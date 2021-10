Сильнейшие пары страны никак не могут войти в олимпийский сезон.

До Олимпиады в Пекине остается четыре месяца. И если за такие виды, как женское одиночное и парное катание, можно в целом быть спокойными — все лидеры выступают и набирают форму, — то за танцы на льду на данный момент очень тревожно. А все потому, что ни одна из трех лидирующих пар страны не может войти в сезон. Речь идет о действующих чемпионах мира Виктории Синициной и Никите Кацалапове, действующих чемпионах России Александре Степановой и Иване Букине и трехкратных победителях финала Кубка страны Тиффани Загорски и Джонатане Гурейро. На данный момент ни одна из пар не приняла участия ни в одном турнире. Так что происходит?

Степанова и Букин: пока не в форме

Началось все с контрольных прокатов. Дуэт не смог выступить в Челябинске из-за болезни Александры — за несколько дней до выступления Степанова заболела ангиной. И казалось бы — с момента прокатов прошел уже целый месяц. Все должно было быть хорошо — но тут пара снимается с Finlandia Trophy, так как не готова выходить на старт.

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно», — заявила RT тренер Ирина Жук.

И при этом пара уже не может заявиться на какой-либо международный старт до серии «Гран-при», опять же, по словам тренера: «Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин», — сообщила Жук.

Этап в Турине (который был перенесен из Китая) пройдет 5-7 ноября. Самое серьезное, что может случиться до него, — это этап Кубка России. И когда же дуэт будет набирать форму или накатывать программу?

Известно, что в ритм-танце нового сезона фигуристы будут выступать под хип-хоп-ритмы Everybody by Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix и блюз Monster by Shawn Mendes, Justin Bieber. Произвольный танец поставлен из двух частей — We Have A Map of the Piano by Mum и A Time For Us (from Romeo and Juliet) Нино Роты. Но когда действующие чемпионы России намерены его накатывать? Если к 5 октября они не форме, для того чтобы участвовать в соревнованиях.

А это, между прочим, вторая пара страны. Которая, скорее всего, свою путевку на Олимпийские игры в Пекин не отдаст никому, если будет позволять здоровье. Ирина Жук вспоминает: «Два года назад, когда Сашу мучили проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап «Гран-при Skate America», где ребята прекрасно выступили». Но тот сезон не был олимпийским. Остается лишь надеяться, что пара сумеет набрать форму и накатать программу в сложившейся ситуации — и здоровье им это позволит.

Синицина и Кацалапов: все очень плохо?

А вот за действующих чемпионов мира становится по-настоящему боязно. Вика и Никита уже сумели прервать гегемонию французского дуэта Пападакис — Сизерон на чемпионате Европы. И в их отсутствие завоевали титул чемпионов мира. Объективно — из всех россиян у них больше всех шансов побороться с французами за олимпийское золото. Но что-то пошло не так.

Известно, что программы фигуристов: ритм-танец под микс из композиций Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма «Девять с половиной недель» и Brick House группы Commodores и произвольный танец — под музыку Рахманинова — специалисты не оценили. Но ведь для этого и проводятся контрольные прокаты — чтобы получить советы по доработке от специалистов. Советов было так много, что программы пришлось сильно дорабатывать. По этой причине, со слов партнера, пара снялась с этапа Кубка России в Сызрани.

«После прокатов очень много было переделок, до сих пор они идут, и мы попросили разрешения выступить на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, нам просто нужно время, чтобы накатать изменения. Есть изменения в музыке произвольного танца, а также внутри программы в целом, по элементам. Второй концерт Рахманинова остается, но изменения коснутся других фрагментов музыки. Паганини? Скоро узнаете. В ритм-танце вообще все хорошо, его главное накатать», — сказал Кацалапов РИА Новости.

Но все это полбеды. Тревожный звоночек прозвучал сразу после контрольных прокатов — от тренера пары. Но тогда это не сильно бросилось в глаза. «Пара готова к сезону на 50 процентов, поскольку у партнера была проблема со спиной. Эта травма обостряется у нас уже третий год подряд, причём именно на этапе предсезонной подготовки. Но потом спину удается закачать, и проблема устраняется», — приводит слова Жулина RT.

Тогда это был рядовой комментарий. У фигуристов вообще всегда есть какие-то проблемы, это нормально вообще для всех спортсменов, в любом виде спорта. Но тут, как гром среди ясного неба, происходит снятие с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. И причина — та, которую косвенно упоминал Жулин еще в сентябре: спина Кацалапова. А от комментария тренера становится совсем тревожно.

«Спину сорвал Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», — сообщил РИА Новости Жулин.

До ближайшего этапа серии «Гран-при» еще целый месяц — Синицина и Кацалапов заявлены на четвертый этап — NHK Trophy, который пройдет в Токио с 12 по 14 ноября. Но после таких комментариев от тренера вообще страшно и сложно делать какие-то прогнозы. Надеемся, что пара сумеет восстановиться.

Загорски и Гурейро: ничего не понятно

Пара немного странно вошла в сезон, если это можно считать за начало. На контрольных прокатах фигуристы удивили больше всех — и дело вовсе не в постановках. Дело в том, что дуэт дважды выступил с ритм-танцем, объяснив это тем, что произвольный еще не готов.

«Мы вернулись в начале августа в Россию (из Англии, где ставили произвольный танец Toxic вместе с олимпийским чемпионом 1984 года Кристофером Дином. — Прим. «СЭ»), чтобы начать работать. Нам не хватило времени для произвольной. Завтра мы еще раз будем катать короткую», — рассказала Загорски журналистам после первого дня прокатов.

На прошедших двух этапах Кубка России пара не выступала. Также в сентябре имена Загорски и Гурейро были в списках участников турнира серии ISU Challenger Budapest Trophy. Но сейчас их там нет. И теперь пара пропала еще и из списков участников этапа «Гран-при» в США, до которого еще чуть больше недели — турнир пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе. Так что происходит?

Известно, что по время предсезонной подготовки пара испытывала трудности — из-за болезни партнера: Джонатан переболел коронавирусом. Но после выступления на контрольных прокатах вопросы о состоянии пары вроде были сняты — Загорски и Гурейро выступили не идеально, но как всегда ярко. В целом они были в достаточно хорошей форме. А времени доделать произвольный танец у них было достаточно. Но теперь возникает вопрос — а когда мы вообще увидим пару на льду?

После снятия с этапа «Гран-при» у пары остается еще один — Internationaux de France, который пройдет в Гренобле с 19 по 21 ноября. Но теперь возникают сомнения в том, увидим ли мы фигуристов на нем.

Загорски и Гурейро по результатам прошлого сезона — третий дуэт страны. И по сравнению с теми парами, которые будут пытаться занять их место в новом сезоне, Тиффани и Джонатан — самые опытные. У них уже есть опыт выступления на Олимпийских играх. Но вряд ли пара могла бы отказаться от Олимпиады просто так.

Вариантов тут может быть только два: состояние здоровья кого-либо из партнеров либо проблемы с произвольным танцем. Исходя из социальных сетей обоих фигуристов — оба по-прежнему ведут активную жизнь. Джонатан в начале октября был избран в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOC), став там вице-председателем.

В конце сентября пара выступала в шоу «Влюбленные в фигурное катание». И визы фигуристы тоже получили — 8 октября генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что все спортсмены, заявленные на этап «Гран-при» в США, получили американские визы. И тут, за девять дней до соревнований, пара внезапно снимается.

Визы пара получала — значит, выступать планировала. Остается только одна вероятная причина снятия — состояние здоровья одного из спортсменов. На запрос «СЭ» пара ответила, что пока не готова ничего комментировать.

Пападакис и Сизерон: яркие и стильные

На фоне такого кризиса у лидеров в российских танцах на льду старт сезона у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона становится еще ярче. Пара не выступала полтора года — после поражения Синициной и Кацалапову на чемпионате Европы-2020. И мощно ворвалась в олимпийский сезон.

Их первое выступление произошло на внутреннем турнире Master's de Patinage, где пара продемонстрировала классные постановки: энергичный ритм-танец под Made to love и You & I и «Элегию» Габриэля Форе в произвольном. Уже на этом старте Пападакис и Сизерон катались бесподобно — на высоких скоростях, свежо и энергично. И отличались от самих себя ранее: новые поддержки, позиции во вращениях и красивая хореография.

Баллы на внутреннем турнире обсуждать не хочется — и так понятно, что обновление мировых рекордов все равно не будет засчитано. Но выступление было сильным — этого не отнять. Далее — Finlandia Trophy, где французы, понятно, одержали победу. Здесь пара выступила не идеально, были косяки на твизлах, но сумма была достаточно солидной — 217,54 балла. Для сравнения: сумма баллов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на победном чемпионате мира в Швеции была 221,17.

И в отношении этой пары работает аргумент — они еще прибавят. Два старта, две победы, впереди серия «Гран-при». Стильные постановки, авторитет, опыт — все за них. Только вот среди российских танцоров навязать борьбу французам на данный момент, увы, некому.

«СЭ» желает здоровья российским танцорам!