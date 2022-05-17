Чье ледовое шоу сильнее всех в России — Тутберидзе, Плющенко или Авербуха?
Из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований и потери возможности работать на зарубежных рынках этой весной в России буйным цветом расцвели свои ледовые шоу. Параллельно по городам России колесили три команды — Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. Вместе они закрыли семь российских городов-миллионников, сделали несколько солд-аутов — в общем, видно, что покупательная способность болельщиков фигурного катания не упала, как и желание посещать события. Правда, многие покупали билеты заранее, еще до февральских событий.
«СЭ» решил сравнить три турне по нескольким критериям — звездность, эксклюзивность и качество номеров, популярность и информационный след. Оказалось, что каждое шоу может похвастать своим конкурентным преимуществом.
Звездность
Каждое из шоу имеет свою устоявшуюся команду, а также приглашает некоторых звезд со стороны. Для Тутберидзе и Плющенко, очевидно, костяком стали собственные ученики. Авербух возит участников «Ледникового периода», но в его шоу участвовали и Марк Кондратюк, и Камила Валиева, и Елизавета Туктамышева, и другие. Туктамышева и вовсе может считаться чемпионкой этого шоу-сезона наряду с Медведевой по количеству выступлений. Самая опытная одиночница России за апрель — май успела выступить в Москве и Петербурге по два раза, а также в Туле, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ессентуках и Перми, причем она приняла участие в нескольких мероприятиях всех трех организаторов (вот это не удалось никому). У Медведевой на счету выступления в 11 шоу (считая за два выступления на юбилее Татьяны Тарасовой 15-16 апреля), у Туктамышевой — 10. Они возглавляют рейтинг самых востребованных в шоу фигуристов.
Если брать звездность участников, то сравнимы шоу Тутберидзе и Плющенко — «Чемпионы на льду» берут свое убойным составом одиночниц, среди которых «эксклюзивная» Алина Загитова — она редко появляется на других лейблах. С другой стороны, у «Союза чемпионов» есть сам Плющенко и его сын Александр, которые лучше знакомы широкой, светской аудитории, а не фанатской, Александра Трусова и Алена Косторная. Состав шоу Авербуха варьировался в зависимости от города — на юбилее Татьяны Тарасовой в Москве, например, приехали Анна Щербакова и Камила Валиева, а в Воронеже все было скромнее — Алексей Ягудин, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова.
Но раз уж мы взялись составлять рейтинг, то в этой номинации тройка будет выглядеть так:
1. Тутберидзе
2. Плющенко
3. Авербух
Все-таки у Этери Георгиевны количество успешных фигуристов больше — у нее почти все шоу прошли олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова (последняя даже не стала жертвовать ими ради карантина и встречи в Кремле), Виктория Синицина/Никита Кацалапов и наши лучшие пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Трусову, Кондратюка, Алиева, Степанову/Букина и Бойкову/Козловского это все-таки перебивает.
География и охват
Здесь имеет смысл посмотреть количество шоу, размеры городов и залов. И здесь по масштабу, пожалуй, вперед вырывается уже олимпийский чемпион. Плющенко удалось собрать полный «Ледовый», да и два других шоу в небольших Туле и Кемерове прошли с аншлагом. Точных данных по посещаемости пока у организаторов нет — они только подводят итоги весенней кампании, а Плющенко планирует и летнюю. Однако судя по фотографиям, почти все шоу прошли практически при полных трибунах, поэтому уместно привести вместимость дворцов.
Шоу Тутберидзе
9 апреля — Минск, «Минск-Арена» (вместимость — 15 086 зрителей)
13 апреля — Москва, ДС «Мегаспорт» (11 748 на хоккее)
20 апреля — Красноярск, «Платинум-Арена» (7100)
24 апреля — Самара, СКК «Ледовый дворец» (5000)
26 апреля — Нижний Новгород, КРК «Нагорный» (5600)
29 апреля — Ташкент, «Хумо-Арена» (12 500)
Общий охват — около 57 тысяч человек.
Шоу Плющенко
9 апреля — Тула, Ледовый дворец (3363)
17 апреля — Санкт-Петербург, «Ледовый» (12 300)
14 мая — Кемерово, ЛД «Кузбасс» (6000)
4 июня — Губкин, «Кристалл» (1000)
8 июня — Рязань, «Олимпийский» (2844)
9 июня — Москва, «ВТБ-Арена» (12 273)
11 июня — Сочи, «Айсберг» (12000)
12 июня — Краснодар, «Ледовый» (3500)
(Яна Рудковская и Евгений Плющенко заявляли о планах посетить 15 городов.)
Общий охват — около 58 тысяч зрителей.
Шоу Авербуха
3 апреля — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)
15-16 апреля — Москва, МСА «Лужники» (8512)
29 апреля — Воронеж, «Юбилейный» (3040)
7 мая — Санкт-Петербург, «Юбилейный» (7012)
8 мая — Ессентуки, «Ледовый» (800)
15 мая — Пермь, «Молот» (7000)
21 мая — Оленегорск, «Ледовый» (1180)
Общий охват — около 44 тысяч зрителей, так как в некоторых городах Авербух давал по несколько шоу.
Итог:
1. Плющенко
2. Тутберидзе
3. Авербух
Эксклюзивность номеров
Здесь однозначно можно сказать, что Плющенко и Авербух выглядят представительнее Тутберидзе. Шоу тренера «Хрустального» — по большей части сборник спортивных номеров ее учениц и других фигуристов, хотя были и запомнившиеся показательные. Так, для шоу Тутберидзе новый номер в образе Кармен представила Медведева, Трусова заявила манифест на песню ?лки «Я не брошу на полпути». Однако Плющенко и Авербуху есть чем ответить — первому своим номером с сыном под Tango Amore, парным номером Трусовой и Михайлова да самим участием Яны Рудковской в качестве ведущей.
Но если брать разнообразие номеров и концепций, то Авербух будет выше. Именно в его шоу в честь 75-летнего юбилея Татьяны Тарасовой фигуристы выходили на лед под живое исполнение песен (в том числе Медведева с новым номером под аккомпанемент Хиблы Герзмавы), Загитова устроила фаер-шоу, а 7 мая в Питере он дал шоу в честь Дня Победы. Да, на его шоу Медведева, Валиева и Ягудин не прыгали четверные, но не они одни определяют качество номеров, тем более показательных, да и часто четверные, как в случае с Евгением Семененко, могут сыграть злую шутку.
Итог:
1. Авербух
2. Плющенко
3. Тутберидзе
Популярность
Если с посещаемостью и охватом все примерно понятно, то с главной характеристикой популярности — упоминаниями в СМИ — ситуация несколько иная. Если говорить о том, чьи шоу стали самыми «хайповыми», то здесь однозначно впереди остался Плющенко — в основном из-за инцидента с Евгением Семененко в Петербурге. Как бы грустно от этого ни было самому Евгению.
Шоу Тутберидзе из нестандартного запомнилось разве что гонкой Трусовой и Тарасовой и Морозова за шоу в Нижнем Новгороде, куда они помчали из Кремля. Правда, у этого турне есть одно преимущество — его снимал Первый канал. Он показал московское шоу в записи 24 апреля в прайм-таймовое время, с 19.00. Передача стала 18-й по рейтингу на канале за неделю, но имела довольно неплохие цифры — рейтинг 1,9% и доля 6,5%. Это сравнимо с показателями неженских соревнований чемпионата Европы, правда, они показывались в менее удобное для жителей московского часового пояса время.
Но по просмотрам в YouTube сильно смотрится и шоу Авербуха. Именно на нем Петербург в первый и единственный раз увидел Валиеву после Олимпиады, у него выступали Медведева и Ягудин, которые также очень хорошо собирают. Вы удивитесь, но дорожка из «Зимы» и спустя 20 лет остается брендом не слабее «Дон Кихота» Загитовой или «Круэллы» Трусовой.
Один из методов подсчета популярности — сравнить количество запросов о шоу в поисковых системах. На этом графике видно, что Тутберидзе имеет явное преимущество над Авербухом. Красный график Тутберидзе вроде бы опережает и Плющенко, но тут надо иметь в виду, что большинство шоу олимпийского чемпиона еще впереди. И 9 и 17 апреля количество запросов про «Союз чемпионов» как раз выравнивалось с главными конкурентами. Эти пики видны на экране — особенно выделяется 17 апреля, когда произошло страшное падение Семененко. Так что окончательные итоги можно будет подводить в июне.
Если брать статистику Яндекса, то за апрель она следующая: запросов «шоу Тутберидзе» 125 501, «шоу Плющенко» — 45 965, «шоу Авербуха» — 25 734. Учитывая, что у Тутберидзе в апреле прошло в три раза больше шоу, чем у Плющенко, цифры опять же сопоставимые. Хотя если брать смежные запросы, то Тутберидзе скорее впереди.
Итог:
1. Тутберидзе
2. Плющенко
3. Авербух
В общем, российский рынок шоу предлагает любой продукт на ваше усмотрение. Шоу Тутберидзе — звезднее, шоу Плющенко — хайповее, шоу Авербуха — разнообразнее.