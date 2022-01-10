Чен на пути к олимпийскому золоту: дважды упал, но выиграл чемпионат США шестой раз подряд

Как завершился чемпионат Америки.

В воскресенье вечером мужским турниром в Нэшвилле завершился чемпионат США. Он получился довольно богатым на события.

Парники набрали на уровне российских топов

Чемпионат США по фигурному катанию

Пары

Итог

1. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк — 225,23

2. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон — 209,87

3. Одри Лу — Миша Митрофанов — 191,54

В этом сезоне Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк выиграли бронзовые медали на этапе «Гран-при» в Ванкувере. Но на статус топов с суммой баллов менее 190 претендовали они едва ли.

Зато на победном чемпионате США пара набрала солидные 225,23 балла — больше, чем китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на все том же этапе в Ванкувере (224,05). За две программы у Эшли и Тимоти была всего лишь одна ошибка: партнёрша сдвоила сальхов в каскаде прыжков.

Что примечательно — так это контент пары. В произвольной программе они прыгают тройной риттбергер — против сальхова и тулупа у наших пар. По базовой стоимости этот элемент дороже — 4,90 против 4,20 за тулуп у Мишиной и Галлямова и 4,30 у Бойковой и Козловского.

Сложно было бы назвать новоиспеченных чемпионов США конкурентами для наших пар: баллы солидные, но не стоит отменять фактор домашнего судейства. Но во всяком случае сбрасывать со счетов совершенно точно не стоит.

Белл стала самой возрастной чемпионкой США за 95 лет

Чемпионат США по фигурному катанию

Женщины

Итог

1. Мэрайя Белл — 216,25

2. Карен Чен — 213,85

3. Изабо Левито — 210,75

В женском турнире карты сильно спутал коронавирус. Победу одержала Мэрайя Белл, которая лидировала после первого дня соревнований. Но в произвольной программе не смогли выступить сразу две фигуристки — все из-за положительных тестов на коронавирус, которые участники чемпионата сдавали каждые 24 часа.

Если снятие Эмбер Гленн сильно картины не поменяло (фигуристка провалила короткую программу и шла 14-й), то отсутствие Алисы Лью в произвольной уже ощущалось. Именно эту фигуристку считали главной надеждой США. Но коронавирус помешал спортсменке побороться за медали чемпионата. И казалось бы — лишил ее Олимпиады. Но нет.

Федерация приняла решение в пользу Алисы — даже без выступления в произвольной Лью была включена в состав сборной США на игры в Пекине и на предстоящий в марте чемпионат мира. Правы они или нет — покажет время. Но в отсутствие Лью себя показала известная российским болельщикам Мэрайя Белл. И даже сумела войти в историю.

Эта фигуристка не владеет никакими ультра-си. Но ее победа на чемпионате США — историческая. Белл стала самой возрастной победительницей первенства страны среди одиночниц за последние 95 лет. Свою золотую медаль Мэрайя завоевала в возрасте 25 лет 8 месяцев и 21 дня.

Конкуренцию нашим фигуристкам Белл вряд ли сможет навязать — ее баллы ну совсем скромные, даже не превышают 220. Но вот гордиться собой спортсменка уже может вполне.

Чемпионат США по фигурному катанию

Танцы на льду

Итог

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс — 227,37

2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью — 225,59

3. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер — 205,68

В танцах на льду произошла смена власти. На этапах «Гран-при» и вообще в текущем сезоне первой танцевальной парой страны считались Хаббелл/Донохью. Но Чок и Бейтс показали, что не зря держатся в элите мировых танцев.

Не обошлось и без ошибок. Мэдисон Хаббелл является одной из лучших «катальщиц», ее скольжением восхищаются многие эксперты в мире фигурного катания. Но именно она допустила ошибки в ритм-танце, сорвав уровень на твизле. Они и не позволили дуэту завоевать золото. Хоть произвольный танец был исполнен шикарно.

Ошибками соперников воспользовались Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они третий раз в своей карьере выиграли чемпионат США. В ритм-танце фигуристы выступили безупречно — и набрали баллы выше мирового рекорда.

Но в произвольной испытали сложности с поддержкой. Да и вообще прокат вышел не самым чистым — и слабее, чем у Хаббелл/Донохью. Но за счет ритм-танца Чок и Бейтс все-таки стали чемпионами страны. Теперь вопрос лишь в том, на какую пару будет делать ставку федерация США.

Падения Чена не помешали ему улететь в космос

Чемпионат США

Мужчины

Итог

1. Натан Чен — 328,01

2. Илья Малинин — 302,48

3. Винсент Чжоу — 290,16

Мужской турнир и без произвольной программы получился интригующим. Сразу четыре спортсмена ушли за 100 баллов за короткую программу. Из приключений у фигуристов — Джейсон Браун добирался до Нэшвилла целых 33 часа. АУильям Хаббарт снялся из-за коронавируса.

После таких событий оставалось лишь дождаться окончательной развязки турнира и понадеяться, что обойдется без происшествий. Но вновь не повезло Джейсону Брауну. Трейси Уилсон сдала положительный тест на коронавирус. Тренер чувствует себя хорошо, но не смогла присутствовать на катке вместе с фигуристом.

Далее в повестку дня ворвался Артур Дмитриев с попыткой исполнения четверного акселя. Получилось не очень, но сам факт попытки — уже поражает. Но дальше — вновь драма. Ярослав Паниот не смог закончить произвольную программу из-за проблем с ботинками — что-то произошло со шнурками. Фигурист пытался докатать постановку, но был вынужден сняться с турнира.

К счастью, дальнейшие потрясения были только спортивными. Илья Малинин ворвался в тройку призеров, застолбив за собой серебро соревнований. Четыре четверных прыжка и три каскада во второй части программы — это было мощно. 17-летнего Малинина тренирует мама — Татьяна Малинина — которая обыгрывала Марию Бутырскую и Ирину Слуцкую, и папа — Роман Скорняков — семикратный чемпион Узбекистана.

Сегодня лучше Ильи был только Натан Чен. Но об этом позже. Еще до выхода трехкратного чемпиона мира Винсент Чжоу пошел на четыре четверных прыжка. Получилось не все, но заявка мощная. Тем более, все еще помнят, как американец блистал на «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Джейсон Браун вновь предпринял попытку четверного прыжка — и снова упал с квад-сальхова. В итоге один из самых компонентных фигуристов оказался вне тройки призеров — и, по идее, вне Олимпиады. Но кто знает, что решит федерация? Понятно лишь то, что место Натана Чена — железно за ним.

Трехкратный чемпион мира пошел на контент мечты для нашей Александры Трусовой — получилось четыре четверных из пяти: стартовый квад-флип в каскаде с тулупом, падение со второго четверного флипа, четверные сальхов, лутц, тулуп в каскаде с сальховом через ойлер, тройной аксель и каскад тройной лутц+тройной тулуп. От такой мощи сам Чен, вероятно, перенервничал, и свалился на дорожке шагов.

Два падения не помешали Натану набрать высочайшие 328,01 и в шестой раз стать чемпионом страны. Теперь главная задача Чена — олимпийские игры. И он на финишной прямой: с двумя падениями, но мощнейшей заявкой.