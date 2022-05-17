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Чье ледовое шоу сильнее всех в России — Тутберидзе, Плющенко или Авербуха?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе, Илья Авербух, Евгений Плющенко.
Статистика Яндекс за апрель.
Шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Семененко в шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сравниваем главные проекты этой весны с участие фигуристов.

Из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований и потери возможности работать на зарубежных рынках этой весной в России буйным цветом расцвели свои ледовые шоу. Параллельно по городам России колесили три команды — Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. Вместе они закрыли семь российских городов-миллионников, сделали несколько солд-аутов — в общем, видно, что покупательная способность болельщиков фигурного катания не упала, как и желание посещать события. Правда, многие покупали билеты заранее, еще до февральских событий.

«СЭ» решил сравнить три турне по нескольким критериям — звездность, эксклюзивность и качество номеров, популярность и информационный след. Оказалось, что каждое шоу может похвастать своим конкурентным преимуществом.

Звездность

Шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Каждое из шоу имеет свою устоявшуюся команду, а также приглашает некоторых звезд со стороны. Для Тутберидзе и Плющенко, очевидно, костяком стали собственные ученики. Авербух возит участников «Ледникового периода», но в его шоу участвовали и Марк Кондратюк, и Камила Валиева, и Елизавета Туктамышева, и другие. Туктамышева и вовсе может считаться чемпионкой этого шоу-сезона наряду с Медведевой по количеству выступлений. Самая опытная одиночница России за апрель — май успела выступить в Москве и Петербурге по два раза, а также в Туле, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ессентуках и Перми, причем она приняла участие в нескольких мероприятиях всех трех организаторов (вот это не удалось никому). У Медведевой на счету выступления в 11 шоу (считая за два выступления на юбилее Татьяны Тарасовой 15-16 апреля), у Туктамышевой — 10. Они возглавляют рейтинг самых востребованных в шоу фигуристов.

Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Японцы не ждут наших фигуристов на шоу, Италия отказалась от Трусовой и Щербаковой. Чем мы можем ответить?

Если брать звездность участников, то сравнимы шоу Тутберидзе и Плющенко — «Чемпионы на льду» берут свое убойным составом одиночниц, среди которых «эксклюзивная» Алина Загитова — она редко появляется на других лейблах. С другой стороны, у «Союза чемпионов» есть сам Плющенко и его сын Александр, которые лучше знакомы широкой, светской аудитории, а не фанатской, Александра Трусова и Алена Косторная. Состав шоу Авербуха варьировался в зависимости от города — на юбилее Татьяны Тарасовой в Москве, например, приехали Анна Щербакова и Камила Валиева, а в Воронеже все было скромнее — Алексей Ягудин, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова.

Но раз уж мы взялись составлять рейтинг, то в этой номинации тройка будет выглядеть так:

1. Тутберидзе
2. Плющенко
3. Авербух

Все-таки у Этери Георгиевны количество успешных фигуристов больше — у нее почти все шоу прошли олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова (последняя даже не стала жертвовать ими ради карантина и встречи в Кремле), Виктория Синицина/Никита Кацалапов и наши лучшие пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Трусову, Кондратюка, Алиева, Степанову/Букина и Бойкову/Козловского это все-таки перебивает.

География и охват

Здесь имеет смысл посмотреть количество шоу, размеры городов и залов. И здесь по масштабу, пожалуй, вперед вырывается уже олимпийский чемпион. Плющенко удалось собрать полный «Ледовый», да и два других шоу в небольших Туле и Кемерове прошли с аншлагом. Точных данных по посещаемости пока у организаторов нет — они только подводят итоги весенней кампании, а Плющенко планирует и летнюю. Однако судя по фотографиям, почти все шоу прошли практически при полных трибунах, поэтому уместно привести вместимость дворцов.

Шоу Тутберидзе
9 апреля — Минск, «Минск-Арена» (вместимость — 15 086 зрителей)
13 апреля — Москва, ДС «Мегаспорт» (11 748 на хоккее)
20 апреля — Красноярск, «Платинум-Арена» (7100)
24 апреля — Самара, СКК «Ледовый дворец» (5000)
26 апреля — Нижний Новгород, КРК «Нагорный» (5600)
29 апреля — Ташкент, «Хумо-Арена» (12 500)
Общий охват — около 57 тысяч человек.

Шоу Плющенко
9 апреля — Тула, Ледовый дворец (3363)
17 апреля — Санкт-Петербург, «Ледовый» (12 300)
14 мая — Кемерово, ЛД «Кузбасс» (6000)
4 июня — Губкин, «Кристалл» (1000)
8 июня — Рязань, «Олимпийский» (2844)
9 июня — Москва, «ВТБ-Арена» (12 273)
11 июня — Сочи, «Айсберг» (12000)
12 июня — Краснодар, «Ледовый» (3500)
(Яна Рудковская и Евгений Плющенко заявляли о планах посетить 15 городов.)
Общий охват — около 58 тысяч зрителей.

Шоу Авербуха
3 апреля — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)
15-16 апреля — Москва, МСА «Лужники» (8512)
29 апреля — Воронеж, «Юбилейный» (3040)
7 мая — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)
8 мая — Ессентуки, «Ледовый» (800)
15 мая — Пермь, «Молот» (7000)
21 мая — Оленегорск, «Ледовый» (1180)
Общий охват — около 44 тысяч зрителей, так как в некоторых городах Авербух давал по несколько шоу.

Итог:
1. Плющенко
2. Тутберидзе
3. Авербух

Эксклюзивность номеров

Здесь однозначно можно сказать, что Плющенко и Авербух выглядят представительнее Тутберидзе. Шоу тренера «Хрустального» — по большей части сборник спортивных номеров ее учениц и других фигуристов, хотя были и запомнившиеся показательные. Так, для шоу Тутберидзе новый номер в образе Кармен представила Медведева, Трусова заявила манифест на песню ?лки «Я не брошу на полпути». Однако Плющенко и Авербуху есть чем ответить — первому своим номером с сыном под Tango Amore, парным номером Трусовой и Михайлова да самим участием Яны Рудковской в качестве ведущей.

Алина Загитова. Загитова удивила игрой с огнем, Медведева — парными элементами, а Ягудин — слезами. Как прошел юбилей Татьяны Тарасовой в «Лужниках»

Но если брать разнообразие номеров и концепций, то Авербух будет выше. Именно в его шоу в честь 75-летнего юбилея Татьяны Тарасовой фигуристы выходили на лед под живое исполнение песен (в том числе Медведева с новым номером под аккомпанемент Хиблы Герзмавы), Загитова устроила фаер-шоу, а 7 мая в Питере он дал шоу в честь Дня Победы. Да, на его шоу Медведева, Валиева и Ягудин не прыгали четверные, но не они одни определяют качество номеров, тем более показательных, да и часто четверные, как в случае с Евгением Семененко, могут сыграть злую шутку.

Итог:
1. Авербух
2. Плющенко
3. Тутберидзе

Популярность

Если с посещаемостью и охватом все примерно понятно, то с главной характеристикой популярности — упоминаниями в СМИ — ситуация несколько иная. Если говорить о том, чьи шоу стали самыми «хайповыми», то здесь однозначно впереди остался Плющенко — в основном из-за инцидента с Евгением Семененко в Петербурге. Как бы грустно от этого ни было самому Евгению.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. Конкуренция между Плющенко и Тутберидзе возрастает. Олимпийский чемпион теперь тренирует и пары

Шоу Тутберидзе из нестандартного запомнилось разве что гонкой Трусовой и Тарасовой и Морозова за шоу в Нижнем Новгороде, куда они помчали из Кремля. Правда, у этого турне есть одно преимущество — его снимал Первый канал. Он показал московское шоу в записи 24 апреля в прайм-таймовое время, с 19.00. Передача стала 18-й по рейтингу на канале за неделю, но имела довольно неплохие цифры — рейтинг 1,9% и доля 6,5%. Это сравнимо с показателями неженских соревнований чемпионата Европы, правда, они показывались в менее удобное для жителей московского часового пояса время.

Евгений Семененко в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Семененко в шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но по просмотрам в YouTube сильно смотрится и шоу Авербуха. Именно на нем Петербург в первый и единственный раз увидел Валиеву после Олимпиады, у него выступали Медведева и Ягудин, которые также очень хорошо собирают. Вы удивитесь, но дорожка из «Зимы» и спустя 20 лет остается брендом не слабее «Дон Кихота» Загитовой или «Круэллы» Трусовой.

Один из методов подсчета популярности — сравнить количество запросов о шоу в поисковых системах. На этом графике видно, что Тутберидзе имеет явное преимущество над Авербухом. Красный график Тутберидзе вроде бы опережает и Плющенко, но тут надо иметь в виду, что большинство шоу олимпийского чемпиона еще впереди. И 9 и 17 апреля количество запросов про «Союз чемпионов» как раз выравнивалось с главными конкурентами. Эти пики видны на экране — особенно выделяется 17 апреля, когда произошло страшное падение Семененко. Так что окончательные итоги можно будет подводить в июне.

Статистика Яндекс за апрель.
Статистика Яндекс за апрель.

Если брать статистику Яндекса, то за апрель она следующая: запросов «шоу Тутберидзе» 125 501, «шоу Плющенко» — 45 965, «шоу Авербуха» — 25 734. Учитывая, что у Тутберидзе в апреле прошло в три раза больше шоу, чем у Плющенко, цифры опять же сопоставимые. Хотя если брать смежные запросы, то Тутберидзе скорее впереди.

Итог:
1. Тутберидзе
2. Плющенко
3. Авербух

В общем, российский рынок шоу предлагает любой продукт на ваше усмотрение. Шоу Тутберидзе — звезднее, шоу Плющенко — хайповее, шоу Авербуха — разнообразнее.

Евгений Плющенко
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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