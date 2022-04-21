Теперь танцорам разрешат даже прыгать. Ждем четверных?

Опубликован проект новых правил в танцах на льду на будущий сезон.

Танцы на льду — самый молодой, а оттого и самый нестабильный вид фигурного катания. В правилах танцев чиновников Международного союза конькобежцев (ISU) бросает то в жар, то в холод. Новый регламент едва ли не с нуля здесь разрабатывают буквально на каждый сезон, а смена олимпийского цикла обычно приводит к кардинальным переменам. Очередная революция намечается и на будущий год. Один-единственный факт, который заставит вас прочесть этот текст-в танцы на льду впервые добавят прыжки.

Идеи Лакерника обретают жизнь даже без его участия

Нет, мы не шутим и не преувеличиваем. ISU действительно разрешил исполнять танцорам прыжковые элементы при помощи ассистирующего партнера. Таким образом Международный союз конькобежцев ввел новый хореографический элемент для танцев на льду. Правила уже опубликованы на сайте организации. К элементу будут предъявляться следующие требования: должно быть выполнено не менее трех прыжков подряд (одинаковых или разных), прыжок должен быть не более полутора оборотов, отрыв ото льда во время исполнения не должен превышать по времени три секунды, между прыжками может быть не более трех шагов. Таким образом танцы на льду делают ещё один шаг в сторону парного катания, а ведь в свое время вице-президент ISU Александр Лакерник, отвечающий в организации за регулирование судейства в фигурном катании, предлагал объединить две дисциплины в одну...

Когда такие разговоры пошли в первый раз тренеры выступили с однозначным осуждением подобных планов. «Лично мне будет жалко в таком случае потерять и парное катание, и танцы на льду. Парное катание — мощный вид, визуально притягивающий, — говорила Марина Зуева, редкий тренер, подготовивший олимпийских чемпионов как в танцах, так и в парах. — В танцах таких мощных элементов нет. Там важны эмоции, движения в ритм танца. Это завораживает по-своему, но если объединить танцы с парным катанием, то уйдёт и эстетика танца, и парные движения. Будет непонятная смесь». Теперь мощные элементы в танцы приходят. Станут ли они от воплощения идей Александра Рафаиловича хуже? В любом случае прямо сейчас Лаrерник отстранен от обсуждения таких стратегических для союза вопросов, как и в целом вся Россия — мы вместе с Беларусью вряд ли примем участие в предстоящем конгрессе ISU в Пхукете.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бояться слияния танцев и парного катания не стоит

Так что нам предстоит дистанционно наблюдать за новостями из Таиланда и адаптироваться к изменениям самостоятельно. Если, конечно, мы рассчитываем в скором времени вернуться из международной изоляции выйти из нее безболезненно. Ведь на добавлении опциональной возможности прыгать изменения в танцах не ограничиваются. Традиционно меняется стиль ритмического танца. Напомним, что его выбирают каждый сезон. На этот раз будет латина, причем важная особенность — обязательно требуется в одной программе использовать два различных стиля. Это приводит к необходимости миксовать разное музыкальное сопровождение, не слишком хорошо сочетающиеся друг с другом. Эксперты уже сейчас сомневаются в разумности такого шага и опасаются сомнительных нарезок от хореографов-постановщиков, особенно от начинающих. Сальса, бачата, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румба и самба в одной флаконе. Представляете какая ядерная смесь нас может ждать? Cпортсмены смотрят на все эти идеи со скепсисом и ждут старта сезона с нескрываемой тревогой.

Правда призер чемпионата России Анастасия Скопцова уверена, что приверженцы старого стиля победят и в парное катание танцы никто превращать не будет. «Эти прыжки опциональны, как слайдинг-movement, — поясняет она. — Если бы это были описанные прыжки — лутц, тулуп, флип, сальхов, аксель — то, наверное, стоило бы еще задуматься. На данный момент акцентирую внимание на том, что это опционально — не все будут это делать в следующем сезоне сто процентов. И вероятность того, что все будут это делать, например, через два-три сезона, очень низка». В будущем по мнению Скопцовой эти прыжки трансформируется в небольшую деталь для украшения программы, так же как слайдинг-movement не стал зеленым светом фигуристам чтобы беспричинно валяться на льду (а они могут это делать по правилам). Небольшое касание льда рукой уже засчитывают как слайдинг.

Тесса Виртью и Скотт Моир. Фото Global Look Press

Прыжки в танцах на льду уже пробовали Виртью и Моир

«Эти прыжки записаны как assistant jumps, то есть в произвольном танце остается все то же самое, и так называемая хореографическая дорожка переходит в разряд трех хореографических элементов на выбор», — поясняет Анастасия. Фигуристы могут заменить хореографическую дорожку серией прыжков, но могут этого и не делать. Попытки добавить прыжки как элемент хореографии от танцоров уже были — трехкратные олимпийские чемпионы Тесса Виртью и Скотт Моир через прыжок исполняли выход или заход на поддержку. Как будет выглядеть серия подобных элементов остается только гадать. И все же Существенного слома системы ждать не стоит, а вот другое необычное решение ISU — отказ от «паттерна» ритмического танца, то есть обязательного для исполнения рисунка, «скелета» программы Скопцова считает гораздо более весомым шагом. «Я не знаю, куда это будет вести, но куда-то это приведет», — загадочно отметила фигуристка.

С одной стороны явный шаг в сторону индивидуальности в спорте и поиску нестандартных движений. С другой — еще меньше объективности в и так чересчур субъективном виде. Демократия логично распространяется только с дееспособностью, поэтому избирательным правом самому решать, как строить свой танец наделили только взрослых танцоров. У юниоров паттерн остается — нас ждет жаркое аргентинское танго. Это один из самых любимых фигуристами стилей и под него часто получаются крайне запоминающиеся программы. Будем надеяться, что сезон 2022/23 исключением не станет. Еще один шаг в сторону экспериментаторов — запрет на повтор одной и той же поддержки в одной программе. Теперь паре, чтобы соревноваться на высшем уровне нужно иметь в арсенале как минимум две успешные вариации поддержек. И если для лидеров это точно не проблема, то вот представителям стран третьего мира в фигурном катании придется тяжело. Вспомните тех же индийцев с юниорского «Гран-при», они на льду-то еле держались!