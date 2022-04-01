Семененко объяснил, почему у него нет времени на социальные сети

Интервью «СЭ» чемпиона России среди юниоров и участника Олимпиады в Пекине Евгения Семененко.

Русское мужское одиночное катание медленно, но верно догоняет женское. В нем тоже появляются герои: долгое время главным был Михаил Коляда, после Олимпиады его роль занял Марк Кондратюк.

Но интересных персонажей гораздо больше. Вот, например, Евгений Семененко. Чудом попал на Олимпиаду в последний момент — после положительного теста на коронавирус у Коляды. И стал там лучшим россиянином в соревнованиях одиночников — восьмым, даже обогнав Юдзуру Ханю в короткой программе. Сам говорит: «А чего мне там было терять? Ехал, по сути, четвертым номером!» Учится в медицинском и хочет помогать человечеству. Правда, выведать все это у 18-летнего Евгения непросто — он предпочитает медицинскую точность и безэмоциональные формулировки, а пресловутый хайп не любит. Перешел в Telegram, сделал канал — и оставил одну фотографию без постов. Так и смотрят на нее 4,3 тысячи подписчиков. Но: «Публичность — не мое. Не в деньгах счастье».

Может, так оно и есть. Кому, как не играющему в этом сезоне Воланда, это говорить?

Надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях

— Евгений, как впечатления от Кубка Первого канала? Синие проиграли, но были недалеко, да и есть мнение, что составы были не совсем равные.

— Впечатления только положительные, замечательный турнир. Да, синие проиграли, но мы боролись. Думаю, в следующий раз выиграем.

— Как оцените свое выступление? И как потратите солидные призовые, есть идеи?

— Это был заключительный старт сезона. Я к нему серьезно готовился: поставлена новая короткая программа, усложнена произвольная, был включён четверной риттбергер, хотелось попробовать более сложный контент. Короткая программа, индивидуальный прыжковый турнир удались, считаю, хорошо откатал, а в произвольной не всё получилось, но есть цель, есть к чему стремиться. Куда потрачу призовые — пока не думал, если честно.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Сейчас у вас впереди шоу «Влюбленные в фигурное катание» и другие шоу, наверное, впервые такой насыщенный график. Что для вас значит участие в шоу?

— Да, будет ряд шоу, для меня такое вообще первый раз в карьере. Довольно насыщенный график: «Влюбленные в фигурное катание», о котором вы сказали, потом турне по городам России с Ильей Авербухом, шоу Евгения Плющенко. Ну и скажу, что 1 апреля у меня будет новый показательный, костюм, идея — все новое. Так что всех приглашаю.

— Шоу — это все-таки не спорт. Нужно их делать более спортивными? Трусова вот после группового номера часто в конце вызывает на прыжковые батлы.

— В шоу-программах, как правило, спортсмены включают меньше сложных прыжков, но они все равно есть. А вообще, предпочтения у каждого свои, кто-то больше внимания уделяет хореографии, скольжению, а кто-то — прыжкам. Фигурное катание всегда будет интересно зрителю, ведь здесь сочетается и спорт, и красота.

— Нет ощущения, что теперь надо больший упор в карьере делать на шоу, если российские спортсмены надолго останутся без международных турниров?

— Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, наша федерация не оставит спортсменов в трудную минуту, что-то придумает, без соревнований мы не останемся.

Обсуждаем с Мишиным темы курсовых работ

— Вы — уникальный человек для российского спорта, так как параллельно учитесь в медицинском. Прежде всего — не достали ли про это вопросы?

— Уже привык. (Смеется.) Понимаю реакцию людей: для них нонсенс, что спортсмен пошел учиться в медицинский! А я, наоборот, хочу бросить вызов и доказать, что это возможно.

— А специальность известна?

— Лечебный факультет, узкая специальность выбирается после шестого курса.

— Вы вообще можете с врачом поспорить, обсудить, как травму лечить?

— Да нет, ну что вы, пока нет! Первый курс всего лишь. (Смеется.)

— Как-то читал комментарии после ваших слов, что вы успеваете посещать «некоторые» пары. Мол, ну и как я к такому врачу потом пойду?

— Ну, начну с того, что дословно фразу «успеваю посещать некоторые пары» я никогда не говорил. Благодаря ходатайству Алексея Николаевича [Мишина] и спортивному комитету мне разрешено не отрабатывать пропущенные по уважительной причине занятия в университете при условии, что все контрольные точки и зачёты по всем предметам я сдаю успешно. Но есть предметы, материал которых просто сесть и выучить невозможно, нужно все видеть, знать и показать на препаратах.

— И вы прямо идете практикуетесь?

— Да, например, анатомия — один из самых сложных предметов первого курса. Здесь, чтобы подготовиться к занятию или зачету, каждый студент — и я, конечно — во внеурочное время идет в «анатомку» и разбирает уже выученный теоретический материал, на препаратах. И все зачеты по анатомии на текущий момент у меня сданы — кто в курсе медицинского образования, знает, насколько это важно. Но учиться действительно сложно, преподаватели требовательно относятся. А по поводу того, каким я буду врачом, — время покажет.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Существует ли вообще развилка «спортсмен или врач»?

— Все своим чередом. Если будут форс-мажорные обстоятельства, тогда буду принимать решение. После такого сложного сезона все-таки был решен вопрос о моем академическом отпуске — за что я очень благодарен Алексею Николаевичу и нашему комитету по физической культуре и спорту. Мысли о медицине, конечно, все еще во мне, и дальнейшие жизненные процессы, так скажем, подскажут мой дальнейший путь.

— Тренеры все-таки не очень приветствуют?

— Наоборот! И Татьяна Николаевна, и Алексей Николаевич в принципе не против моего увлечения медициной. Мы с Алексеем Николаевичем вообще обсуждали темы моих будущих работ, курсовых, дипломных. Одна из них могла бы звучать как «специфика травматизма фигуристов в связи с их специализацией». Или — большой интерес вызывают возрастные вопросы в фигурном катании, как у девочек, но и у парней они тоже встречаются. Он сам посвятил много лет своей карьеры биомеханике вращательных движений, специфике их влияния на двигательные функции в целом. Это все тоже имеет отношение к медицине.

— Очень много говорится, что у врачей не самая высокая зарплата. У вас есть понимание, что труд врачей недооценивается, или не все так однозначно?

— Насколько я знаю, сейчас у докторов достойные зарплаты. Профессия врача всегда была, есть и будет актуальной. Мне как раз и нравится эта профессия, потому что она помогает человечеству. Здоровье вообще самое важное, что может быть для человека. Пандемия коронавируса, в том числе, показала, как это важно. И сколько жизней было спасено.

— Вторая ваша страсть, если угодно, — аниме. Объясните мне как полному профану — почему?

— Потому что в каждом есть своя изюминка, история, и она необычная. В фильмах люди привыкли к определенным сценариям. Аниме — это всегда фантастика, происходит что-то нетривиальное. Большинство аниме отличаются глубоким смыслом, где-то продвигаются ценности мира, фантазии не ограничиваются. «Наруто» — мотивационное, поучительное, показывается сложный путь, который проходят главные герои.

— В целом японская культура нравится? Она заметно отличается от нашей, как кажется.

— Конечно. Мне понравилось на World Team Trophy, японцы приветливые, отзывчивые, добрые, особенно фанаты.

— Добрее, чем в России?

— (Улыбается.) Везде есть злые люди и добрые, все зависит от воспитания и самосознания.

«Работаем дальше» — хорошая фраза!

— Какое ощущение было, когда узнали, что сборная России отстранена от чемпионата мира?

— Конечно, обидно, что нас не допустили к такому важному старту, одному из главных в сезоне. После Олимпиады по статусу всегда идет чемпионат мира. И жаль, что нашим спортсменам там не довелось поучаствовать.

— Вопрос как потенциальному медику. Популярная фраза: «Большой спорт — не про здоровье». Согласны? Вы же понимаете, что занимаясь первым, угробите второе. Сами после Олимпиады говорили, что надо подлатать спину...

— Что-то в этой фразе есть — наверняка. (Смеется.) А подлатал успешно, все нормально, спасибо.

Если делать все разумно, грамотно рассчитывать нагрузки, понимать, что стоит делать, а что нет, — можно избежать проблем. Благо у меня хорошие тренеры: Алексей Николаевич Мишин, Татьяна Николаевна Мишина, Татьяна Николаевна Прокофьева. Весь штаб у нас отличный. У них все на контроле.

Евгений Семененко и Алексей Мишин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Популярная дискуссия — нужно ли разрешать четверные у девушек в короткой программе? У нас многие считают, что да, а на Западе — наоборот: мол, надо здоровье сберечь.

— Четверные в одиночном катании, наверное, одна из самых опасных вещей. Большая нагрузка на колени, спину, огромная высота, бешеная крутка, и при неудачном исполнении, если подойти неготовым, будут неудачные последствия. Но, опять же, хочу подчеркнуть: если грамотно подходить к тренировкам, то со здоровьем все будет нормально.

— Значит, надо разрешать.

— Ну, это уж точно не мне решать, на это есть более компетентные в этом вопросе люди. (Смеется.)

— Давайте про Олимпиаду. После приезда пришло какое-то новое осознание участия в ней? Вы все-таки лучший наш одиночник на ней.

— Я очень рад, что у меня получилось так откататься на Олимпиаде, несмотря на все трудности. Выбил там лучший результат в сезоне все-таки. Но всегда есть стимул дальше улучшаться. Я видел, какие вокруг высококлассные спортсмены, и даже при моих чистых прокатах я восьмой. Это мотивирует достигать новых целей.

— Само восьмое место — звучит не очень? Даже на Олимпиаде?

— На данный момент это было отлично. А до следующей Олимпиады целых четыре года. Буду работать, а там как сложится.

— Можете вспомнить тот момент, когда узнали, что едете вместо Михаила Коляды?

— Был рад за себя, конечно, но и опечален за Мишу. Он всегда был для меня примером, у него грамотный подход к фигурному катанию. Но мне выпал уникальный шанс.

— И Михаил решил продолжать карьеру, в противном случае вы могли бы стать первым номером группы. Это влияет же на вас, разве нет?

— Вот он останется для меня примером.

— Алексей Николаевич что после Олимпиады сказал?

— Работать дальше. (Смеется.)

— Это вроде в другой группе популярный хештег... Как эту фразу все полюбили-то!

— А что, хорошая фраза!

— Сам Мишин говорил, что Олимпиада научила вас «не трусить».

— Не то чтобы было страшно, но некое смятение, постоянный нервяк был по ходу сезона. А на Олимпиаде я выступал в свое удовольствие, что мне там было терять? Приехал, откатался, оказалось — хорошо. Рад, что все так закончилось.

— Да вы в принципе чуть ли не самый стабильный российский фигурист.

— Да ладно вам. У каждого бывают срывы, без этого спорт не был бы спортом.

На соцсети нет времени

— Если у фигуристов не будет международного сезона, нужно думать о новых форматах в России? Что-то помимо коротких и произвольных программ.

— Решать будет федерация, но я думаю, любое нововведение мы будем приветствовать. Особенно если оно будет необычным и интересным. И если оно будет нравиться и зрителю, и нам, фигуристам.

— А иностранцы вообще писали по поводу вашего отсутствия на чемпионате мира, поддерживают, может?

— Мне вообще пишут многие, и из России, и из других стран, много из Японии и Китая. После Олимпиады многие поздравили. Есть даже постоянные фанаты, которых я ценю особенно. Что касается сообщений насчет чемпионата мира — не было.

— Вы вообще не ведете активно соцсети, как можно заметить.

— У меня времени нет. (Смеется.) Хватает других дел, честно!

— Вы хоть прогулки по Питеру выкладывайте. Есть любимое место?

— Пушкин! У меня из окна Екатерининский парк виден, минут пять пешком идти. А какая природа и зимой, и летом! Мне Петербург в целом нравится.

— Просто если не работать над публичностью, то как потом миллионные контракты заключать?

— Публичность — это не мое. И не только в деньгах счастье.

— Как вы говорили, вам нравится в карьере делать «ачивки». Какая следующая?

— Чисто прокатать новый усложненный контент.