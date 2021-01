Почти во всех странах прошли национальные первенства, а значит, и повод сравнить силу сборных.

Чемпионат США для многих запомнился рядом заметных скандалов: отказ американской федерации отправлять на ЧМ занявшую второе место фигуристку, спорными оценками Джейсона Брауна и другими судейскими коллизиями. Тем не менее ключевым итогом турнира стали высокие результаты почти всех лидеров американской сборной, а значит, прямо сейчас сборная США выглядит как самая мощная перед Олимпиадой.

Сборная Канады тем временем, как действующий чемпион командного турнира и самая успешная сборная Пхенчхана, меньше чем за три года растеряла весь прежний лоск — ни в одном виде канадцы больше не представляют реально серьезной силы, а в командном турнире вряд ли вообще смогут претендовать на медали.

Критики Брауна забывают о высоких оценках Михаила Коляды

Резкую критику по поводу кулуарных интриг, которые были вокруг чемпионата США, можно было прочитать не только на страницах «СЭ», но и в зарубежной прессе. В Японии о первенстве Америки написали как крупнейшие спортивные ресурсы страны — The Answer, The Digest, The Daily Sports, Nikkan Sports, J Sports, так и важнейшие информационные агентства — Jiji и Kyodo. Риторика практически у всех одна и та же. По мнению японцев, общий уровень соревнований был низким, судейство — спорным, а с российским и японским американский чемпионат сравнивать и вовсе глупо. Слишком разный уровень турниров.

Но это не совсем объективная картина происходящего. Если делать ставку на женское одиночное и смотреть через призму выступлений девушек, то в России и Японии действительно соревнования были в разы интереснее и представительнее. Но вот общий уровень спортсменов по всем видам самый высокий как раз у американцев. А в мужском одиночном и вовсе самый крутой в мире состав.

В России мужскую одиночку встряхнуло возвращение Михаила Коляды, но если быть до конца объективным, то его высокие оценки из разряда рекордов Джейсона Брауна. Прямо сейчас в арсенале Коляды только четверной тулуп, и прямо сейчас по техническому набору он не сильно превосходит того же Брауна. Чемпионом страны в третий раз он стал прежде всего благодаря компонентам, а разговоры о разных стилях Михаила и Джейсона уже не более чем вкусовщина. Все-таки если мы говорим о спорте, то опираться в результатах нужно на осязаемые, а не на метафизические материи. И с точки зрения фактов преимущества над соперниками, у россиянина и американца схожие. А помимо Коляды, серьезно не впечатлил никто. Юниоры пока нестабильны, Александр Самарин растерял технику, не прогрессируя и в артистизме, а перспективы Дмитрия Алиева после многочисленных травм и болезней пока туманны. Третье место Марка Кондратюка при всем к нему уважении симптоматичный показатель не очень сильного резерва сборной.

Нэйтан Чен прямо сейчас предпочтительнее Юдзуру Ханю

В Японии впервые за много лет на местный чемпионат заглянул Юдзуру Ханю и действительно удивил. Ханю попробовал новый стиль, продолжает набирать обороты по технике в целом выглядит достойным оппонентом для Нэйтана Чена. Но Чен моложе и стабильнее. На чемпионате

США он впервые с Олимпиады-2018 в короткой пошел ва-банк: выдал лутц в каскаде с тулупом, флип и аксель. Базовая стоимость такой программы близка к максимальной — больше 50 баллов. Сложность такого подхода в том, что четверной лутц требует максимального напряжения, и если сразу после него прыгать еще второй прыжок, а потом еще и флип в четыре, редкий и тоже сложный элемент, и в крайне ограниченном промежутке времени — шанс на ошибку максимальный. По крайней мере так считал еще недавно тренер Чена Рафаэль Арутюнян. Аксель же долго и вовсе был ахиллесовой пятой Нэйтана.





Теперь проблемных прыжков и Чена нет, и на акселе последние два года он почти не ошибается. Он в принципе практически перестал ошибаться и выдает максимально уверенные прокаты, словно победив не только физиологические сложности, но и эмоции. С таким Нэйтаном бороться Ханю будет очень сложно, и, пока в его козырях только четверной аксель (который все эти годы только планируется на словах), Чен вполне может выйти на произвольную с шестью квадами и разбить Юдзуру одной только техникой. Да и по компонентам они почти сравнялись. Справедливо или нет — вопрос, но сейчас не это главное.

Ключевое: у американцев лучшая глубина состава, чем у кого-либо другого. У японцев после Ханю есть Шома Уно, который вроде как приходит в себя у Стефана Ламбьеля, но и до проектных мощностей он пока не вернулся. А дальше — шаром покати, есть только несколько средних фигуристов. У американцев же помимо Чена есть тот же Браун с его нереальными компонентами и Винсент Чжоу с набором прыжков почти как у Чена. Более того, есть еще ряд перспективных юниоров с претензиями на успех в ближайших сезонах. Кто-то из целого списка талантов обязательно выстрелит. Критики опять же будут говорить о завышенных оценках Джейсона, недокрутах у Чжоу и азиатско-российском происхождении почти всех американских фигуристов. Но к делу эти разговоры не имеют никакого отношения.

У США самый глубокий состав почти без слабых мест

Поэтому мужское одиночное американцы вполне должны забирать себе. Как, вероятно, и танцы на льду. Мэдисон Хабелл с Закари Донохью и Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом на бумаге вполне себе равная заявка против российских дуэтом Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и Александры Степановой с Иваном Букиным. При этом нужно учитывать, что судейство в танцах часто имеет политический момент, а в последнее время ФФККР не сильно преуспевает в отстаивании прав наших спортсменов на международной арене и кулуарных интригах. К тому же наверняка и условно нейтральный статус наших фигуристов как на ЧМ, так и на Олимпиаде скажется на отношении судей к спортсменам и точно не в положительную сторону.

При этом американцы планомерно усиливают свое влияние в ISU и проталкивают идею борьбы с засильем одних и тех же стран в когорте лидеров и высокой конкуренции. Есть мнение, что трансфер чемпионов Европы от французов к нам — это и вовсе часть особой тонкой игры ряда чиновников ISU против Габриэлы Пападакис с Гийомом Сизероном. И цель этой борьбы в развенчании мифа о «непобедимости» французской пары, чтобы потом их спокойно могли обыграть те же американцы.

Женское одиночное в США тоже зря критикуют. Пусть лучшие из японок и россиянок на бумаге лучше американок, но главную задачу девушки выполняют. Американская федерация четко обозначила приоритет с поддержанием высокого среднего уровня и глубины состава, поэтому ключевое преимущество команды — взаимозаменяемость. Для Японии потеря Рики Кихиры станет трагедией, а у американцев помимо Бреди Теннелл есть и Мэрайя Белл, и Карен Чен, и, в конце концов, Алиса Лью, шансы на реанимацию которой к ОИ все еще остаются.





В парном катании США прогрессируют и пусть пока позади России и Китая, но точно сейчас выше всех остальных в мире. Получается, суммарно сборная США потенциально претендует на медали во всех видах, а в командном турнире и вовсе должна считаться неоспоримым фаворитом. Ровный и взаимозаменяемый состав — ключевой фактор успеха командника, которого точно нет у Японии. Россия может и должна потягаться с американцами, но пока что преимущество у соперников.

Канада и Франция потеряли позиции, Китай — темная лошадка

Зато канадская сборная спустя три года выглядит полностью разобранной. Действующие чемпионы выдали невероятно крутую Олимпиаду в 2018-м, где помимо золота в командном турнире взяли танцы и две бронзы в парном катании и женском одиночном. Сейчас же ни в одном из четырех видов канадцы не могут собрать боевой состав и в целом есть ощущение, что вид спорта теряет влияние в стране. Показательна разница в отношении к фигурному катанию в Канаде и США: пока американцы нашли выход в эпоху карантинных ограничений и провели в «пузыре» Skate America и чемпионат США, канадцы опустили руки и покорно отменили как национальное первенство, так и национальный этап «Гран-при».

Сборникам предлагается слушать предписания врачей и готовиться к Олимпиаде в домашнем режиме. Результатом такой «подготовки» стал полный провал на единственном канадском старте сезона — онлайн-челленджере Skate Canada, где участники заранее записывали прокаты и отправляли их по интернету. Один чистый квад у парней и двойные прыжки в прокате от чемпионки у девушек — вот реальный уровень канадской сборной прямой сейчас. Понятно, что сложности объясняются и банальной сменой поколений — вся золотая сборная Пхенчхана ушла сразу после Игр, — но вот и на юниорском уровне проблесков прекрасного будущего не видно. А с учетом сверхжестких ограничений в стране маловероятно и изменение ситуации в ближайшее время.

Во Франции и Италии ситуация не сильно лучше. Франция была весомым претендентом на медаль командника два года назад, но ее развалили сначала внутренние распри, а теперь и коронавирус. Президент французской федерации покинул пост со скандалом, лучшая пара завершила карьеру из-за уголовного преследования партнера, а Пападакис/Сизерон больше не выглядят однозначными фаворитами везде и всегда. С девушками и раньше было неважно, у парней ситуация нестабильная. Ко всему прочему подсобили власти, не дав провести «Гран-при» в Гренобле, а сейчас под вопросом чемпионат страны. В Италии к спортсменам относились во время пандемии лояльнее и давали как тренироваться, так и выступать. Только вот уровень сборной все равно не дотягивает до конкурентоспособного.

Остается еще сборная Китая, и это главная интрига Олимпиады в Пекине. Они тренируются в закрытом режиме, информация о местных турнирах редко доходит до западного мира, и даже китайский этап «Гран-при» в этом году прошел незаметно для всех остальных. При этом китайцы очень рассчитывают на успех на домашних Играх, но вот пандемия немного сбила график подготовки к ним. Есть одна популярная теория заговора, что Китай будет настаивать на переносе Олимпиады на год прежде всего для того, чтобы дать своим спортсменам больше времени. Парное катание и мужское одиночное у них уже есть, танцы на подходе, и проблемным выглядит только женское одиночное. Но если Игры перенесут на 2023-й, то тогда хозяева смогут заявить на них таинственную юниорку, у которой вроде бы даже есть четверной.