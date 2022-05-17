Чье ледовое шоу сильнее всех в России — Тутберидзе, Плющенко или Авербуха?

Сравниваем главные проекты этой весны с участие фигуристов.

Из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований и потери возможности работать на зарубежных рынках этой весной в России буйным цветом расцвели свои ледовые шоу. Параллельно по городам России колесили три команды — Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. Вместе они закрыли семь российских городов-миллионников, сделали несколько солд-аутов — в общем, видно, что покупательная способность болельщиков фигурного катания не упала, как и желание посещать события. Правда, многие покупали билеты заранее, еще до февральских событий.

«СЭ» решил сравнить три турне по нескольким критериям — звездность, эксклюзивность и качество номеров, популярность и информационный след. Оказалось, что каждое шоу может похвастать своим конкурентным преимуществом.

Звездность

Шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Каждое из шоу имеет свою устоявшуюся команду, а также приглашает некоторых звезд со стороны. Для Тутберидзе и Плющенко, очевидно, костяком стали собственные ученики. Авербух возит участников «Ледникового периода», но в его шоу участвовали и Марк Кондратюк, и Камила Валиева, и Елизавета Туктамышева, и другие. Туктамышева и вовсе может считаться чемпионкой этого шоу-сезона наряду с Медведевой по количеству выступлений. Самая опытная одиночница России за апрель — май успела выступить в Москве и Петербурге по два раза, а также в Туле, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ессентуках и Перми, причем она приняла участие в нескольких мероприятиях всех трех организаторов (вот это не удалось никому). У Медведевой на счету выступления в 11 шоу (считая за два выступления на юбилее Татьяны Тарасовой 15-16 апреля), у Туктамышевой — 10. Они возглавляют рейтинг самых востребованных в шоу фигуристов.

Если брать звездность участников, то сравнимы шоу Тутберидзе и Плющенко — «Чемпионы на льду» берут свое убойным составом одиночниц, среди которых «эксклюзивная» Алина Загитова — она редко появляется на других лейблах. С другой стороны, у «Союза чемпионов» есть сам Плющенко и его сын Александр, которые лучше знакомы широкой, светской аудитории, а не фанатской, Александра Трусова и Алена Косторная. Состав шоу Авербуха варьировался в зависимости от города — на юбилее Татьяны Тарасовой в Москве, например, приехали Анна Щербакова и Камила Валиева, а в Воронеже все было скромнее — Алексей Ягудин, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова.

Но раз уж мы взялись составлять рейтинг, то в этой номинации тройка будет выглядеть так:

1. Тутберидзе

2. Плющенко

3. Авербух

Все-таки у Этери Георгиевны количество успешных фигуристов больше — у нее почти все шоу прошли олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова (последняя даже не стала жертвовать ими ради карантина и встречи в Кремле), Виктория Синицина/Никита Кацалапов и наши лучшие пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Трусову, Кондратюка, Алиева, Степанову/Букина и Бойкову/Козловского это все-таки перебивает.

География и охват

Здесь имеет смысл посмотреть количество шоу, размеры городов и залов. И здесь по масштабу, пожалуй, вперед вырывается уже олимпийский чемпион. Плющенко удалось собрать полный «Ледовый», да и два других шоу в небольших Туле и Кемерове прошли с аншлагом. Точных данных по посещаемости пока у организаторов нет — они только подводят итоги весенней кампании, а Плющенко планирует и летнюю. Однако судя по фотографиям, почти все шоу прошли практически при полных трибунах, поэтому уместно привести вместимость дворцов.

Шоу Тутберидзе

9 апреля — Минск, «Минск-Арена» (вместимость — 15 086 зрителей)

13 апреля — Москва, ДС «Мегаспорт» (11 748 на хоккее)

20 апреля — Красноярск, «Платинум-Арена» (7100)

24 апреля — Самара, СКК «Ледовый дворец» (5000)

26 апреля — Нижний Новгород, КРК «Нагорный» (5600)

29 апреля — Ташкент, «Хумо-Арена» (12 500)

Общий охват — около 57 тысяч человек.

Шоу Плющенко

9 апреля — Тула, Ледовый дворец (3363)

17 апреля — Санкт-Петербург, «Ледовый» (12 300)

14 мая — Кемерово, ЛД «Кузбасс» (6000)

4 июня — Губкин, «Кристалл» (1000)

8 июня — Рязань, «Олимпийский» (2844)

9 июня — Москва, «ВТБ-Арена» (12 273)

11 июня — Сочи, «Айсберг» (12000)

12 июня — Краснодар, «Ледовый» (3500)

(Яна Рудковская и Евгений Плющенко заявляли о планах посетить 15 городов.)

Общий охват — около 58 тысяч зрителей.

Шоу Авербуха

3 апреля — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)

15-16 апреля — Москва, МСА «Лужники» (8512)

29 апреля — Воронеж, «Юбилейный» (3040)

7 мая — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)

8 мая — Ессентуки, «Ледовый» (800)

15 мая — Пермь, «Молот» (7000)

21 мая — Оленегорск, «Ледовый» (1180)

Общий охват — около 44 тысяч зрителей, так как в некоторых городах Авербух давал по несколько шоу.

Итог:

1. Плющенко

2. Тутберидзе

3. Авербух

Эксклюзивность номеров

Здесь однозначно можно сказать, что Плющенко и Авербух выглядят представительнее Тутберидзе. Шоу тренера «Хрустального» — по большей части сборник спортивных номеров ее учениц и других фигуристов, хотя были и запомнившиеся показательные. Так, для шоу Тутберидзе новый номер в образе Кармен представила Медведева, Трусова заявила манифест на песню ?лки «Я не брошу на полпути». Однако Плющенко и Авербуху есть чем ответить — первому своим номером с сыном под Tango Amore, парным номером Трусовой и Михайлова да самим участием Яны Рудковской в качестве ведущей.

Но если брать разнообразие номеров и концепций, то Авербух будет выше. Именно в его шоу в честь 75-летнего юбилея Татьяны Тарасовой фигуристы выходили на лед под живое исполнение песен (в том числе Медведева с новым номером под аккомпанемент Хиблы Герзмавы), Загитова устроила фаер-шоу, а 7 мая в Питере он дал шоу в честь Дня Победы. Да, на его шоу Медведева, Валиева и Ягудин не прыгали четверные, но не они одни определяют качество номеров, тем более показательных, да и часто четверные, как в случае с Евгением Семененко, могут сыграть злую шутку.

Итог:

1. Авербух

2. Плющенко

3. Тутберидзе

Популярность

Если с посещаемостью и охватом все примерно понятно, то с главной характеристикой популярности — упоминаниями в СМИ — ситуация несколько иная. Если говорить о том, чьи шоу стали самыми «хайповыми», то здесь однозначно впереди остался Плющенко — в основном из-за инцидента с Евгением Семененко в Петербурге. Как бы грустно от этого ни было самому Евгению.

Шоу Тутберидзе из нестандартного запомнилось разве что гонкой Трусовой и Тарасовой и Морозова за шоу в Нижнем Новгороде, куда они помчали из Кремля. Правда, у этого турне есть одно преимущество — его снимал Первый канал. Он показал московское шоу в записи 24 апреля в прайм-таймовое время, с 19.00. Передача стала 18-й по рейтингу на канале за неделю, но имела довольно неплохие цифры — рейтинг 1,9% и доля 6,5%. Это сравнимо с показателями неженских соревнований чемпионата Европы, правда, они показывались в менее удобное для жителей московского часового пояса время.

Евгений Семененко в шоу «Влюбленные в фигурное катание». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но по просмотрам в YouTube сильно смотрится и шоу Авербуха. Именно на нем Петербург в первый и единственный раз увидел Валиеву после Олимпиады, у него выступали Медведева и Ягудин, которые также очень хорошо собирают. Вы удивитесь, но дорожка из «Зимы» и спустя 20 лет остается брендом не слабее «Дон Кихота» Загитовой или «Круэллы» Трусовой.

Один из методов подсчета популярности — сравнить количество запросов о шоу в поисковых системах. На этом графике видно, что Тутберидзе имеет явное преимущество над Авербухом. Красный график Тутберидзе вроде бы опережает и Плющенко, но тут надо иметь в виду, что большинство шоу олимпийского чемпиона еще впереди. И 9 и 17 апреля количество запросов про «Союз чемпионов» как раз выравнивалось с главными конкурентами. Эти пики видны на экране — особенно выделяется 17 апреля, когда произошло страшное падение Семененко. Так что окончательные итоги можно будет подводить в июне.

Статистика Яндекс за апрель.

Если брать статистику Яндекса, то за апрель она следующая: запросов «шоу Тутберидзе» 125 501, «шоу Плющенко» — 45 965, «шоу Авербуха» — 25 734. Учитывая, что у Тутберидзе в апреле прошло в три раза больше шоу, чем у Плющенко, цифры опять же сопоставимые. Хотя если брать смежные запросы, то Тутберидзе скорее впереди.

Итог:

1. Тутберидзе

2. Плющенко

3. Авербух

В общем, российский рынок шоу предлагает любой продукт на ваше усмотрение. Шоу Тутберидзе — звезднее, шоу Плющенко — хайповее, шоу Авербуха — разнообразнее.