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Пресняков окрасил пальцы, а Медведева общается с Загитовой с битой в руках. Что будет в новом «Ледниковом периоде»

Дарья Исаева
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Сегодня, 12:10
Татьяна Навка и Тимур Родригез. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Янина Студилина и Виталий Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Юлия Барановская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Анна Старшенбаум и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Никита Пресняков и Наталья Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Медведева, Даня Милохин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка и Тимур Родригез. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева побывала на съемках третьего выпуска популярного шоу о фигурном катании.
Татьяна Навка и Тимур Родригез. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка и Тимур Родригез. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В этот раз в составе жюри кроме привычных нам людей присутствует Тимур Родригез, который готов строго и справедливо оценивать хореографию фигуристов.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова здорово смотрится с кроваво-красной помадой на губах. Роковой образ дополняли стильная укладка и блестящее платье.

Янина Студилина и Виталий Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Янина Студилина и Виталий Новиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пара Виталия Новикова и Янины Студилиной заставила посмотреть на себя по-новому. Их танец по мотивам фильма «Чикаго» в сочетании с костюмом Янины приковал все взгляды зала.

Юлия Барановская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юлия Барановская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская не щадила участников проекта. Телеведущая замечала все недостатки и не давала спуску даже коллегам-телеведущим.

Анна Старшенбаум и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Старшенбаум и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анна Старшенбаум и Роман Костомаров пытались ограбить жюри на миллион баллов. Но мотив сериала «Бумажный дом» в исполнении пары лучших оценок от судей не завоевал.

Никита Пресняков и Наталья Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Пресняков и Наталья Забияко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Целое представление устроили Наталья Забияко и Никита Пресняков. Сцена из фильма «Битлджюс» заставила весь зал встать с овациями. Но финал выступления оказался действительно страшным.

Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Пресняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В конце программы пальцы Никиты оказались в опасной близости от коньков Натальи. Руку быстро перебинтовали, а ребята так и не выходили из образа в кадре, несмотря на эту травму.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Оксана Домнина не сделала ни одного шага в этой постановке на льду по мотивам фильма «Казанова» Федерико Феллини. Актер Кирилл Зайцев полностью контролировал движения фигуристки, что для обоих стало настоящим испытанием.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев полетели в космос. Точнее, лететь должен был Дмитрий, а Ксения его провожала.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По традиции в конце выступления телеведущая не сдержала слез, но в жюри помимо эмоций заметили много недочетов и снова отругали пару.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даня Милохин и Евгения Медведева очень эксцентрично представили на льду танец по мотивам фильма «Отряд самоубийц»

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Были и драки, и танцы в стиле тик-ток, а также удачные поддержки и горячий прием зала.

Евгения Медведева, Даня Милохин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева, Даня Милохин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова с опаской поглядывала на эту парочку. Представить себя с битой в руках или с зелеными волосами на льду олимпийская чемпионка пока не готова.

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