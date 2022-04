Фигуристы выступали под песни знаменитых российских исполнителей.

Шоу «Ледниковый период» от Ильи Авербуха в этом году получилось особенным — в честь великой Татьяны Анатольевны Тарасовой, которой исполнилось 75 лет. Во Дворце спорта «Лужники» в честь этого соорудили лаконичную сцену, а само мероприятие прошло под тематикой «Созвездие ТАТ».

Татьяна Анатольевна впервые за долгое время появилась на публике. Поздравить ее собрались звезды эстрады, кино и лучшие фигуристы России. Вечером пятницы в уютной, ламповой обстановке в «Лужниках» вспоминали детство и спортивную карьеру Тарасовой, ее семью и памятные моменты из тренерской карьеры.

Фаер-шоу Загитовой и тодес Медведевой

Перед началом шоу фигуристы рассказывали о важных жизненных уроках от Татьяны Анатольевны и приоткрывали завесу номеров, которые они собирались исполнить. Алина Загитова поделилась, что во время репетиции успела подпалить толстовку. Евгения Медведева рассказала, как Тарасова помогала ей по возвращении в Россию во время пандемии, — фигуристка несколько месяцев тренировалась в ЦСКА под ее руководством. Алексей Ягудин и вовсе не смог сдержать слез, когда вспоминал о пожеланиях своему тренеру в день рождения.

Алина Загитова действительно подпалила себя и зрителей, прокатавшись под Can't help falling in love в исполнении популярной ныне Дианы Анкудиновой. В конце номера олимпийская чемпионка зажгла огонь у себя на руке, который разгорелся уже вне музыки. И хоть фигуристка решила на этот раз обойтись без прыжков, это был эффектный номер.

Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Медведева снова встала в пару с Александром Энбертом — они показали отрывок из спектакля «Анна Каренина», исполнили тодес и высокие поддержки. А потом еще вышла с сольным номером под оперное пение Хиблы Герзмавы. Постановщиком всех новых программ был, конечно, Илья Авербух.

Александр Энберт и Евгения Медведева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кстати, сам серебряный призер Олимпийских игр тоже вышел на лед, причем один. Подарил миллион алых роз Татьяне Анатольевне и исполнительнице Елене Камбуровой, а Тарасова в ответ посетовала, что ей все обзвонились с вопросами о «Ледниковом периоде» — мол, проекта осенью не будет. «Дезинформация!» — заявила Татьяна Анатольевна.

Стихи Домниной и слезы Ягудина

Участники «Ледникового периода» тоже присоединились к поздравлениям — Оксана Домнина/Кирилл Зайцев сочинили стихотворение в честь бессменного члена жюри проекта, начинающееся со слов «Слова вы точно подбирали, когда оценивали нас...».

Оксана вообще вышла выступать три раза — с Максимом Шабалиным, Романом Костомаровым и Кириллом Зайцевым. Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев отметили свои набранные максимальные баллы во время «Ледникового периода», хотя они и были не самыми радивыми учениками, а Татьяна Волосожар/Федор Федотов исполнили фирменную подкрутку. Регина Тодоренко вернулась в проект, но в этот раз не в коньках, а на сцене — для исполнения песни к номеру Александры Степановой/Ивана Букина.

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Марку Кондратюку досталось два номера на шоу — как и Евгении Медведевой. Она, правда, каталась в паре и сольно, а вот Марк — только один. Олимпийский чемпион в команде все пытался побороть четверной сальхов — иногда падал, «бабочковал», но больше выезжал.

Анна Щербакова новой постановкой не обзавелась, но откатала усеченную версию «Мастера и Маргариты». Как и Камила Валиева, которая исполнила свою короткую «Шторм». Зато именно Камиле кинули на лед самый большой подарок вечера — даже больше, чем букеты Татьяны Анатольевны — огромного розового пони, которого почему-то никто не спешил убирать с катка. Пришлось Валиевой вспомнить детство и самой, с подсказки Алексея Ягудина, ехать забирать игрушки.

Чем ближе к финалу шоу, тем чаще участники подходили к Тарасовой и поздравляли ее лично. Слышно ничего не было, но любимый ученик Татьяны Анатольевны в шутку намекал, что начинает ревновать. Сначала надолго задержалась на сцене Камила Валиева, потом — пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Анна Щербакова сначала получила свой букет и ушла было, не пообнимавшись с Тарасовой, но как только Алексей Ягудин начал анонсировать свое выступление, внезапно выскочила из-за спины.

Алексей Ягудин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Любимчик Татьяны Анатольевны закрывал гала-вечер, который длился четыре часа. Под песню «Как молоды мы были» и ролик с фото и видео счастливых моментов Ягудина-спортсмена и Тарасовой-тренера олимпийский чемпион показал фирменную дорожку из «Зимы», подбросил руками снежную крошку и подарил букет Тарасовой.

Долго еще потом раздавались слова Татьяны Анатольевны, оставшейся в восторге от своего праздника и рассказывавшей о том, как она всех любит. И правда, сегодня на льду выступали и чемпионы двадцатилетней давности, и недавние герои Олимпийских игр, но каждому из них Тарасова отдала частичку души.