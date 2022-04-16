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Сегодня, 21:00

Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Петербурге. Он разбился после прыжка

Фигурист Семененко упал и ударился головой об лед во время шоу Плющенко
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко на Кубке Первого Канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
После страшного падения на шоу Плющенко Евгения Семененко эвакуировали со льда на носилках.

Как правило, шоу в фигурном катании проходят, что называется, на расслабоне. Сезон закончен, фигуристы купаются в народной любви и зарабатывают гонорары на безбедное межсезонье. Атмосфера праздника и все такое.

Но шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Наш одиночник, занявший самое высокое место из россиян на Олимпиаде в Пекине (восьмое), всегда отрабатывал шоу по полной программе. К этой весне представил новый и абсолютно прорывной показательный номер на тему кей-попа, электроники и танцев.

Яна Рудковская. Рудковская призвала участников шоу Плющенко отказаться от четверных после падения Семененко

Теперь же он пошел на четверные. Для российских шоу нормальная ситуация — уровень мастерства наших таков, что они щелкают квады как орешки. Но в этом случае риск оказался очень плачевным.

Его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь

Семененко вышел катать программу Adagio, зашел вроде бы на самый простой из четверных прыжков, тулуп, и его резко повело в воздухе. Семененко практически горизонтально упал на лед и жестко ударился головой. Он попытался встать, но на все это было страшно смотреть. После неудачной попытки встать Евгений упал в ложу для зрителей — партер, который организовали рядом со льдом.

Осторожно, смотреть на это действительно неприятно.

Семененко быстро была оказана медицинская помощь. К месту происшествия побежала Светлана Соколовская, вместе с Семененко были Алексей и Татьяна Мишины. Фигуриста на носилках-каталке увезли под аплодисменты.

Яна Рудковская успокаивала в микрофон трибуны, но шоу пришлось прервать.

— Евгений в сознании. Думаю, все будет нормально, но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь, — сказала ведущая шоу. После этого она призвала следующих участников отказаться от четверных прыжков.

Он просто неудачно вошел в прыжок

Фигурное катание в принципе очень экстремальный и травмоопасный вид спорта. Мы привыкли к тому, что наши спортсмены делают много сложных элементов, но не видим, сколько падений и травм они переживают на тренировках. Только в этом сезоне Семененко получил тяжелую травму спины, так что не мог нормально лежать в постели. А в недавнем интервью «СЭ» он говорил:

— Большой спорт — не про здоровье. Согласны?

— Что-то в этой фразе есть — наверняка. Если делать все разумно, грамотно рассчитывать нагрузки, понимать, что стоит делать, а что нет, — можно избежать проблем.

Четверные в одиночном катании, наверное, одна из самых опасных вещей. Большая нагрузка на колени, спину, огромная высота, бешеная крутка, и при неудачном исполнении, если подойти неготовым, будут неудачные последствия. Но, опять же, хочу подчеркнуть: если грамотно подходить к тренировкам, то со здоровьем все будет нормально, — говорил Женя. Как в воду глядел.

Евгений Семененко. «Публичность — не мое. Не в деньгах счастье». Русский фигурист был лучшим из наших на Олимпиаде и хочет стать врачом

И все-таки есть и более конкретные причины падения, чем просто «это спорт». Во-первых, была значительно ограничена площадка — как раз из-за партера. А для четверного нужна высокая скорость, значит, длинный заход. Наконец, у зрителей были претензии к качеству льда — вот такие фотографии ходили по соцсетям.

Профессиональный фигурист, которому я показал видео падения, поделился следующими выводами: «Шоу — это особая специфика. Там нет разминки, нестандартное освещение. Видно, что он просто неудачно вошел в прыжок. Проблемы со льдом? Тут надо спрашивать у самого Жени. Однозначно по видео сказать нельзя. Но не застывшая вода — это не критично». Теперь главное, чтобы Женя, который в будущем хочет стать врачом, вылечился быстро и больше в карьере с такими падениями не сталкивался.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
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