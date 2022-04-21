Что будет, если смотреть прокаты Загитовой по одному часу каждый день?
Спортивные фанаты — далеко не новая история, но раньше это явление, скорее, было распространено в футболе. Именно там тифози громили стадионы, преследовали любимых игроков и ездили за любимой командой по всему миру.
Теперь фанатизм, но совершенно в другом прочтении перекинулся в том числе и на фигурное катание. Сотни, тысячи поклонниц (часто несовершеннолетних и в основном женского пола) ежедневно тратят часы на просмотр программ и соцсетей любимых фигуристов. Они агрессивно набрасываются на каждого, кто осмелится сказать об объекте обожания хотя бы одно слово критики. Они носят мерч от любимых спортсменов, ездят за ними по стране и восхищаются абсолютно всем, что бы те ни делали.
С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться достижениями и программами наших спортсменов. Тем более что многие из них действительно очень красивы и могут считаться произведениями искусства. С другой, где та грань, за которой здоровое восхищение переходит в нездоровый фанатизм? И как, часами наблюдая за программами Загитовой и других чемпионов, не упустить свою собственную жизнь?
Тема преданности — питательная почва для фанатизма
— Фанатизм начинается там, где стирается граница между кумиром и вашей собственной личностью, — объясняет спортивный психолог Мария Красильцева. — Одно дело, когда вы смотрите чемпионат мира по фигурному катанию, читаете материалы о нем только из любопытства и любви к творчеству спортсменов. А другое, когда это начинает встраиваться в вашу собственную жизнь и менять ее. На мой взгляд, такая фанатичная привязанность к кумиру — это свойство параноидной личности.
— Объясните?
— Одной из черт параноидной личности является склонность к образованию сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются. Сверхценные идеи подчиняют себе всю личность, определяют поведение человека. То есть не личность управляет своими мыслями, а мысли управляют ею. Также параноидная личность оказывается крайне чувствительна к критике, видит нападение на себя там, где многие этого не замечают. И, кроме этого, такие люди очень озабочены темой преданности. Это оказывается питательной почвой для развития фанатизма.
Вот вам пример. Когда случился скандал с сестрами Авериными на Олимпийских играх в Токио, активизировалась армия их фанаток. И любые попытки спокойного разбора тут же ими разрушались. Это называется эффект Даннинга — Крюгера — то есть человек, не обладая достаточной компетенцией, делает ошибочные выводы. Но при этом его знаний не хватает, чтобы оценить, что выводы ошибочны. И любая попытка со стороны указать на это воспринимается как покушение на личные границы. Дело в том, что такие девочки выстраивают собственную идентичность вокруг предмета своего фанатения. Нет границы между тобой и кумиром. И когда вы критикуете или оцениваете кумира — вы словно критикуете их самих. Это воспринимается как личная обида. И от этой обиды становится очень больно, отсюда агрессия.
— Почему так происходит?
— Возможно, девочка чувствует какую-то неудовлетворенность или неполноценность собственной жизни. И неосознанно хочет это компенсировать, личностно слившись с кем-то более сильным и значимым.
— В идеале спортивные кумиры должны мотивировать болельщиков самим заниматься спортом, преодолевать препятствия, вести здоровый образ жизни. Но в случае с фанатами этого, кажется, не происходит?
— Я думаю, проблема в том, что фанаты не чувствуют себя достаточно значимыми без объекта обожания. Они живут в очень сложной личной или социальной ситуации. Если бы они могли сами пойти в зал, на каток или еще куда-то, у них не было бы потребности в такой плотной связке с кумиром. Но получается, что им проще уйти в жизнь кумира, чем столкнуться с реальностью и пытаться в ней что-то менять.
Проще любить фантазию, чем реального человека
— Насколько такой фанатизм опасен? Ведь, в принципе, в подростковом возрасте многие из нас сходили с ума по определенным музыкальным группам или спортсменам, а потом это проходило?
— Недостаток критичности в целом свойственен подростковому возрасту. У подростка идентичность только выстраивается, а вот вокруг чего — зависит от очень многих факторов. Поиск своей идентичности — сложная работа личности, а тут не надо ее совершать, достаточно просто примкнуть к кому-то. Порой они действительно попадают в иллюзию персонажа, которым может быть спортсмен или музыкант. Это ведь, на самом деле, очень приятная штука: смоделировать какого-то персонажа, разместить в нем свои ожидания и любить его. Взаимодействовать с фантазией, а не с реальностью. Это гораздо проще, чем любить какого-то реального человека со всеми его недостатками. Чем это грозит? Прежде всего тем, что человек выстраивает так называемую ложную идентичность. У него сужается кругозор, он не создает реальных отношений, он опирается на придуманные им самим и зачастую неверные представления...
— С чем вы связываете то обстоятельство, что такие фанаты бывают очень агрессивны? Причем как в соцсетях, так и в реальности?
— Тут присутствует момент легализации агрессии. Ведь агрессивные эмоции есть у каждого, но когда ты вступаешься не за себя, а за кумира — ты вроде как действуешь из благородных побуждений. И твои импульсивность и эмоциональность становятся оправданны.