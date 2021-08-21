Интрига в российском фигурном катании: поедут ли Щербакова и Трусова по России? И выживет ли серия «Гран-при»?

Второй сезон коронавируса мог сохранить престиж внутрироссийских соревнований, но сейчас шансов все меньше.

Де-факто сезон фигурного катания уже начался. В России прошли контрольные прокаты юниоров, и от них, по нашей информации, федерация осталась совершенно не в восторге — особенно за слабые выступления досталось одиночникам. Теперь дело за юниорами заграничными. Их разносить особо некому, хотя понятно, что если поставить напротив то, что происходит сейчас в элитном Куршевеле и в наших рабоче-крестьянских Химках, — сравнение может оказаться не в пользу Франции.

Хотя занятных персонажей в савойских Альпах сейчас предостаточно. У мужчин короткую программу выиграл американец Илья Малинин, опередив Кори Сирселли, который на последнем чемпионате Канады завоевал медали сразу в двух юниорских дисциплинах — одиночном катании и танцах.

А вот про девушек и сам ISU не очень в курсе — у победительницы первого дня, американки с корейской фамилией Клэр Сео, в профиле на официальном сайте союза заполнена только дата рождения, а единственная надпись в пустой табличке почему-то на немецком — alles fehlt (если дословно — «всего не хватает»).

Профиль Клэр Сео.

Нужна ли России серия «Гран-при»?

На этапе в Куршевеле должны были выступать более известные россияне, но им проход на турнир был фактически заблокирован властями Франции. Не то чтобы Эммануэль Макрон лично закрыл границы из-за нелюбви к Самоделкиной и Кондратюку — просто Россия из-за вспышки коронавируса попала для госорганов Пятой республики в красную зону, ей ввели 10-дневный карантин. Наши предпочли отсидеться дома — теперь россияне выступят на других этапах, где было расширено представительство нашей страны.

Куршевельский инцидент заставил задуматься о том, что произойдет со взрослым «Гран-при Франции», если действующие ограничения останутся. Серия «Гран-при» стартует в США в конце октября, и практически к каждому этапу можно придраться: канадский юниорский этап перенесли в Куршевель, добавив к тому, что идет сейчас, Франция предъявляет россиянам жесткие требования, виз США у половины российских спортсменов нет. Этап в Китае и вовсе отменили и собираются переносить в Финляндию — еще одну страну Евросоюза, который не признает российские вакцины. Стоит ли овчинка выделки, если у нас есть прекрасный Кубок России? Который зарекомендовал себя в прошлом сезоне как соревнования сверхвысокого класса.

Со стороны сюжет развивается в идеальном ключе для городов вроде Сызрани и Йошкар-Олы, где пройдет Кубок в предстоящем сезоне. Второй год подряд внутрироссийской серии с топовыми фигуристами — это уже определенная закономерность, а не случайный локаут. Российское фигурное катание могло бы закрепить то, чего удалось достигнуть за ковидный сезон, — и даже не стесняться проводить банкеты, ведь все вакцинированы.

Календарь Кубка России-2021/22

1-й этап: Сызрань, 22-26 сентября

2-й этап: Йошкар-Ола, 10-14 октября

3-й этап: Сочи, 20-24 октября

4-й этап: Казань, 8-12 ноября

5-й этап: Пермь, 17-21 ноября

Финал: Саранск, 23-27 февраля

Серии «Гран-при» — быть...

Но по нашей информации, в этом сезоне массового выезда на Кубок России среди топовых российских фигуристов пока не планируется. На деле с серией «Гран-при» не все так фатально. Американская федерация, по данным «СЭ», выслала россиянам приглашения и хочет видеть наших фигуристов в Лас-Вегасе. Угроза пропуска этапа точно несравнима с той, что была у легкоатлеток Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой, которые из-за визовых вопросов пропускают открытие «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал «СЭ», что работа идет:

— Мы занимаемся вопросом получения виз, на данный момент они есть не у всех спортсменов. Приглашение в данном случае играет не решающую роль. Но наша федерация, как и американская, работают над вопросом. Это наш вопрос, а не Транькова, — заключил он, комментируя недавние слова наставника Евгении Тарасовой и Владимира Морозова об отсутствии виз «у половины тренеров и спортсменов».

Что касается европейских этапов — во-первых, организаторы во Франции, по нашей информации, рассматривают возможность создания «пузыря», что может облегчить правила въезда для иностранцев. А некоторые россияне, судя по Instagram, реагируют уже сейчас. Целая группа спортсменов, среди которых Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Александр Самарин, поехала в латвийскую Елгаву. Пребывание в Евросоюзе в течение 30 дней было одним из условий, выполнив которое можно было попасть на этап ЮГП в Куршевеле. Но у россиян есть еще один важный турнир помимо «Гран-при» — это Nebelhorn Trophy 22-25 сентября, на котором предстоит отстаивать третью мужскую квоту на Олимпиаду.

Главное — что в нынешнем сезоне ISU собирается провести именно серию «Гран-при». В прошлом она формально была отменена, а прошедшие этапы считались национальными соревнованиями. Пропуск, если не сказать — бойкот, официальной серии скажется на рейтинговых очках, отборе на следующий сезон. Время для постройки русского аналога НХЛ, в которой можно наплевать на международные старты и закрыться дома, еще не пришло.

...Но и шанс увидеть звезд на Кубке остается

График и без того плотный, главные старты — на «Гран-при». Больших стимулов заявляться на Кубок, каковым был прошлогодний жесткий регламент, для фигуристов нет, поэтому, вероятнее всего, система вернется к прежней — на чемпионат России будут попадать через Кубок, но по остаточному принципу после участников «Гран-при».

Шанс увидеть топовых фигуристов и тренеров на Кубке России-2021/22 остается. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации нашего источника, некоторые топовые фигуристы в случае удачного календаря могут поехать на этапы Кубка, но это точно будут единичные акции, а не системное отношение. Хотелось бы, чтобы каждая из звезд Тутберидзе заглянула на Кубок, который в прошлом сезоне был чуть ли не главным турниром Вселенной. Но этому совершенно не способствует некстати произошедший перенос этапов в регионы из Москвы. О причинах такого необычного решения «СЭ» писал здесь.

Правда, федерация надежду сызранцам и йошкаролинцам оставляет:

— Наши топовые спортсмены регулярно выступают на различных соревнованиях, в том числе и Кубке России. Вероятность, что такие спортсмены примут участие в этапах Кубка России, есть. Ясность наступит после контрольных прокатов, когда мы определимся с графиками, — сказал Коган в ответ на вопрос корреспондента «СЭ».

Контрольные прокаты взрослой сборной России, которые считаются официальным началом российского сезона, пройдут 11-12 сентября в Челябинске.