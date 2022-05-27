Каким может стать чемпионат по прыжкам? Фигуристам стоит обратить внимание на хай-дайвинг и ММА

Предлагаем идеи, как сделать крутым прыжковый турнир, который заявлен в нашей стране на будущий сезон.

На днях Федерация фигурного катания России подвела итоги прошлого сезона и наметила планы на будущий. Помимо ожидаемого переизбрания Александра Горшкова на пост руководителя, важным моментом было обсуждение соревновательного календаря. В ФФККР много идей, как минимизировать влияние санкций, — в частности, Кубок России планируется переформатировать в полноценные этапы «Гран-при» в шести различных городах. Среди прочего планируют и несколько прыжковых турниров в разнообразных форматах. Идея таких соревнований не нова — турниры по прыжкам уже проводили год назад и этой весной в рамках Кубка Первого канала. Однако не все оценили эту затею. Как организаторам следующего прыжкового чемпионата не повторить прошлых ошибок и найти новые источники для вдохновения?

Новые соревнования — шанс для Трусовой взять реванш у Анны Щербаковой

Когда у руководителей нашего фигурного катания выпытывали форматы будущих соревнований, мало кто ожидал услышать подобное. «Вишенкой на торте мы планируем турнир под условным названием «чемпионат России по прыжкам», — сказал на пресс-конференции гендиректор ФФККР Александр Коган. — Он будет совершенно нового формата, отдельно от Кубка Первого канала. Соревнования пройдут в больших дворцах». До этого в федерации уже заявляли о новом статусе Кубка России, который переформатируют в «Гран-при», про новые контрольные прокаты, мотивацию для спортсменов... Но давайте остановимся именно на прыжковых соревнованиях, поскольку именно эта новость может в будущем стать революционной. Ведь впервые речь не о показательных турнирах, шоу-форматах, а о настоящем спорте. Где во главе угла — прыжки.

Больше всего в этот момент наверняка обрадовалась Александра Трусова. Звания чемпионки страны у нее пока так и нет, если не считать юниорский уровень. По взрослым доминировала Анна Щербакова, но думается, что в прыжках у Трусовой будут все шансы отыграть свое. Среди мужчин шанса показать себя наверняка ждет Александр Самарин, который любит четверные, но со скепсисом относится к хореографии. Парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов наверняка захотят попробовать и свои силы, если про пары в федерации не забудут. И это мы еще молчим про огромную компанию юниоров, которым опыта и веса в глазах судей для высоких компонентов пока не хватает, а вот большим техническим арсеналом та же Софья Акатьева обладает уже в 14 лет. По сути, сбывается давняя мечта Александра Лакерника — отдельная техническая программа.

Анна Щербакова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Помимо прыжкового турнира можно организовать «артистическую программу»

Лакерник давно выступал в Международном союзе конькобежцев с идеей разделить фигурное катание на техническое и артистическое. В одном виде будут побеждать технические гении, во втором — гении презентации. Наверняка для баланса сил в ФФККР теперь будут думать и как поддержать своим стартом наших спортсменов, в том числе танцоров на льду. Последним хоть прыгать и разрешили, но вряд ли они будут заявляться и участвовать. Сама по себе идея артистической программы с отдельным комплектом наград в этой связи уже не выглядит столь утопично, и наверняка Лакерник напомнит о ней на конгрессе ISU в Таиланде перед своими перевыборами. Ранее на полуофициальном уровне проводились только чемпионаты мира по ледовой акробатике, а также разного рода ЧМ среди профессионалов с неочевидными конкурсами. Так что за экспериментом ФФККР точно будет следить весь мир.

Изначально крутая идея в случае с Кубком Первого канала столкнулась с проблемами при реализации. Во-первых, прыжковый турнир смотрелся вторично на фоне основного действа. Здорово, что услышали призыв многих и провели «битву полов», как в легкой атлетике, однако с учетом формата остальных соревнований победа одной из сторон меркла перед битвой команд Загитовой и Медведевой. На второй раз прыжковый турнир вписали в общую соревновательную битву команд капитанов, однако на первый план вышли другие неочевидные тонкости. Не было прямой трансляции, понятных правил, нерв во многом накручивался искусственно, хотя идея с имитацией «серии пенальти» в фигурном катании из прыжков и выглядит как воплощение наяву самых смелых снов фанатов... Журналисты — еще менее благодарные люди, чем болельщики, поэтому мы и требуем большего, хотя отрицать прогресс в реализации прыжкового турнира командой Первого канала не стоит.

Синхронные прыжки девушек и мужчин и элементы под музыку

Теперь ни о какой вторичности речь точно не идет — это отдельный конкретный старт со своими победителями и проигравшими. Более того, он будет единоличный. То есть битва не за команду, а конкретных спортсменов друг с другом. Наверняка турнир разделят на мужской и женский, и скорее это справедливо. Хотя показательный матч — битву чемпионов у девушек и мужчин провести было бы интересно. Далее рассуждаем, в каком виде проводить соревнования. Наверняка будет серия обязательных элементов, которую можно преобразовать в своеобразный групповой этап. По его итогам отсеивать неудачников и выставить рейтинг от сильнейшего к худшему, но все же попавшему в следующий круг. А дальше — серия плей-офф на выбывание. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Здесь уже все средства хороши, и спортсмены сами выбирают, какие элементы будут прыгать. Три попытки, баллы складываются, победитель идет дальше.

В принципе, ФФККР могут и не придумывать ничего с нуля. У них уже есть формат соревнований по «элементам» на детском и юниорском уровне. Знакомый как спортсменам, так и судьям. Но бесконечно унылый, так что лучше от него отойти. И посмотреть в сторону прыжков в воду. Здесь соревнования проводят серией из шести попыток, причем, что важно, элементы заявляют заранее — менять по ходу контент нельзя. Возможно, стоит рискнуть и ввести синхронные прыжки, особенно микст. Почему нет, в МОК точно будут в восторге от гендерного равенства. Хай-дайвинг показывает пример, как делать спорт медийным. В идеале прыгать нужно не на закрытой арене, а на интересной локации. Например, на замерзшей Неве напротив Зимнего дворца. Представьте себе кадры! Выходить на лед фигуристы будут под зажигательную музыку, как в ММА, возможно, даже и прыгать в такт аккордам тяжелого рока... Хочется верить, что к вопросу подойдут действительно серьезно, ведь тогда формат может прижиться и на уровне ISU, а может, и выше.