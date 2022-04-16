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Сегодня, 20:18

Рудковская призвала участников шоу Плющенко отказаться от четверных после падения Семененко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продюсер и ведущая шоу Яна Рудковская перед началом выступления Михаила Коляды попросила его и остальных участников отказаться от исполнения ультра-си на гала-вечере «Союз чемпионов».

Ранее Рудковская комментировала, что в Санкт-Петербурге все фигуристы исполняют четверные и триксели.

Просьба последовала после падения Евгения Семененко, который неудачно исполнил четверной тулуп и упал в зрителей.

Ранее «СЭ» опубликовал видео жуткого падения 18-летнего ученика Алексея Мишина.

Евгений Семененко
Яна Рудковская
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Появилось видео сильного падения фигуриста Семененко на шоу Плющенко

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