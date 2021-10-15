Пресняков окрасил пальцы, а Медведева общается с Загитовой с битой в руках. Что будет в новом «Ледниковом периоде»
В этот раз в составе жюри кроме привычных нам людей присутствует Тимур Родригез, который готов строго и справедливо оценивать хореографию фигуристов.
Алина Загитова здорово смотрится с кроваво-красной помадой на губах. Роковой образ дополняли стильная укладка и блестящее платье.
Пара Виталия Новикова и Янины Студилиной заставила посмотреть на себя по-новому. Их танец по мотивам фильма «Чикаго» в сочетании с костюмом Янины приковал все взгляды зала.
Бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская не щадила участников проекта. Телеведущая замечала все недостатки и не давала спуску даже коллегам-телеведущим.
Анна Старшенбаум и Роман Костомаров пытались ограбить жюри на миллион баллов. Но мотив сериала «Бумажный дом» в исполнении пары лучших оценок от судей не завоевал.
Целое представление устроили Наталья Забияко и Никита Пресняков. Сцена из фильма «Битлджюс» заставила весь зал встать с овациями. Но финал выступления оказался действительно страшным.
В конце программы пальцы Никиты оказались в опасной близости от коньков Натальи. Руку быстро перебинтовали, а ребята так и не выходили из образа в кадре, несмотря на эту травму.
Оксана Домнина не сделала ни одного шага в этой постановке на льду по мотивам фильма «Казанова» Федерико Феллини. Актер Кирилл Зайцев полностью контролировал движения фигуристки, что для обоих стало настоящим испытанием.
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев полетели в космос. Точнее, лететь должен был Дмитрий, а Ксения его провожала.
По традиции в конце выступления телеведущая не сдержала слез, но в жюри помимо эмоций заметили много недочетов и снова отругали пару.
Даня Милохин и Евгения Медведева очень эксцентрично представили на льду танец по мотивам фильма «Отряд самоубийц»
Были и драки, и танцы в стиле тик-ток, а также удачные поддержки и горячий прием зала.
Алина Загитова с опаской поглядывала на эту парочку. Представить себя с битой в руках или с зелеными волосами на льду олимпийская чемпионка пока не готова.
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