Почему мы не уважаем детей? В России фигуристы выступают до июня, но всем безразлично

От турнира Черномырдина до «Пасхи 2021» — какие турниры ждут нас вплоть до июня.

Если кто-то скажет вам, что сезон фигурного катания закончится после командного чемпионата мира в это воскресенье, не верьте этим гнусным инсинуациям. Отсылайте их к календарю основных мероприятий в Москве, последним соревнованием в котором является турнир с говорящим названием «Ура! Лето!» 7-8 июня в «Мегаспорте». Только потом детям дают отдохнуть — то бишь потренироваться, поставить новые программы и подкачаться до сентября.

Юношеские турниры можно «продавать»

Вообще с точки зрения пиара и раскрутки детско-юношеских соревнований назрела идея объединить их в некую серию под единым брендом, возможно, со спонсором в названии. Как-то в одном из эфиров «СЭ» Ари Закарян призывал после чемпионата мира проводить тур ISU по городам мира с участием главных звезд. Идея с российскими и московскими турнирами реализуема в разы легче. Неким подобием такой серии является Кубок ФФКМ (московской федерации), этапы которого идут весь сезон, но у него нет единого зачета и как такового трофея.

В Москве есть рейтинг ФФКМ, рассчитываемый на основе московского календаря. Лидирует у женщин в нем Елизавета Куликова, подопечная Сергея Давыдова, — сильно сомневаюсь, что многие из вас ее знают. Более известные Ксения Цибинова и Софья Муравьева — на третьем и четвертом местах. Так или иначе, разработать прозрачный алгоритм (сейчас он, согласно сайту федерации, «находится в режиме тестирования») и добавить рейтингу престижа — задача вполне посильная.

Рейтинг престижа.

Тем более что до июня конкурентов у русского юношеского фигурного катания нет — разве что скандалы вокруг переходов в трансферное окно, которое открылось 1 апреля и продлится до 31 мая. Зато какие турниры нас ждут! Их названия — отдельное эстетическое удовольствие. Здесь не только «Ура! Лето!», но и «Пасха 2021», «Весеннее настроение», «В гостях у «Синей Птицы», «Апрельские снежинки» и «Звездный бал».

Понятно, что детские соревнования — особая специфика, и не все родители и сами дети хотят, чтобы у бортика в них тыкали микрофонами. Но с другой стороны, почти во всех регионах страны знающие люди говорят: фигурное катание держится только за счет энтузиазма родственников спортсменов. Так, может, хотя бы пробовать перейти на более рыночную схему? И тогда спонсорами будут не только магазины коньков, а материалы будут не только в прекрасном журнале «Московский фигурист» (интересующимся рекомендую погуглить).

Или еще один сюжет, о котором говорили мне некоторые тренеры из регионов: в России нет всероссийских первенств для детей. То есть не для кандидатов в мастера спорта и мастеров, а более низких разрядов и новичков. Необходимость в таких соревнованиях, конечно, спорная, но если есть система зональных турниров для более старших возрастов, почему бы не мотивировать и тех, кто помоложе? Тем более что все вроде как согласны, что основа успехов в любом спорте — работа на детско-юношеском уровне.

Короче говоря, обсуждать переформатирование таких турниров, пусть и аккуратно, нужно. Если мы хотим раскрутки фигурного катания как продукта, для этого лучше условий, чем сейчас, не найти. А у московской федерации, простите, даже своего Instagram нет. Сам черт ногу сломит, если захочет проиллюстрировать статью с турнира «Пасха 2021». Даже у Ростова он есть!

Где смотреть молодые таланты?

«СЭ» со своей стороны готов для раскрутки делать все возможное. Вот, например, буквально в ближайшие пару недель по стране пройдет несколько масштабных турниров всероссийского уровня. 12-13 апреля в легендарном «Хрустальном» пройдет турнир на призы президента московской федерации. У парней заявлен чемпион пятерных прыжков Максим Белявский, у девушек — одна из лучших представительниц команды Тутберидзе в младших возрастах Дарья Садкова, а среди ее соперниц — Елизавета Медведева. Медведева снова выигрывает в «Хрустальном» — ну чем не сюжет?

Сразу вслед за этим подряд идут несколько соревнований национального статуса, на всех присутствует самая престижная категория «мастер спорта». В Оренбурге 14-16 апреля пройдет турнир памяти известнейшего уроженца тех краев Виктора Черномырдина, такие же турниры (не в честь Черномырдина, естественно, а со своими названиями) пройдут в Нижнем Новгороде, Сочи и Новосибирске.

Только что завершился мемориал Ромаровского в Челябинске. У женщин, к примеру, победила Валерия Ларионова с результатом 196,17 балла и каскадом 3+3 — уровень крепкого середняка Кубка России. Тренируется она в екатеринбургской школе «Локомотив» — той самой, откуда вышла будущая олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

Вообще турниры, подобные этим, не очень известные, но очень часто их победители позже оказываются в московских школах. Именно на таких турнирах поднимались Валерия Шульская, которая сейчас занимается в «Ангелах Плющенко», и Елизавета Осокина из ЦСКА. В разное время их выигрывали Елизавета Нугуманова, Артем Ковалев, которые, наоборот, приезжали из своих московских и питерских школ за трофеем в регионы. Стартовых списков, к сожалению, нет, но там наверняка будет на кого посмотреть. Завершится эта серия соревнований 27-28 апреля в Новосибирске турниром на призы Виктора Кудрявцева.

Отдельно стоит выделить здесь турнир на призы федерации Санкт-Петербурга, на который могут заявиться и именитые фигуристы. Например, Станислава Константинова, которой нужна соревновательная практика после перехода к Виктории Волчковой в «Москвич». Или почему бы там не появиться Андрею Лазукину, который недавно вернулся к работе и уже восстановил тройной аксель?

Единственное, что вызывает сожаление, — на большинство таких турниров не пускают зрителей и журналистов. Это несмотря на все письма в адрес организаторов с заверениями сделать тест и надеть маску. Чем турнир на призы президента ФФКМ в данном случае отличается от условного Кубка Первого канала, не очень понятно. Толпы фанатов в «Хрустальный» он не привлечет.

А хотелось бы. Если не сейчас, то через несколько лет.