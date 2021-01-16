Большое интервью Ирины Жук и Александра Свинина.

Сезон выдался сложным для всех спортсменов и тренеров, но особенно тяжело осень и зиму переживает группа Ирины Жук и Александра Свинина. Одна из лучших отечественных школ в танцах на льду лишилась из-за новой болезни сразу нескольких своих ведущих пар, кроме того, оба тренера заболели и сами. В результате старты Кубка России их команда практически полностью пропустила и долго восстанавливала силы.

Тем удивительнее была победа Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России в Челябинске. Фигуристы не выступали почти целый календарный год, но не оставили ни шанса соперникам, выдав два прекрасных проката. «СЭ» поговорил с Жук и Свининым о том, за счет чего им удалось оперативно подготовить после болезни Степанову с Букиным, как они и их спортсмены переживали коронавирус, а также о возрастном цензе, правилах отбора на ЧР и решении CAS о судьбе российского спорта.

Уровень конкуренции на внутренних стартах выше, чем на международных

— Как для вашей группы прошли праздники, быстро вернулись в работу?

Ирина Жук: Мы отдыхали примерно неделю. Сразу после чемпионата России ушли в небольшой отпуск и детям тоже устроили каникулы. Нужно, чтобы все отдохнули, пришли в себя, потому что первая половина сезона выдалась достаточно тяжелой. Этот коронавирус, подготовка шла не по тому плану, который мы выстраивали. Многие в группе переболели, поэтому подстраивались под условия.

В принципе мы всегда даем отдыхать после чемпионата страны, соревнования такого уровня — это большая нагрузка. Как физическая, так и психологическая. А уже 4-го числа мы вышли на лед — с новыми силами и хорошим настроением. Все хорошо отдохнули, все в строю.

— В какой сейчас форме ваши ученики?

Александр Свинин: Сейчас мы только начинаем наш цикл подготовки, поэтому ребята только начинают входить в нужную форму. Но это нормальная ситуация, готовить спортсменов нужно постепенно, потому что, если раньше нужного выйти на пик, результат будет не самый хороший. Поэтому мы идем сейчас по плану, не торопимся.

— Наверняка вы видели новости о соревнованиях, которые планирует провести в ближайшее время Федерация фигурного катания на коньках России. План подготовки спортсменов будет корректироваться в связи с появлением новых стартов в календаре?

Жук: Да, конечно. Мы на связи с федерацией, знаем прекрасно о планах ФФККР провести новые турниры и очень этому рады. Спортсменам нужно держать соревновательную форму, поэтому чем больше стартов — тем лучше. Мы справимся, ребят подготовим, коррективы в план внесли. Главное, чтобы здоровье не подвело.

Свинин: Мы двумя руками за новые турниры. Во-первых, и зрители по нам соскучились, и ребята соскучились по соревнованиям, их не хватает. Им нужно выступать, иметь цель для тренировок, мотивацию. И хорошо, что теперь она появилась.

Жук: Во многих странах вообще ничего нет, никаких стартов. А у нас старты проводят и на высоком уровне, это спасает наш вид спорта.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— При этом практически все старты этого года национальные, нет международных. В связи с этим поменялся подход в подготовке к турнирам, либо вам не так важно куда ехать — на международный турнир, российский?

АС: Мы стараемся готовить наших ребят вне зависимости от страны, где будем выступать, города, соперников, которые будут там участвовать. Мы готовим их к любым соревнованиям с максимальной ответственностью, потому что нужно показывать и российским зрителям, и зарубежным красивое катание. И уровень конкуренции на внутренних стартах часто даже выше, чем на международном. Поэтому мы стараемся на российских соревнованиях выкладываться на полную, точно не хуже, чем на тех же этапах «Гран-при». К тому же все российские старты сейчас транслируются по интернету, что дает возможность следить за нашими ребятами болельщикам со всего мира.

ИЖ: Судей, как и зрителей, впечатлять надо одинаково как за рубежом, так и в России. Сейчас не так важно, где конкретно выступать, главное, чтобы в принципе соревнования проводились и был нужный спортивный накал.

Коронавирус у Степановой и Букина прошел тяжело, болели по очереди

— На чемпионате России в Челябинске Степанова и Букин как раз показали себя на очень высоком уровне, несмотря на пропуск начала сезона. За счет чего они смогли так быстро вернуться и на первом же старте уверенно победить?

Жук: Мы переживали, конечно, в какой форме они будут на ЧР, в каком состоянии. Но они ребята уже матерые, выступают далеко не первый год на таком высоком уровне. Они сами очень хотели победить, показать себя. В нашем деле очень важно желание, когда на одной волне и тренер, и спортсмены, то всем легче. Задачи у нас общие — показать свой максимум, мы все делали для этой цели, помогали ребятам, и сами ребята делали все возможное, чтобы выйти на старт и откатать на пределе. Им пришлось нелегко — первый же старт и сразу такой крупный, волнительный как чемпионат России. Тем приятнее, что они выдали высокий результат, показали, пожалуй, даже выше того, на что были способны именно в этот момент, с учетом всех сложностей и обстоятельств.

Свинин: Конечно же, перед такими крупными соревнованиями, по-хорошему, нужно участвовать еще в двух-трех стартах уровнем пониже. Но ребята пропустили почти полный год и сразу поехали на ЧР, понятное дело, им было тяжело. И они справились, за что мы им очень благодарны.

— Осенью ребята никак не могли выступить? По идее, карантин по коронавирусу продолжается не так долго.

Жук: Они очень долго болели. В чем трагедия — они выпали не сразу вдвоем, а по очереди. Сначала Саша болела коронавирусом, потом она вышла, стала приходить в себя. И тут заболел уже Ваня. Они потеряли в итоге очень много времени, восстанавливались долго. Тем более болезнь тяжелая, после нее возвращаться в спорт нужно очень аккуратно. Мы не форсировали нагрузки, добавляли постепенно. Это максимум, на который можно было рассчитывать. Слава богу, что они и до чемпионата России доехали, особенно так успешно.

— Получается, Александра и Иван тяжело перенесли COVID-19?

Жук: Да. У нас почти вся группа в итоге заболела, все ведущие пары, мы тренеры, хореограф. В больницу никто не попал, но температура была серьезная, повреждены легкие с разной степенью трагичности. Было непросто, спасибо врачам сборной, нашему личному врачу за помощь. Сейчас ребята уже восстановились, все хорошо. Но болезнь и правда опасная, поэтому я прошу всех соблюдать все рекомендуемые медиками меры предосторожности.

— За сколько дней до чемпионата России вы возобновили тренировки со Степановой и Букиным?

Жук: Где-то за три с половиной недели.

— До этого вы работали с ними хотя бы над постановкой программ?

Жук: Конечно. У нас новая произвольная поставлена, но мы решили, так как в этом году стартов не очень много, отложить ее на следующий год. Тем более он будет олимпийский. А в этом сезоне они катают прошлогоднюю произвольную, она у них тоже удачная. И накатывать уже знакомую программу после болезни им было проще, чем разучивать что-то почти с нуля. Три с половиной недели — очень небольшой срок для подготовки к ЧР, это почти чудо. Потому что срок этот условный, полноценных тренировок у нас было и того меньше.

Ребята не могли сразу после болезни катать программу целиком. Брали небольшие кусочки, отрабатывали конкретные моменты, делали паузы. Постепенно отрезок становился все больше и больше, а уже ближе к ЧР начали делать и полные прогоны. У нас есть целая система восстановления после болезней травм, в этом процессе главное не спешить. Сиюминутная спешка может очень дорого стоить в будущем.

— Есть шансы, что мы увидим в этом сезоне новую программу, в случае если чемпионат мира в Швеции все-таки будет организован?

Жук: Нет, в любом случае мы оставим ее на следующий год. Смысла в этом году катать ее нет никакого, у нас потрясающая произвольная прошлого года, и ее мы на ЧМ не показывали, в прошлом году чемпионат мира отменили. Хочется верить, что в этом году первенство мира все-таки пройдет и с удовольствием там выступят.

Федерация правильно поступила, что с пониманием отнеслась к заболевшим спортсменам

— Федерация понимающе отнеслась к проблемам у Степановой и Букина, не настаивали на форсировании формы?

Жук: Нет, все отнеслись с полным пониманием и не только к Саше с Ваней, у нас много ребят пропускали старты Кубка России. Федерация подходила к этому адекватно, сегодня от болезни никто не застрахован.

— То есть правило, согласно которому на ЧР не будут допущены пропустившие Кубок России фигуристы, было условным?

Свинин: Я считаю, что федерация очень правильно подошла к этому сложному вопросу. Потому что такая ситуация была для всех неожиданной, прецедентов в истории ранее не было вообще. Правильно сделали, что добавили пункты по обязательным выступлениям, мотивировали работать спортсменов. Но никто не знает, кто, когда и в какой момент заболеет, и этот фактор пришлось учитывать. Болеть невозможно по расписанию. И федерация правильно отнеслась к тому, что ребята пропускали старты, не настаивала на том, чтобы мучали себя и ехали вопреки всему. Поступили по-человечески.

— На финале Кубка России планируется участие Степановой и Букина, либо вы пока не решили?

Жук: Мы подумаем. Будем готовить их сначала к командному турниру, который пройдет в начале февраля. А дальше будем смотреть по ситуации, если они будут в хорошем состоянии мы можем рассмотреть этот турнир как этап подготовки к ЧМ. Сейчас что-то конкретное сказать тяжело, посмотрим, как они будут себя чувствовать. В этом году ни о чем нельзя загадывать наперед.

Свинин: Мы их пока готовим к ближайшим стартам.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Из плюсов — теперь вся ваша группа с антителами?

Жук: Да, этому мы очень рады, конечно. Кроме того, неожиданно успешно выступили и порадовали нас Шевченко с Еременко. Мы очень довольны их выступлением на чемпионате России, попали в четверку лучших, одни из немногих пар второго эшелона, кто откатал чисто обе программы — и короткую, и произвольную. Их мы тоже готовим к командному турниру, возлагаем на них большие надежды.

— Пока не обговаривали форматы командного турнира?

Жук: Детали нам пока не сообщали. Главное — подготовить ребят к успешному выступлению, а как уже распределят по командам — дело второстепенное.

Сняли юниорскую пару Шанаева/Нарижный, чтобы не рисковать здоровьем

— На юниорский турнир поедут Елизавета Шанаева с Дэвидом Нарижным?

Жук: Безусловно, они большие молодцы. Еще примут участие, скорее всего, Леонтьева с Горелкиным — молодая и яркая пара.

— Для юниоров сезон выдался еще сложнее, чем для взрослых — стартов вообще с гулькин нос.

Жук: Соглашусь. Были, конечно, этапы Кубка России, но ведь и Шанаева с Нарижным переболели коронавирусом, тоже порознь, и много пропустили. Сейчас мы готовимся с ними поехать на первенство России.

— Насколько я помню, на пятом этапе они выступили с ритм-танцем, а с произвольного в последний момент снялись. Что случилось?

Жук: Дэвид плохо себя чувствовал и нам пришлось их снять, рисковать мы не могли. Видимо, это последствия коронавируса — было мало времени восстановиться, не смогли они полностью набрать форму. Не хватало сил откатать программу в соревновательных условиях, тем более произвольный танец идет долго. А это дыхалка, легкие, сами понимаете. На спортсменах ковид отыгрывается еще сильнее. Форсировать подготовку и рисковать здоровьем своего молодого спортсмена мы не могли. Здоровье — это главное.

Мы против поднятия возрастного ценза — реального смысла у таких инициатив нет

— Недавно CAS опубликовал финальное решение по российскому спорту, и на ЧМ в Швеции (если он будет) не будет ни российской символики на форме, ни флага, а вместо гимна, судя по всему, будет песня «Катюша». Как вы восприняли эти новости — это раззадорит вас на борьбу, либо есть обида?

Жук: Триколор-то в любом случае увидим. Разрешили хоть наши песни. Конечно, нам обидно, тут нечего и говорить. Но что мы можем сделать? Отказываться выступать? Это тоже не выход. Мы должны хорошо делать свое дело и доказывать, что русские — лучшие в мире. Несмотря ни на что. Все равно весь мир знает, какую страну мы представляем. Без русских невозможно представить турниры вообще ни в одном виде спорта, и чиновники это прекрасно понимают.

Свинин: Главное, чтобы спортсмены катались, вне зависимости от их одежды. А если можно использовать цвета триколора, то они будут вполне узнаваемы. Еще большая реклама нашего спорта. Адекватные люди будут нам сочувствовать и переживать за наших вместе с россиянами.

— В фигурном катании сейчас идет активное обсуждение возможного ужесточения возрастного ценза, и летом на эту тему пройдет очередное заседание ISU. Насколько, на ваш взгляд, реально утвердить подобный проект изменений в правилах и как он изменит спорт?

Жук: Это очень сложный и многосторонний вопрос. Не мы решаем и, честно говоря, не знаю, какие настроения сейчас в ISU, как к этому относится. Но могу сказать, что мы с Александром против таких инициатив и реального смысла им не видим. Что в женском одиночном, что в других видах фигурного катания — реального смысла

Конечно же, мы, как и все, очень сильно болеем и переживаем за наших девочек, они у нас лучшие в мире. И не хотелось бы видеть, что их искусственно сдерживают, мешают им побеждать. Это неспортивно, только вот повлиять на это мы никак не можем. И все же я уверена, что наши будут лучше всех при любых обстоятельствах, а преграды только мотивируют сильнейших. Если примут поправки — будем подстраиваться к новым условиям, хотя мне кажется шансы на это все же невелики и в ISU примут разумное решение в пользу спортсменов.

27 декабря. Челябинск. Церемония награждения. Камила Валиева — серебряная медаль, Анна Щербакова — золотая медаль, Александра Трусова — бронзовая медаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Танцы на льду вопрос возрастного ценза практически не затрагивают?

Жук: В танцах по юниорам девушки могут выступать до 19, парни — до 21 года. Только в чем проблема — этот сезон ребята потеряли полностью. И это был заключительный сезон по юниорам для многих русских пар. Пусть в ISU подумают и над этой проблемой — что делать спортсменам, которым повезло заниматься фигурным катанием в наше непростое время. Этот вопрос гораздо существеннее, чем возрастной ценз для женского одиночного.

— В танцах никаких серьезных перемен ISU пока не планирует?

Жук: По крайней мере, мы о них не слышали. Надеемся, что изменений не будет, у нас и так столько правил, что давно пора книгу написать, весом в три тонны. Поэтому хочется, чтобы танцы просто оставили в покое.

— Возможно, есть варианты сделать танцы проще для понимания простого зрителя, более объективной оценки выступлений судьями?

Жук: Хотя бы пусть не меняют ничего, оставят все как есть сейчас. А то каждый год что-то новое в танцах, нюансов миллион и каждый из них может решить исход соревнований. Этим мы и отличаемся от прочих видов фигурного катания.