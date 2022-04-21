Что будет, если смотреть прокаты Загитовой по одному часу каждый день?

Как любоваться фигурным катанием и при этом не разрушить собственную жизнь: советы психолога.

Спортивные фанаты — далеко не новая история, но раньше это явление, скорее, было распространено в футболе. Именно там тифози громили стадионы, преследовали любимых игроков и ездили за любимой командой по всему миру.

Теперь фанатизм, но совершенно в другом прочтении перекинулся в том числе и на фигурное катание. Сотни, тысячи поклонниц (часто несовершеннолетних и в основном женского пола) ежедневно тратят часы на просмотр программ и соцсетей любимых фигуристов. Они агрессивно набрасываются на каждого, кто осмелится сказать об объекте обожания хотя бы одно слово критики. Они носят мерч от любимых спортсменов, ездят за ними по стране и восхищаются абсолютно всем, что бы те ни делали.

С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться достижениями и программами наших спортсменов. Тем более что многие из них действительно очень красивы и могут считаться произведениями искусства. С другой, где та грань, за которой здоровое восхищение переходит в нездоровый фанатизм? И как, часами наблюдая за программами Загитовой и других чемпионов, не упустить свою собственную жизнь?

Тема преданности — питательная почва для фанатизма

— Фанатизм начинается там, где стирается граница между кумиром и вашей собственной личностью, — объясняет спортивный психолог Мария Красильцева. — Одно дело, когда вы смотрите чемпионат мира по фигурному катанию, читаете материалы о нем только из любопытства и любви к творчеству спортсменов. А другое, когда это начинает встраиваться в вашу собственную жизнь и менять ее. На мой взгляд, такая фанатичная привязанность к кумиру — это свойство параноидной личности.

— Объясните?

— Одной из черт параноидной личности является склонность к образованию сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются. Сверхценные идеи подчиняют себе всю личность, определяют поведение человека. То есть не личность управляет своими мыслями , а мысли управляют ею. Также параноидная личность оказывается крайне чувствительна к критике, видит нападение на себя там, где многие этого не замечают. И, кроме этого, такие люди очень озабочены темой преданности. Это оказывается питательной почвой для развития фанатизма.

Плакат болельщиков Дины и Арины Авериных. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Вот вам пример. Когда случился скандал с сестрами Авериными на Олимпийских играх в Токио, активизировалась армия их фанаток. И любые попытки спокойного разбора тут же ими разрушались. Это называется эффект Даннинга — Крюгера — то есть человек, не обладая достаточной компетенцией, делает ошибочные выводы. Но при этом его знаний не хватает, чтобы оценить, что выводы ошибочны. И любая попытка со стороны указать на это воспринимается как покушение на личные границы. Дело в том, что такие девочки выстраивают собственную идентичность вокруг предмета своего фанатения. Нет границы между тобой и кумиром. И когда вы критикуете или оцениваете кумира — вы словно критикуете их самих. Это воспринимается как личная обида. И от этой обиды становится очень больно, отсюда агрессия.

— Почему так происходит?

— Возможно, девочка чувствует какую-то неудовлетворенность или неполноценность собственной жизни. И неосознанно хочет это компенсировать, личностно слившись с кем-то более сильным и значимым.

— В идеале спортивные кумиры должны мотивировать болельщиков самим заниматься спортом, преодолевать препятствия, вести здоровый образ жизни. Но в случае с фанатами этого, кажется, не происходит?

— Я думаю, проблема в том, что фанаты не чувствуют себя достаточно значимыми без объекта обожания. Они живут в очень сложной личной или социальной ситуации. Если бы они могли сами пойти в зал, на каток или еще куда-то, у них не было бы потребности в такой плотной связке с кумиром. Но получается, что им проще уйти в жизнь кумира, чем столкнуться с реальностью и пытаться в ней что-то менять.

Проще любить фантазию, чем реального человека

— Насколько такой фанатизм опасен? Ведь, в принципе, в подростковом возрасте многие из нас сходили с ума по определенным музыкальным группам или спортсменам, а потом это проходило?

— Недостаток критичности в целом свойственен подростковому возрасту. У подростка идентичность только выстраивается, а вот вокруг чего — зависит от очень многих факторов. Поиск своей идентичности — сложная работа личности, а тут не надо ее совершать, достаточно просто примкнуть к кому-то. Порой они действительно попадают в иллюзию персонажа, которым может быть спортсмен или музыкант. Это ведь, на самом деле, очень приятная штука: смоделировать какого-то персонажа, разместить в нем свои ожидания и любить его. Взаимодействовать с фантазией, а не с реальностью. Это гораздо проще, чем любить какого-то реального человека со всеми его недостатками. Чем это грозит? Прежде всего тем, что человек выстраивает так называемую ложную идентичность. У него сужается кругозор, он не создает реальных отношений, он опирается на придуманные им самим и зачастую неверные представления...

— С чем вы связываете то обстоятельство, что такие фанаты бывают очень агрессивны? Причем как в соцсетях, так и в реальности?

— Тут присутствует момент легализации агрессии. Ведь агрессивные эмоции есть у каждого, но когда ты вступаешься не за себя, а за кумира — ты вроде как действуешь из благородных побуждений. И твои импульсивность и эмоциональность становятся оправданны.