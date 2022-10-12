Российских судей не будет на чемпионатах мира и Европы. ISU продолжает терзать нас санкциями

По милости МОК мировое фигурное катание остается даже без наших рефери.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором содержится распределение судей на международные турниры среди взрослых и юниоров на 2023 год. В этом списке нет ни одного представителя России. Более того — о русских там вообще ни слова. Что это значит?

Отстранение

Глобально ничего не поменялось. Просто ISU продолжает следовать рекомендациям МОК в связи с ситуацией на Украине — в апреле были отстранены российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица из этих стран. Теперь очередь дошла до судей.

Союз поэтапно бьет по российскому фигурному катанию. Сначала спортсменам запретили участие в международных стартах. Затем были отняты квоты для России на чемпионат мира — хоть это было и логичным решением: все-таки россиян на минувшем первенстве не было. Другое дело, что критерии для получения квот не выполнены из-за отсутствия фигуристов, а не их результатов.

Летние семинары для повышения квалификации судей, после которых они сдают экзамены, состоялись с участием россиян. Во Франкфурте-на-Майне арбитры занимались теорией, практической частью (идентификацией элементов с экрана) и проходили собеседование. Однако несколько представителей нашей страны не смогли сдать нормативы, хотя они были квалифицированными и опытными рефери. Теперь специалисты имеют возможность пересдать тесты только через два года.

По данным ТАСС, первые два испытания российские судьи преодолели успешно — на высшие баллы. Но собеседование, которое проводили представители Англии, Германии, Норвегии и других стран, отечественные специалисты, имеющие огромный опыт работы на внутрироссийских и зарубежных стартах, не прошли.

Александр Коган. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что данное решение можно было прогнозировать:

«К сожалению, все мы очень хорошо успели прочувствовать, насколько сильно сейчас политизирован спорт. Не буду называть фамилии, но на конгрессе в Таиланде я лично общался с некоторыми руководителями ISU и просил их обратить внимание на то, чтобы по отношению к российским арбитрам не было откровенно предвзятого отношения на судейском экзамене во Франкфурте», — цитирует Когана RT.

Отношения с ISU

Несмотря ни на что, по словам все того же генерального директора ФФККР, взаимоотношения с Международным союзом конькобежцев остаются рабочими. В сентябре сообщалось, что наши судьи собирались поехать в Оберстдорф для сдачи экзамена на категорию ISU. Другое дело, что позиция союза по отношению к россиянам, судя по всему, остается жесткой и неизменной.

Соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в новом сезоне проходят без участия россиян. ISU зарезервировал более чем 2,5 миллиона долларов на погашение убытков, связанных с недопуском фигуристов из России и Белоруссии. Однако все прекрасно понимают, что это всего лишь цифры. Гораздо важнее то, что специфическое отношение к россиянам присутствует и на таком уровне.

Из положительного можно отметить, что в общем списке успешно прошедших аттестацию судей, технических контролеров и специалистов, опубликованном на сайте ISU 4 октября, все же есть россиянка — Наталья Китаева. Но никаких назначений она не получила.

Судьи. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Можно говорить, что российские спортсмены все равно пока не выступают на международных стартах. Поэтому наличие или отсутствие наших судей для обеспечения справедливости не так принципиально. Но наличие на турнирах наших официальных лиц стало бы показателем того, что Россия по-прежнему номинально включена в мировую систему фигурного катания. Увы, такого на главных стартах международного сезона не произойдет.

Что делать дальше? Жить. Российский сезон фигурного катания получается вполне интересным — даже на скромном Мемориале Панина-Коломенкина было на что посмотреть. Ради одной Елизаветы Туктамышевой в раннее время суток собирался аншлаг из журналистов и болельщиков. Как и ради двух питерских пар — Мишина/Галлямов и Бойкова /Козловский — зрители приехали на Комендантский проспект в поздний вечер пятницы.

Поддерживать российское фигурное катание — это, увы, единственное, что остается всем неравнодушным. Вряд ли позиция ISU изменится в ближайшие месяцы.