реальную конкуренцию «Гран-при» от ISU, но в ФФККР теряют второй шанс подряд.