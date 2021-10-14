Двукратная олимпийская чемпионка раскладывает по полочкам.

В победной сочинской паре Волосожар/Траньков на виду чаще партнер — телекомментатор, тренер, шоумен и отец. Успевает и в Ташкент слетать плов съесть да визу в США получить, и челленджи позаписывать для Первого канала.

Однако супруга Максима Татьяна Волосожар выдерживает нагрузки нисколько не меньше. И дети на ней (в прямом смысле слова во время интервью), и свою школу надо развивать, и актера Федора Федотова надо в «Ледниковом периоде» учить кататься, а тренируются в проекте по несколько часов в день.

Мы спросили у украинско-российской фигуристки про впечатления от начавшегося олимпийского сезона и хейт вокруг «Ледникового».

Мы не работаем вместе с Максимом — очень часто споры

— Татьяна, вы получаете высокие оценки на «Ледниковом периоде», в том числе от Максима Транькова. Какие ощущения, когда вас оценивает муж?

— Естественно, это приятно. Максим — строгий судья, каким и хотел быть в этом сезоне «Ледникового периода».

Вообще мы сейчас мало видимся из-за нашей занятости и мало обсуждаем фигурное катание. Где-то я сама это пресекаю, потому что знаю, что Макс — творческий человек, очень любит покритиковать выбранную нами музыку и сказать: «Да ничего из этого не получится!». В этот раз я махнула на это рукой и сказала: «У меня свое мнение, на льду посмотришь». Рада, что ему понравилось.

— У вас часто бывают споры на тему фигурного катания? Максим сейчас работает тренером. Вы можете ему сказать: «Вот здесь лучше сделать так»?

— Вот поэтому мы и не работаем вместе. (смеется) У нас очень часто возникают споры по поводу фигурного катания, но я готова уступать Максиму. Мне семья дороже!

В прошлый раз он поставил 5,9, и я не расстроилась. Максим мне объяснил: «Вы первые выступали, и сразу ставить 6,0 было бы неправильно». Согласна с ним. Но строжайших судей на проект еще не пригласили. С нами сейчас нет Елены Исинбаевой, которая была в прошлом сезоне. Но она навсегда в наших сердцах! (смеется)

— Из Максима получится судья в спортивном фигурном катании?

— Получился бы, но я знаю точно его позицию: он не хочет быть судьей.

— В соцсетях можно часто встретить такое мнение фанатов фигурного катания: «Ледниковый период» — это не спорт, это все «постанова», зачем вообще притащили Даню Милохина на спортивный сайт. Что вы можете ответить этим фанатам? Почему его стоит смотреть?

— «Ледниковый период» сейчас омолаживается, и это огромный плюс. Молодежь тоже должна знать, что есть такой проект на телевидении. Сейчас многие уходят в YouTube, телевизор смотрят меньше. Взрослые люди сиотрят «Ледниковые периоды». А новое поколение у нас у всех растет, так что нужно знать, чем дышать дальше нам и чем уже дышат они.

Тутберидзе старается, чтобы у девочек были идеальны даже прически и маникюр

— Если говорить о спортивном фигурном катании — кто-нибудь особенно запомнился за прошедший месяц?

— Я еще присматриваюсь, но в женском одиночном катании мне очень нравится Камила Валиева. Действительно балерина на льду.

Конечно, я смотрю парное катание и переживаю за пару Тарасова/Морозов. Это естественно, потому что Максим является их тренером, и они сейчас перешли в группу Этери Георгиевны.

— Весь последний год идут споры, понимает ли Валиева «Болеро». Вам понятны эти споры, есть сомнение, что слишком сложная для нее музыка?

— Если передает, то, наверно, понимает. (смеется)

— Вам нравится, как передает?

— Да, мне однозначно нравится. И мне кажется, Этери Георгиевна внимательно относится к девочкам и вообще спортсменам — говорю не только про программы. Там не все сводится к кнуту и прянику, а она им как мама. И старается, чтобы все было идеально — вплоть до прически и маникюра. Наверное, поэтому она и тренер номер один.

— Для вас Валиева — фаворит олимпийского сезона?

— Для меня лично — да, это фаворит. Но всех наших девчонок я люблю, каждой есть чем брать, у каждой есть свои сильные стороны.

Элементы никто за Тарасову с Морозовым не сделает

— А какая была реакция, когда вы узнали о приходе Тутберидзе в парное катание? «Ни фига себе»?

— Этери Георгиевна привыкла работать в команде, у нее огромное число специалистов в технике, а она уже знает, как рулить главными процессами. Дай бог, чтобы у ребят получился успешный сезон.

— Но пять тренеров у бортика — это не сбивает, по вашему опыту?

— У меня такого количества тренеров не было. Я вообще всегда настраивалась сама и считала, что неважно, сколько человек за бортиком. Важно, в каком настроении ты сам вышел на лед. За тебя никто не сможет прокататься. Мы это сейчас и видим с Тарасовой и Морозовым, уж извиняюсь за эти слова перед ними. Я их обожаю, но элементы за них никто не сделает.

— Проблема в голове, думаете?

— Скорее всего. Есть такая категория спортсменов, которые прекрасны на тренировках, но им не хватает на стартах. Думаю, Женя может доказать, что она точно не из этой категории, она уже показывала прыжки и результаты, все было идеально. Но все мы не железные. Где-то произошел сбой. Надеюсь, к основным турнирам — чемпионату России, Олимпиаде — ребята поймут, где он, и подойдут в оптимальной форме.

— Насколько в принципе сложно менять уже сложившуюся пару?

— Мне кажется, многое уже изменилось. Они стали еще более скатанные, внимательные друг к другу. Сейчас это не просто красивая пара Тарасова/Морозов, порой с идеальным катанием и максимальными баллами, а действительно единое целое. Они по-настоящему сливаются в программе и окунаются в атмосферу на 100 процентов и передают образы. Раньше немного не хватало, они были будто в шаге от этого. Думаю, работа с Этери Георгиевной и такой большой командой обязательно принесет свои результаты.

— Как вам программы Даниила Глейхенгауза?

— Чувствуется стиль, и мне это нравится. Я рада, что поменяли короткую программу, потому что на первом турнире она катали другую, и было ощущение, что ничего не поменялось. Хочется же всегда чего-то нового, когда идет смена тренера. Но программа абсолютно олимпийская, хрустальная, как принято говорить.

— Одной из соперниц Тарасовой/Морозова могла стать Алена Савченко, которая хотела вернуться, но потом расхотела. Вы поняли, что это было?

— Если честно, я не очень поняла этот шаг. Но могла в это поверить, зная Алену. Наверное, у нее были на то какие-то свои причины. Получилось, не получилось — уже другой вопрос, к ней.

— Как у дочки успехи в фигурном катании? (интервью она провела на руках мамы с телефонным чехлом-попытом)

— Потихонечку. О-о-очень потихонечку. Но нацелены быть фигуристами. Думаю, Анжелика будет заниматься в моем центре фигурного катания, у него несколько филиалов.

— Как в целом идет развитие?

— Да я не побоюсь слова, семимильными шагами. Мне нравится, как у детей горят глаза. Им сейчас не хватает моего внимания в связи с занятостью. Не разорваться бы, будучи еще и мамой. (смеется) Но я верю в будущее своей школы, что у нас вырастут чемпионы.