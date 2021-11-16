Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?

Неприятные выводы о популярном виде спорта в олимпийский сезон.

Несколько последних лет мы убеждаем друг друга, что популярность фигурного катания растет, пробивает все новые потолки так, что ремонт делать не успеваешь. Каждый день интервью, фотографии, информация — вы и сами наверняка иногда замечаете, что рынок перегрет.

Так ли все безоблачно на самом деле? «СЭ» решил проверить по телерейтингам и YouTube-просмотрам. И пришел если не к отрицательным, то как минимум к неоднозначным выводам. Популярность точно не растет, а в лучшем случае стагнирует.

Телевидение

На момент написания заметки последние цифры по трансляциям «Гран-при» заканчивались «Гран-при Италии» полторы недели назад. Вряд ли «Гран-при Японии» переломил ситуацию — хотя показывали соревнования не в прямом эфире утром, а в более удобное время, ближе к полудню. Уже опубликованные данные по Москве это подтверждают. Женскую произвольную программу вообще пришлось снимать с эфира из-за травмы Дарьи Усачевой, других масштабных звезд для российского зрителя там не было, разве что пара Тарасова/Морозов, но любая российская одиночница — бренд гораздо более раскрученный.

Гуманитариям дальше посочувствую — цифр будет много. Первая таблица — те трансляции фигурного катания, которые попадали в топ-10 в категории «спорт» в каждую из своих недель. «Гран-при» оказывалось в десятке на каждой неделе, но с очень разными показателями. Большая часть эфиров — в записи, что объяснимо. Первый канал показывал канадский и американский этапы в удобное для жителей московского часового пояса время.

Рейтинги телетрансляций фигурного катания в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

С футболом равная борьба

Теперь о сравнениях. Если говорить о других видах спорта, то у фигурного катания с футболом ничья — 2:2. Две последние недели фигуристы обыгрывали футбол — дерби «Спартака» и «Локомотива» собрало почти в два раза меньше зрителей, чем короткая программа ГП Италии, еще меньше смотрели потуги «Зенита» в матче с «Ювентусом». До этого канадскому этапу проиграла битва за лидерство в РПЛ «Зенит» — «Динамо».

А вот первые две схватки оказались за футболом. Россия — Мальта на РЕН ТВ обогнала на 0,1% контрольные прокаты, а «Зенит» — «Спартак» и «Зенит» — «Ювентус» оставили позади «Гран-при США» с Трусовой и Усачевой. Японская неделя с огромной вероятностью тоже останется за футболом — все смотрели водное поло в Хорватии.

Но, наверное, логичнее сравнивать цифры с предыдущими сезонами. В прошлом году серии «Гран-при» как таковой не было, но Кубок России в Москве, например, собрал рейтинги 2,9% для произвольной программы женщин — это намного выше, чем любая из трансляций этого сезона. Если помните, те вечера в «Мегаспорте» стали одними из самых легендарных в российском фигурном катании последних лет. Трибуны свистели судьям, полицейские и омоновцы пытались задерживать людей с плакатами, Евгений Плющенко жестко критиковал оценки, а штаб Этери Тутберидзе в подтрибунке столкнулся с Яной Рудковской.

Обычные рейтинги женских соревнований Кубка России — в районе 2,2-2,4%. То есть «Гран-при» олимпийского сезона проигрывает прокатам куда менее классных фигуристов в Сочи и Казани. Здесь, конечно, множество факторов — осенью 2020 года было меньше возможностей куда-то уехать на выходных, на Кубке собирались исключительно наши, но факт остается фактом.

Загитова и Медведева на ТВ сильнее

Но все же давайте сравнивать подобное с подобным и возьмем сезон-2019/20. По идее, за два года фигурное катание должно было пройти огромный путь вперед, и трансляции того сезона должны быть смехотворно ниже.

Однако все получается наоборот.

Вот цифры по трем первым этапам «Гран-при» — 2019/20 — те же Канада и США, а вместо Италии Франция в том же часовом поясе. Результаты в среднем выше, плюс есть сразу несколько ночных/утренних трансляций.

Рейтинги телетрансляций фигурного катания в сезоне-2019/20. Фото «СЭ»

Если не сказать, что олимпийский 2021-й проигрывает, то как минимум ситуация не лучше стагнации. Согласитесь, для сезона, кульминирующего четырехлетний цикл, не лучший вывод. Кстати, «Ледниковый период», в котором сейчас задействованы Загитова и Медведева, тоже уступает себе же прошлогоднего образца.

На YouTube улучшилась только Туктамышева

Возможно, за два года Россия так прорвалась в развитии Интернета, что отчаянные домохозяйки выключили телевизоры и пошли подписываться на YouTube-каналы?

Здесь более сложно поддающиеся анализу цифры — мы не знаем доподлинно, как Первый канал продвигает те или иные видео, и многих других нюансов. Выкладывать прокаты он стал точно быстрее. Но просмотры зачастую скачут абсолютно необъяснимо.

Тем не менее давайте попробуем сравнить популярность видео сезона-2019/20 и 2021/22. Вообще все видео сравнить почти нереально, да не очень-то и нужно — мы выбрали лидеров рейтинга, то есть российских женщин, и добавили для понимания самые удачные примеры из других видов.

Как смотрели российских фигуристов в YouTube в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Но у главных звезд, женщин, которые являются олицетворением фигурного катания для широкой аудитории, ситуация противоположная. Только Валиеву обходят Трусова и Щербакова, саму Щербакову-2021 обходят Загитова и Косторная.

Как смотрели российских фигуристов в YouTube в сезоне-2019/20. Фото «СЭ»

Как ни силился найти позитив, какие-то зацепки, опровергающие вывод из заголовка, нашел лишь одну. Фонд общественного мнения еженедельно опрашивает российское население о главных событиях недели. Уже четвертую неделю подряд туда попадает в том или ином виде «фигурное катание». В прошлом сезоне это началось лишь ко второй половине сезона, а еще пару лет назад бывало только в дни чемпионатов мира и Европы. Но не стоит обольщаться — спортивные события упоминает 1% опрошенных.

Главные события недели: опрос Фонда общественного мнения. Фото «СЭ»

Воскресим в памяти, что все эти несколько минут мы сравнивали олимпийский сезон и обычный — или ковидный прошлогодний. И такая пробуксовка явно намекает — после Олимпийских игр может произойти еще более ощутимое проседание. Особенно если уйдут герои этого цикла.

Дальше начинаются оценочные суждения и субъективные объяснения. Я бы трактовал ситуацию так: народ близок к пресыщению победами и гордостью за российских фигуристок. Высокие результаты сделали свое дело, привлекли публику. Но теперь развлекать ее надо более качественно — и глубокую экспертизу выдавать, и закулисный контент о героях, и поскоморошничать в нужный момент. Великих противостояний, как Ферстаппен vs Хэмилтон в «Формуле-1» или Большунов vs Клебо в лыжах, в фигурке нет. Сыграло роль отступление Плющенко в юниоры, который много сделал для раскрутки своим острословным стилем.

Поэтому если новых героев или тех, кто грамотно их раскрутит, не появится в ближайшие год-два, риски откатиться в 2011-й очень велики. У Акатьевой, Самоделкиной, Петросян, Муравьевой героические задатки есть. Ответственность теперь на федерации и нас, журналистах, — не прохлопать этот потенциал.