Загитова удивила игрой с огнем, Медведева — парными элементами, а Ягудин — слезами. Как прошел юбилей Татьяны Тарасовой в «Лужниках»
Шоу «Ледниковый период» от Ильи Авербуха в этом году получилось особенным — в честь великой Татьяны Анатольевны Тарасовой, которой исполнилось 75 лет. Во Дворце спорта «Лужники» в честь этого соорудили лаконичную сцену, а само мероприятие прошло под тематикой «Созвездие ТАТ».
Татьяна Анатольевна впервые за долгое время появилась на публике. Поздравить ее собрались звезды эстрады, кино и лучшие фигуристы России. Вечером пятницы в уютной, ламповой обстановке в «Лужниках» вспоминали детство и спортивную карьеру Тарасовой, ее семью и памятные моменты из тренерской карьеры.
Фаер-шоу Загитовой и тодес Медведевой
Перед началом шоу фигуристы рассказывали о важных жизненных уроках от Татьяны Анатольевны и приоткрывали завесу номеров, которые они собирались исполнить. Алина Загитова поделилась, что во время репетиции успела подпалить толстовку. Евгения Медведева рассказала, как Тарасова помогала ей по возвращении в Россию во время пандемии, — фигуристка несколько месяцев тренировалась в ЦСКА под ее руководством. Алексей Ягудин и вовсе не смог сдержать слез, когда вспоминал о пожеланиях своему тренеру в день рождения.
Алина Загитова действительно подпалила себя и зрителей, прокатавшись под Can't help falling in love в исполнении популярной ныне Дианы Анкудиновой. В конце номера олимпийская чемпионка зажгла огонь у себя на руке, который разгорелся уже вне музыки. И хоть фигуристка решила на этот раз обойтись без прыжков, это был эффектный номер.
Медведева снова встала в пару с Александром Энбертом — они показали отрывок из спектакля «Анна Каренина», исполнили тодес и высокие поддержки. А потом еще вышла с сольным номером под оперное пение Хиблы Герзмавы. Постановщиком всех новых программ был, конечно, Илья Авербух.
Кстати, сам серебряный призер Олимпийских игр тоже вышел на лед, причем один. Подарил миллион алых роз Татьяне Анатольевне и исполнительнице Елене Камбуровой, а Тарасова в ответ посетовала, что ей все обзвонились с вопросами о «Ледниковом периоде» — мол, проекта осенью не будет. «Дезинформация!» — заявила Татьяна Анатольевна.
Стихи Домниной и слезы Ягудина
Участники «Ледникового периода» тоже присоединились к поздравлениям — Оксана Домнина/Кирилл Зайцев сочинили стихотворение в честь бессменного члена жюри проекта, начинающееся со слов «Слова вы точно подбирали, когда оценивали нас...».
Оксана вообще вышла выступать три раза — с Максимом Шабалиным, Романом Костомаровым и Кириллом Зайцевым. Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев отметили свои набранные максимальные баллы во время «Ледникового периода», хотя они и были не самыми радивыми учениками, а Татьяна Волосожар/Федор Федотов исполнили фирменную подкрутку. Регина Тодоренко вернулась в проект, но в этот раз не в коньках, а на сцене — для исполнения песни к номеру Александры Степановой/Ивана Букина.
Марку Кондратюку досталось два номера на шоу — как и Евгении Медведевой. Она, правда, каталась в паре и сольно, а вот Марк — только один. Олимпийский чемпион в команде все пытался побороть четверной сальхов — иногда падал, «бабочковал», но больше выезжал.
Анна Щербакова новой постановкой не обзавелась, но откатала усеченную версию «Мастера и Маргариты». Как и Камила Валиева, которая исполнила свою короткую «Шторм». Зато именно Камиле кинули на лед самый большой подарок вечера — даже больше, чем букеты Татьяны Анатольевны — огромного розового пони, которого почему-то никто не спешил убирать с катка. Пришлось Валиевой вспомнить детство и самой, с подсказки Алексея Ягудина, ехать забирать игрушки.
Чем ближе к финалу шоу, тем чаще участники подходили к Тарасовой и поздравляли ее лично. Слышно ничего не было, но любимый ученик Татьяны Анатольевны в шутку намекал, что начинает ревновать. Сначала надолго задержалась на сцене Камила Валиева, потом — пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Анна Щербакова сначала получила свой букет и ушла было, не пообнимавшись с Тарасовой, но как только Алексей Ягудин начал анонсировать свое выступление, внезапно выскочила из-за спины.
Любимчик Татьяны Анатольевны закрывал гала-вечер, который длился четыре часа. Под песню «Как молоды мы были» и ролик с фото и видео счастливых моментов Ягудина-спортсмена и Тарасовой-тренера олимпийский чемпион показал фирменную дорожку из «Зимы», подбросил руками снежную крошку и подарил букет Тарасовой.
Долго еще потом раздавались слова Татьяны Анатольевны, оставшейся в восторге от своего праздника и рассказывавшей о том, как она всех любит. И правда, сегодня на льду выступали и чемпионы двадцатилетней давности, и недавние герои Олимпийских игр, но каждому из них Тарасова отдала частичку души.