Юной ученице Тутберидзе предложили слишком откровенную песню. Это еще один аргумент за повышение возрастного ценза?

Новый хореограф группы Георгий Похилюк предложил 13-летней Дарье Садковой выступать под песню со спорными словами.

Открытые прокаты среди юниоров, которые прошли в начале августа, дали пищу для размышлений в интересном контексте. Часто же говорят, что музыкальная композиция должна подходить для определенного возраста фигуристов. Например, страсть знаменитого «Болеро» могут точно выразить далеко не все дети. Это не хорошо и не плохо — как говорится, нужно просто дорасти.

Но что делать с тем, когда для спортсменок берут произведение, которое для них слишком взрослое? Для таких композиций было бы уместно возрастное ограничение 16+ или 18+, как для фильмов или сериалов, в зависимости от, например, слов песни. Поразмыслить на эту тему всех причастных к фигурному катанию заставила короткая программы Дарьи Садковой, буквально недавно перешедшей в группу Этери Тутберидзе. Над постановкой с Дашей работал Георгий Похилюк, тоже новичок в этом тренерском штабе.

Взрослая песня для девочки

Садкова катается под характерную песню Fergie Be Italian. В этом сезоне 13-летняя фигуристка дебютирует в серии юниорского «Гран-при» и заявлена на старт в Красноярск. Вот только музыка в ее короткой программе совсем не детская — в тексте песни девушка объясняет мужчине, что нужно сделать, чтобы доставить ей удовольствие. Но рассказано это не в романтичном стиле, а в более откровенном и, прямо скажем, взрослом. Несколько лет назад Александра Трусова каталась под песню Big Spender в похожем стиле. И тоже с неоднозначным текстом. Но тогда это не так обсуждалось — постановка настолько «легла» на манеру фигуристки, что к словам особо не прислушивались. А когда все-таки это сделали, оказалось, что чего-то очевидно непозволительного для ребенка в них нет.

Здесь можно задавать вопрос конкретному человеку, в данном случае хореографу, зачем он выбрал такую неоднозначную песню для 13-летней девочки. Но просится более глобальное рассуждение: не стоит ли ввести какое-то ограничение на использование определенных музыкальных композиций? И если да, то как соблюсти баланс между строгостью и поощрением творчества?

Вопрос, что с этим делать и надо ли что-то предпринимать, интересный. С одной стороны, любви, как и всем другим чувствам, «все возрасты покорны», с другой — есть круг тем, о которых лучше узнать, когда человек стал постарше. Наверняка точно можно избежать песен с легко опознаваемым текстом, в которых содержатся, например, мат или слова о соблазнении в сексуальном смысле. Можно найти много аналогов в похожем стиле, тем более что в мире фигурного катания часто не хватает незаезженных музыкальных композиций. Или стоит попробовать просто мелодию, без слов.

Баланс между оригинальностью и ограничениями

Все привыкли к музыке из «Мулен Руж», в котором в общем-то тоже недетский сюжет. Сейчас становятся популярными и другие мелодии, например из сериала «Игра престолов», у которого тоже есть ограничение 18+. Проблема в том, что большинство фигуристов еще не достигли совершеннолетия. Поэтому, возможно, ее можно было бы решить поднятием возрастного ценза. Но опять же полностью вопросы не снимутся и в этом случае: фигурное катание смотрят многие юные болельщики, и, если спортсмены на взрослом уровне будут соревноваться в более старшем возрасте, детская аудитория останется.

Что можно сделать: тщательно фильтровать музыку для юниоров и новисов и не позволять использовать слишком «взрослые» произведения для их программ. Есть ведь столько неиспользованных композиций для спортсменов любых возрастов. Конечно, здесь главное не переборщить и, грубо говоря, не оставить в разрешенных только классические произведения или какую-нибудь «Чунга-чангу».

Фигурное катание — достаточно консервативный вид спорта. Наоборот, надо поощрять выбор «свежих» песен и мелодий для программ. Правда, почему бы и не проследить за тем, чтобы они были подходящими для фигуристов — им ведь будет еще и приятнее, и понятнее под них кататься.