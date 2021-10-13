Француза Сизерона обвиняют в отсутствии мужественности. Ему тяжело играть чувства к женщине

Российский судья заявил, что фигурист с нетрадиционной ориентацией не может демонстрировать на льду реальную любовь к женщине.

Сезон в танцах на льду начался с заочного противостояния российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов с французами Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном. И если старт олимпийского года для Кацалапова смазала серьезная травма на этапе Кубка России, то Сизерон попал под критику от российского арбитра за нераскрытую тему взаимоотношений с его партнершей. Прошлой весной Гийом сделал каминг-аут и впервые выходит на лед в статусе открытого гея. Судя по всему, в таком субъективном виде спорта, как фигурное катание, а тем более танцы на льду, данный фактор имеет значение в восприятии спортсмена. К чему приведет скандал вокруг творческих способностей четырехкратного чемпиона Европы?

Отношение к Сизерону изменил каминг-аут

«Они катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой», — сказал в интервью «Матч ТВ» судья международной категории Александр Веденин. Заявление быстро перевели на английский, после чего его опубликовал известный эксперт и аналитик фигурного катания Джеки Вонг. Его твит спровоцировал вал комментариев, в том числе квалифицирующих высказывание российского судьи как акт гомофобии. Хотя были и обратные мнения, в том числе от представителей стран, где, как и в России, пропаганда нетрадиционных семейных отношений осуждается государством на уровне законов.

A judge (not a Finlandia judge) saying Papadakis/Cizeron didn't convey «feelings» (if there's a more accurate translation, lmk) bc Cizeron is gay is total heteronormativity in a sport (pairs/dance) where a romantic connection seems to lead to bonus ptshttps://t.co/wRVyM9jaMF — Jackie Wong (@rockerskating) October 10, 2021

Веденин выдал свое мнение после просмотра прокатов французов вживую. Но приехал в финский Эспоо он в качестве гостя, в панели арбитров на Finlandia Trophy он не работал. На этом старте в танцах на льду в принципе не было российских судей. И вообще, по итогам одного старта сложно судить, изменилось ли отношение к Гийому. В Эспоо французский дуэт набрал высокие оценки. Они ниже их личного рекорда, но и прокаты были неидеальными, к тому же еще только начало сезона. Большим секретом ориентация Сизерона не была и раньше. Но Гийом старался открещиваться от сложной темы. Например, когда Роман Костомаров объявил, что не видит во французе мужчину, Сизерон ответил нашему олимпийскому чемпиону, что готов подарить ему очки. Чтобы улучшить зрение.

Редфорда также критиковали за «отсутствие чувств» к партнерше

Теперь Гийом пошел ва-банк, сделав признание перед важнейшим стартом в его жизни — Олимпиадой в Пекине. Это лучшая возможность для французов закрепить свой статус сильнейшей пары мира олимпийским золотом. Фигуристы чаще обнародуют такие интимные моменты уже после того, как вешают коньки на гвоздь. Но нравы меняются, и, к примеру, в июне сразу четыре известных фигуриста сделали заявления о своей ориентации. Среди тех, кто признался в нетрадиционной любви, был и американец Джейсон Браун, обыгравший на Finlandia Trophy нашего Михаила Коляду. Без четверных и с одним чистым акселем — оценок за компоненты Джейсону не жалели.

В то же время в России от Брауна многие не в восторге, и не только из-за его ориентации. Например, его публично критиковал Алексей Ягудин. А живым доказательством того, что геев в фигурном катании никто не притесняет, является Эрик Редфорд — один из самых титулованных канадских фигуристов в истории. Он одним из первых совершил каминг-аут до того, как закончил с большим спортом. Уже после признания в паре с Меган Дюамель Редфорд дважды становился чемпионом мира, а позднее — олимпийским чемпионом. Впрочем, от обвинений в отсутствии «химии» не удалось отвертеться и ему. При этом в Северной Америке пару называли «яркой и эмоциональной».

Сомнения вызывают и пары брата с сестрой

В танцах на льду и в парном катании со скепсисом смотрят не только на пары, где один из партнеров нетрадиционной ориентации. Проблемы с доказательством «искренности» своих чувств испытывают и «семейные» дуэты. Майя и Алекс Шибутани — брат с сестрой, и их постоянно обсуждали в контексте того, насколько этично им использовать романтические сюжеты в своих программах и качественно ли они выражают эмоции любви, переходящей в страсть. Об этом говорила их тренер Марина Зуева. «В финале «Гран-при» у меня выступала пара Майя и Алекс Шибутани. Брат и сестра. Ставить для них историю любви, согласитесь, было бы противоестественно», — отмечала специалист. Зуева видела решение вопроса в поиске других сюжетов, правда, вся сложность ситуации в том, что практически весь наш культурный код основан на взаимодействии двух полов. И демонстрация любви — самый простой и работающий вариант.

Другое дело, что эти чувства и не должны быть искренними. Профессионализм фигуриста на льду или актера на сцене заключается в том, что зритель не должен проецировать художественный образ на частную жизнь выступающего. В конце концов, у большинства парников и танцоров есть жены или мужья, парни и девушки. Александра Степанова с Иваном Букиным демонстрируют такую страсть, что кажется, будто скоро под ними начнет искриться лед. Однако любимая женщина Букина — тренер-хореограф Алена Самарская. Так почему Пападакис с Сизероном не могут в своих номерах сыграть красивые чувства друг к другу, несмотря ни на что? С другой стороны, информация о частной жизни звезды все равно оказывает влияние на тот образ, в который вживается фигурист. Поэтому чем меньше жизнь за пределами катка выставляется напоказ — тем лучше. И с этой точки зрения накануне Пекина-2022 Сизерон поступил очень спорно.