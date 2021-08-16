Тутберидзе впервые выиграла в парах. Тарасова и Морозов покорили турнир в Америке

Трехкратные чемпионы России с новым звездным тренером практически безошибочно исполнили произвольную программу на предсезонных стартах.

После летней Олимпиады прошли считаные дни, а мир спорта уже готов к зимнему сезону. В фигурном катании начались первые турниры — пока это еще не важные «челленджеры» и этапы «Гран-при», а местные турниры и открытые прокаты спортсменов, но они есть. Одним из первых таких стартов стал американский Cranberry Cup International, на который заявились и трехкратные чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Для них это особенно важный сезон — не только в связи с предстоящими Играми в Пекине, но и потому, что в межсезонье Женя и Володя начали тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

Успешная работа Тутберидзе в парном катании

Соперников здесь у россиян особо и не было — разве что американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Но после короткой программы они уступали нашей паре сразу шесть баллов. И это при том, что Тарасова/Морозов допустили грубую ошибку — падение на тройном тулупе.

Кстати, это важно — с прыжками в последние сезоны у российской пары серьезные проблемы, которые не смогла исправить в Америке Марина Зуева вместе с командой специалистов и Максим Траньков с Сергеем Вороновым в России. Интересно, как лидирующую пару России просто бросают от одного тренера к другому, как будто они не многократные призеры чемпионатов мира и победители чемпионатов Европы, а просто какой-то мало претендующий на что-либо дуэт.

Пока не получилось исправить ошибки и у Этери Тутбердизе, хотя окончательные выводы делать рановато. Это же только самое начало сезона, когда фигуристы, в общем-то, и не должны быть в какой-то шикарной форме. Но все равно падения на прыжках напрягают — опять же в связи с предыдущими выступлениями Тарасовой/Морозова.

Остальное в короткой программе получилось классно — даже удалось сделать практически все элементы на четвертый уровень. В этом тоже были некоторые сомнения после перехода к Тутберидзе — все-таки она пока не полноценный тренер парников. Именно поэтому к работе с дуэтом привлекли не только Максима Транькова, но и Павла Слюсаренко, который сотрудничает с пермскими парами. В этом городе, как известно, одна из самых сильных школ парного катания в России и мире.

Слюсаренко все-таки согласился на сотрудничество — много говорили о том, что его звали на полноценную работу в Москве. Но тренер не соглашался на такое, хотя, по-видимому, не смог отказаться от оказания помощи трехкратным чемпионам России.

Короткая и произвольная у Евгении и Владимира получились похожими друг на друга — в одном лирическом стиле. Сначала — Clair de Lune Клода Дебюсси, потом — Lighthouse Патрика Вотсона. Видимо, для того чтобы показать тот самый лунный свет, в короткой у Жени по ходу программы меняется платье. Эту фишку с платьями-трансформерами в группе Этери Тутберидзе использовали уже не один раз. Самый яркий пример — костюм Анны Щербаковой в произвольной программе «Жар-птица» в ее первом взрослом сезоне. Наверное, это имеет право на жизнь, но в данном случае не совсем понятен концепт смены платья. Но больше всего настораживает то, что желтая полоска света на костюме Тарасовой могла бы быть выполнена более аккуратно.

Произвольная россиянам удалась гораздо больше — не хватило близости и синхронности в прыжках, как умеет эта пара, поддержки получились волнительными, да и сама программа пока невкатанная, что абсолютно нормально для начала сезона. Но 151 балл за произвольную — это прямо задел на лидерство. А общая сумма баллов за две программы даже на четыре сотые больше, чем у Анастасии Мишиной/Александра Галлямова на чемпионате мира, победителей того турнира. Нужно, конечно, смотреть, как справятся ребята на более серьезных соревнованиях с более опасными соперниками, но пока, за исключением ошибки в короткой, они точно заряжены на успех в этом сезоне. Можно ли считать, что Этери Тутберидзе справилась? Опять же, нужно смотреть на другие старты — как и после падения на тулупе, так и по почти безошибочной произвольной делать выводы крайне рано.

Насыщенная первая половина сезона в фигурном катании

Тарасова/Морозов в период пандемии отправились на совсем неизвестный американский турнир еще до официального начала сезона. Здесь может быть несколько причин — в Америке тренируется дочь Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. А сами Женя с Володей заявлены на первый этап «Гран-при», который как раз и пройдет в США, — опять же, нужна определенная тренировка длительных перелетов, привыкания к акклиматизации и решения организационных моментов.

Сезон же среди взрослых войдет в полную силу в сентябре — в России в городе Челябинске в начале месяца вся сборная покажет свои программы на открытых прокатах. В этих же числах в Италии запланирован «челленджер» Lombardia Trophy, на который любит ездить группа Алексея Николаевича Мишина. Но в этом году там вряд ли будет выступать кто-то из сборников — официальные прокаты все-таки важнее.

Вероятно, на открытых прокатах решится и то, кто из российских одиночников поедет в Германию на Nebelhorn Trophy подтверждать третью путевку на Олимпийские игры. Больше возможности посмотреть, кто в начале сезона находится в лучшей форме, нет. А этот старт будет очень важным — в парах, танцах и женском одиночном катании у России уже есть три гарантированные квоты на Олимпиаду. В мужском одиночном есть только право на три путевки. В связи с отменой Ondrei Nepela Memorial, на который тоже традиционно ездят российские спортсмены, в этом году некоторые из них могут поехать как раз в Небельхорн.

В начале октября за пару недель до старта серии «Гран-при» в Финляндии планируют провести Finlandia Trophy. В последний раз там выступали Елизавета Туктамышева и Алена Косторная в 2019 году. Последняя удивила всех внезапно появившимся идеальным тройным акселем. В этом сезоне тоже туда должен кто-то поехать — по геоположению удобнее всего это делать петербургским спортсменам. Та же Туктамышева уже говорила, что не против посоревноваться в Финляндии еще раз.

Среди турниров из серии «челленджер», которые стоят в календаре перед этапами «Гран-при», также есть старт в Канаде и Пекине — последний еще значится как тестовый турнир перед Олимпийскими играми. Но доедет ли туда кто-то из России (особенно это касается Канады) — пока что большой вопрос. А вот на коммерческом соревновании Japan Open наверняка из нашей страны кто-то будет — туда попадают только по приглашениям организаторов, но Россия слишком успешна как минимум в женском одиночном катании, чтобы туда никого не позвали из этой федерации. Поболеть за фигуристов, посмотреть на их форму и программы можно уже совсем скоро — нас ждет насыщенный сезон и борьба за Олимпийские игры.