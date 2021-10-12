Олимпийское золото уплывает от России в Йошкар-Оле? Незамеченная драма на Кубке России

Второй этап Кубка пока приносит сплошные негативные новости.

Фигурное катание. Кубок России, 2-й этап (Йошкар-Ола)

Мужчины

1. Андрей Анисимов — 239,01

2. Артем Лежеев — 211,16

3. Михаил Полянский — 197,72

Женщины

1. Анастасия Иморозова — 178,01

2. Арина Онищенко — 173,04

3. Ксения Гущина — 170,31

Сейчас в мире проходит только один важный турнир по фигурному катанию — второй этап Кубка России. Только что отгремел мировой рекорд Валиевой в Финляндии, в ближайший уик-энд ожидается жесткая битва при Будапеште. Фигурное катание переходит в режим футбола — каждые выходные проходят могучие турниры. Столица Марий Эл позволяет скоротать время между международными челленджерами.

Хотя этап Кубка России мог получиться гораздо сильнее, чем получается на деле. Умолчим о том, что состав этапа становится известен за день до начала. Если без обиняков — это называется организационный бардак. Но хорошо, сошлемся на коронавирус и нежелание «палить» снятия. Интрига это такая — во всяких телешоу типа «Холостяка» тоже имя главного героя держится в секрете до самого начала.

Но эпидемия снятий все равно происходят. За пару дней с него уже успели сняться все звезды. Изначально погулять по набережной Брюгге планировал Александр Самарин — не приехал. Статус главных звезд несли на себе Виктория Синицина и Никита Кацалапов — но и они продержались только ритм-танец и не смогли выкатать произвольный. Во вторник стало известно, что снялись лидеры в парных соревнованиях Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — претенденты на попадание в олимпийскую сборную России. В среду в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» будет жена Дениса Бетина Попова — хотели вместе посмотреть прокат ее мужа. Придется, видимо, звонить в прямом эфире и спрашивать, почему все едут домой.

Это не те снятия, что были у Трусовой в Сызрани, — обе пары скосили травмы. Но солидности турниру все это не добавляет.

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Мужчины родили уникальный элемент, у женщин выделить некого

В итоге в сегодняшних соревнованиях мужчин и женщин выделить особо некого. Ни одна из девушек не сумела набрать даже 180 баллов — и это объективная неудача. Все-таки Арина Онищенко, Полина Свириденко — люди, которые на это способны. Они элементарно уже это делали. Никто из тройки призеров не смог сделать хотя бы один чистый тройной лутц. Грустно же.

У мужчин выделялся на общем фоне разве что Андрей Анисимов из «Москвича», набравший пристойные 239,01 балла — но ни один элемент ультра-си в произвольной не получился и у него. Зато вместо ультра-си в Йошкар-Оле можно было увидеть не имеющие аналогов прыжки. Например, Максим Варакин, переехавший из Москвы в крымскую школу «Союз мастеров спорта», продемонстрировал элемент одинарный аксель + одинарный аксель. Это даже не каскад, а последовательность прыжков, так называемая секвенция. И набрал 182 балла, ненамного опередив женщин. Максиму мы желаем не обидеться и оттолкнуться от этого проката, но что есть, то есть. Еще грустнее.

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В общем, в спортивном смысле подчеркнуть в Йошкар-Оле нечего. У юниоров заявлена Мария Захарова (не та, которая из МИД), но никто не знает, доберется ли она до Йошки.

Почему снятие пары Жулина — это очень плохо?

Ну и чтобы совсем впасть в осеннюю депрессию, вернемся к танцам — смело можно утверждать, что главное событие на этом этапе Кубка уже произошло. Это 92,03 балла Синициной/Кацалапова и их последующее снятие. Конечно, нам всем охота перемыть косточки одиночницам, но давайте на секунду отвлечемся от разборок женщин и вспомним, что в фигурном катании на Олимпиаде разыгрывается пять равноценных золотых медалей. И танцевальный комплект ничем не хуже того, который заберет (конечно, заберет) одна из россиянок в одиночке.

Произошедшее в Йошкар-Оле — огромный удар по нашим перспективам в танцах. Синицина/Кацалапов в марте выиграли чемпионат мира и за два последних года стали теми, кто мог бы поколебать гегемонию Пападакис/Сизерон. Французов не было в Стокгольме, но они были на Евро-2020, где в прямом столкновении проиграли россиянам.

И вот олимпийский сезон, надо выходить и доказывать свой статус. Но сначала пара представляет довольно блеклые программы, которые приходится срочно дорабатывать после советов специалистов. Из-за этого следует снятие с этапа в Сызрани. Теперь дело в травме — Никита сорвал спину. По выражению Александра Жулина, партнер даже не может самостоятельно переобуться. Ни в воздухе, ни на земле. Восстановление явно требуется не символическое, а настоящее.

Лента новостей об этой паре больше напоминает историю болезни. Примерно несколько раз в году ребята рассказывают о болячках. Затем Александр Вячеславович добавляет, что Никиту лечит врач Мишустина и Пескова. Потом снова следует какой-нибудь мини-надрыв. Да, тем героичнее их победы. Но еще раз выкарабкаться на морально-волевых может не получиться.

В танцах пропажа из стартовых протоколов, которую обнаружат судьи международных турниров, обходится дороже, чем в других видах. Пападакис и Сизерон представили очень сильные программы, американцы совсем рядом — тут надо отвечать, а наши надежды снова отправляются в лазарет. И средство от депрессии, кажется, только одно — верить. Другие аргументы пишите в комментариях.