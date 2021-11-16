Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?
Несколько последних лет мы убеждаем друг друга, что популярность фигурного катания растет, пробивает все новые потолки так, что ремонт делать не успеваешь. Каждый день интервью, фотографии, информация — вы и сами наверняка иногда замечаете, что рынок перегрет.
Так ли все безоблачно на самом деле? «СЭ» решил проверить по телерейтингам и YouTube-просмотрам. И пришел если не к отрицательным, то как минимум к неоднозначным выводам. Популярность точно не растет, а в лучшем случае стагнирует.
Телевидение
На момент написания заметки последние цифры по трансляциям «Гран-при» заканчивались «Гран-при Италии» полторы недели назад. Вряд ли «Гран-при Японии» переломил ситуацию — хотя показывали соревнования не в прямом эфире утром, а в более удобное время, ближе к полудню. Уже опубликованные данные по Москве это подтверждают. Женскую произвольную программу вообще пришлось снимать с эфира из-за травмы Дарьи Усачевой, других масштабных звезд для российского зрителя там не было, разве что пара Тарасова/Морозов, но любая российская одиночница — бренд гораздо более раскрученный.
Гуманитариям дальше посочувствую — цифр будет много. Первая таблица — те трансляции фигурного катания, которые попадали в топ-10 в категории «спорт» в каждую из своих недель. «Гран-при» оказывалось в десятке на каждой неделе, но с очень разными показателями. Большая часть эфиров — в записи, что объяснимо. Первый канал показывал канадский и американский этапы в удобное для жителей московского часового пояса время.
С футболом равная борьба
Теперь о сравнениях. Если говорить о других видах спорта, то у фигурного катания с футболом ничья — 2:2. Две последние недели фигуристы обыгрывали футбол — дерби «Спартака» и «Локомотива» собрало почти в два раза меньше зрителей, чем короткая программа ГП Италии, еще меньше смотрели потуги «Зенита» в матче с «Ювентусом». До этого канадскому этапу проиграла битва за лидерство в РПЛ «Зенит» — «Динамо».
А вот первые две схватки оказались за футболом. Россия — Мальта на РЕН ТВ обогнала на 0,1% контрольные прокаты, а «Зенит» — «Спартак» и «Зенит» — «Ювентус» оставили позади «Гран-при США» с Трусовой и Усачевой. Японская неделя с огромной вероятностью тоже останется за футболом — все смотрели водное поло в Хорватии.
Но, наверное, логичнее сравнивать цифры с предыдущими сезонами. В прошлом году серии «Гран-при» как таковой не было, но Кубок России в Москве, например, собрал рейтинги 2,9% для произвольной программы женщин — это намного выше, чем любая из трансляций этого сезона. Если помните, те вечера в «Мегаспорте» стали одними из самых легендарных в российском фигурном катании последних лет. Трибуны свистели судьям, полицейские и омоновцы пытались задерживать людей с плакатами, Евгений Плющенко жестко критиковал оценки, а штаб Этери Тутберидзе в подтрибунке столкнулся с Яной Рудковской.
Обычные рейтинги женских соревнований Кубка России — в районе 2,2-2,4%. То есть «Гран-при» олимпийского сезона проигрывает прокатам куда менее классных фигуристов в Сочи и Казани. Здесь, конечно, множество факторов — осенью 2020 года было меньше возможностей куда-то уехать на выходных, на Кубке собирались исключительно наши, но факт остается фактом.
Загитова и Медведева на ТВ сильнее
Но все же давайте сравнивать подобное с подобным и возьмем сезон-2019/20. По идее, за два года фигурное катание должно было пройти огромный путь вперед, и трансляции того сезона должны быть смехотворно ниже.
Однако все получается наоборот.
Вот цифры по трем первым этапам «Гран-при» — 2019/20 — те же Канада и США, а вместо Италии Франция в том же часовом поясе. Результаты в среднем выше, плюс есть сразу несколько ночных/утренних трансляций.
Если не сказать, что олимпийский 2021-й проигрывает, то как минимум ситуация не лучше стагнации. Согласитесь, для сезона, кульминирующего четырехлетний цикл, не лучший вывод. Кстати, «Ледниковый период», в котором сейчас задействованы Загитова и Медведева, тоже уступает себе же прошлогоднего образца.
На YouTube улучшилась только Туктамышева
Возможно, за два года Россия так прорвалась в развитии Интернета, что отчаянные домохозяйки выключили телевизоры и пошли подписываться на YouTube-каналы?
Здесь более сложно поддающиеся анализу цифры — мы не знаем доподлинно, как Первый канал продвигает те или иные видео, и многих других нюансов. Выкладывать прокаты он стал точно быстрее. Но просмотры зачастую скачут абсолютно необъяснимо.
Тем не менее давайте попробуем сравнить популярность видео сезона-2019/20 и 2021/22. Вообще все видео сравнить почти нереально, да не очень-то и нужно — мы выбрали лидеров рейтинга, то есть российских женщин, и добавили для понимания самые удачные примеры из других видов.
Но у главных звезд, женщин, которые являются олицетворением фигурного катания для широкой аудитории, ситуация противоположная. Только Валиеву обходят Трусова и Щербакова, саму Щербакову-2021 обходят Загитова и Косторная.
Как ни силился найти позитив, какие-то зацепки, опровергающие вывод из заголовка, нашел лишь одну. Фонд общественного мнения еженедельно опрашивает российское население о главных событиях недели. Уже четвертую неделю подряд туда попадает в том или ином виде «фигурное катание». В прошлом сезоне это началось лишь ко второй половине сезона, а еще пару лет назад бывало только в дни чемпионатов мира и Европы. Но не стоит обольщаться — спортивные события упоминает 1% опрошенных.
Воскресим в памяти, что все эти несколько минут мы сравнивали олимпийский сезон и обычный — или ковидный прошлогодний. И такая пробуксовка явно намекает — после Олимпийских игр может произойти еще более ощутимое проседание. Особенно если уйдут герои этого цикла.
Дальше начинаются оценочные суждения и субъективные объяснения. Я бы трактовал ситуацию так: народ близок к пресыщению победами и гордостью за российских фигуристок. Высокие результаты сделали свое дело, привлекли публику. Но теперь развлекать ее надо более качественно — и глубокую экспертизу выдавать, и закулисный контент о героях, и поскоморошничать в нужный момент. Великих противостояний, как Ферстаппен vs Хэмилтон в «Формуле-1» или Большунов vs Клебо в лыжах, в фигурке нет. Сыграло роль отступление Плющенко в юниоры, который много сделал для раскрутки своим острословным стилем.
Поэтому если новых героев или тех, кто грамотно их раскрутит, не появится в ближайшие год-два, риски откатиться в 2011-й очень велики. У Акатьевой, Самоделкиной, Петросян, Муравьевой героические задатки есть. Ответственность теперь на федерации и нас, журналистах, — не прохлопать этот потенциал.
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