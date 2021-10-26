«Я просто хайплюсь на Дане!» Медведева и Милохин — о популярности в TikTok и изучении акселя
Евгения Медведева и Даня Милохин достаточно быстро справились своей программой в этом выпуске «Ледникового периода» — согласно жеребьевке, они выступали первыми. Зрители были в восторге, а постановщик Илья Авербух похвалил ребят за прекрасное выступление. Оказалось, номер дуэт поставил буквально за день до съемок, но он получился одним из самых отработанных за все шоу. После выступления Женя и Даня рассказали, почему пришлось менять программу и у чьих видео больше просмотров в TikTok, а двукратная чемпионка мира поделилась впечатлениями от ночного комментирования этапа «Гран-при» в Америке.
Параллельно учим аксель
— Расскажите про сегодняшний номер.
Женя: Номер поставлен на фильм «Бумбараш», выбрали музыку только вчера утром. Точнее, позавчера, но стали ставить вчера. Выпуск получился стрессовым. В итоге все очень быстро поставили, вжились в образ, нам очень сразу все понравилось. Даня сказал: «Да, наконец-таки образ, который я чувствую». Вчера понервничали, сегодня все было готово. Мне кажется, это один из самых отработанных номеров получился.
Даня: Очень легко было.
Женя: Прокатом мы довольны, мы большие молодцы. Тренеры нас похвалили.
Даня: Нам только это и важно.
— Почему решили поменять номер?
Даня: В первом номере, который нам поставили, мы вроде бы и танцевали, и делаем правильные шаги, но не чувствуем, не понимаем, кого мы играем, что за музыка — она не запоминается.
Женя: Для нас оказался слишком тусклый образ.
Даня: Нам предложили все за один день поменять. Мы пришли в офис, Илья (Авербух) нам показал трек, нам сразу зашло. Мы обрадовались, поставили все за вечер. И сегодня замечательно прокатились.
— Даня активно прыгал перекидной на разминке. Когда ждать его в программе?
Даня: Нужен аксель. Перекидной — это же детское, кому он нужен. Нам нужен аксель, мы пытаемся. Женя тоже учится, не умеет пока.
Женя: Нет, на самом деле, это не шутка. Я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нем раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится.
Даня: Подожди, мы будем делать тройной?
Женя: Ну, если ты прыгнешь тройной аксель, то я уйду в тиктокеры.
Даня: Договорились (смеется).
— Что все-таки самое сложное делать на льду?
Даня: Наверное, управлять лицом. Шаги поставить — хорошо, тело легко заставить двигаться, как нужно. А при этом сохранить лицо...
Женя: Один раз делаем фонарики, я смотрю на его на ноги, понимаю, что все хорошо. Поднимаю глаза и говорю: «Даня, лицо!» Он сделал, начинает спотыкаться. Я такая: «Ноги!» У него либо одно, либо другое.
Даня: Очень сложно все вместе собрать.
— Даня, у тебя, как у тиктокера, должна быть хорошо развита мимика.
Даня: Это очень помогает, но когда я начинаю пользоваться мимикой, теряются ноги, и ничего не получается.
— Было ли дополнительное волнение из-за первого стартового номера?
Женя: Нам понравилось.
Даня: Я думал, что будет капец как волнительно. Вчера было: «Мы первые, о нет» — жеребьевку там кинули. Грустно, что первые, А тут раз, и как будто бы даже легче, чем шестыми-восьмыми.
— Даня, ты во всех видео говоришь, что тебе нравится Евгения, потом выходят разные статьи со смешными заголовками. Как ты реагируешь, обсуждаете ли вы это?
Даня: Обсуждаем, скидываем друг другу эти видосики, где нас шипперят. Женя отправляет всякие красивые рисунки, где нас изображают. Я считаю, это мило.
— На льду самое сложное — это когда головой вниз?
Даня: Нет, на самом деле, это очень легко.
Женя: В этот раз было не это. Что было самое сложное? В принципе, все было ровненько.
Даня: Вот эта штука с локтем.
Женя: Да, у нас шаги в начале, довольно долго их учили.
— Женя, а вам не страшно делать поддержки головой вниз?
Женя: Я одиночница, мне вообще странно, что меня вниз головой переворачивают. Но нормально.
Переживаю, что Даня подумает, что использую его ради популярности
— Даня, ты смотрел Женины прокаты с соревнований?
Даня: Да, я смотрел...
Женя: В прошлый раз ты говорил по-другому!
Даня: Когда мне сказали, что я буду кататься с Евгенией Медведевой, я такой: «Вау!» Я не смотрел фигурное катание вообще, не знал никого.
— А Женю?
Даня: Тоже. Мне было интересно узнать, кто это, как она катается, как она выглядит. Зашел на Youtube, посмотрел парочку выступлений. Видел, где Jony пел... В общем, я видел твои выступления.
— Ты говорил, что хочешь откататься под свою песню.
Даня: Да, я хочу кататься под свой трек (говорит на ухо Медведевой). Что об это думает Евгения?
Женя: Будешь стоять и петь, а я кататься.
— Что насчет клипа на льду?
Даня: Да, хочу, есть уже трек.
— Позвал бы Евгению?
Даня: Да, а кого же еще?
Женя: Где контракт подписывать?
Даня: (дает Жене «пять») Не будет контракта, мы же как будто бы друзья.
Женя: Ладно, потом обсудим.
— Даня, как относишься к тому, что у Жени в TikTok намного больше просмотров, чем у тебя?
Женя: Как это работает? Я вообще не понимаю!
Даня: У чего, у одинаковых роликов?
Женя: Я просто на нем хайплюсь.
Даня: Да, она на мне хайпится и все. На самом деле, мне просто за это заплатили. Да нет (смеется и обнимает Женю). Но вообще я даже не замечал.
Женя: Серьезно, на нашем с тобой на самом первом танце уже 13 миллионов просмотров.
Даня: Ожидаемо.
Женя: На самом деле, мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу.
Даня: Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась.
— Даня, какие тиктоки ты посоветуешь посмотреть?
Даня: Это же не Youtube-ролик, где ты снимаешь сутки, где есть куча людей, съемочная команда. Вот так я могу посоветовать. Но тикток — это 15 секунд. Нет такого. Не знаю, какие посоветовать. Запоминаются те, которые в начале. Это же фан, все такое. Все должно быстро лететь. Если снимаешь и потом триста лет всем показываешь... Если подписчикам будет нечем заняться? Пускай посмотрят мой тикток. Просто полистают.
— Кому принадлежат идеи для тиктоков?
Даня: Первый, который мы сняли, предложила Женя. Танец. Все остальное как-то вместе придумываем. «Будешь?» — «Нет» — «Окей» — «Го?» — «Да, го!»
— Женя, будете после проекта чаще что-то снимать в TikTok?
Женя: Да я в принципе я итак снимаю не так уж и редко. Если сравнить экранное время у меня и Дани, то мое в три раза больше. Он на репетиции с собой не берет телефон. В машине может полистать TikTok, а так я не вижу. Это я могк постоянно сидеть, потому что мне делать нечего, это нервозное — мне нужно куда-то смотреть.
Даня: Я уже тертый калач.
— Евгения, когда вам задают вопросы и Даня что-то говорит, вы часто смущаетесь.
Женя: Я не смущаюсь. Просто слушаю, забавно иногда бывает.
Даня: На самом деле, я не говорю все, что я хочу.
Женя: Это правда, он говорит только 20 процентов того, что хочет. Продолжай так, пожалуйста.
Даня: Евгении я говорю все. Даже помните ту сцену, где мы школьники, идем и общаемся? Я не скажу, о чем мы там говорили.
Женя: Этот смех был не постановочным. Самый настоящий. Мы правда молились, чтобы там не было микрофона.
Даня: Очень интересные темы были.
После Skate Canada я почти в обмороки падала
— Женя, у тебя выдались очень загруженные выходные. Каково было комментировать в 5 утра?
Женя: Расскажи, в каком состоянии я была.
Даня: Люди, которые заставляют ее комментировать в пять утра, я вас ненавижу. Она пришла потом на тренировку, как собака (рычит).
Женя: Комментировать мне понравилось. В пять утра вставать — тяжело, но клево. Дороги пустые, на улице свежо, никого нет. Садишься, разговариваешь. Но потом кататься... Мы еще и номер меняли, сначала ставили предыдущий, который должны были катать. Кажется, я почти в обмороки падала, на Даню орала. В итоге заснула за минуту в машине. Тяжело было.
— Кто тебе понравился на Skate America?
Женя: Я всегда на стороне Нейтана Чена. Не понимаю людей, которые пишут, что Нейтан слился. Я считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя. Чен — трехкратный чемпион мира. Он человек, ошибки у нас бывают. Вспомните мою короткую на Skate Canada-2019. Я тоже человек, я понимаю, каково это. Но безумно рада за Винсента Чжоу. Он, наконец-таки, показал настолько идеальные прокаты. Он заслуживает так кататься и стоять на пьедестале.
Даня: Знаешь, что я понял? Фигурное катание — вообще другой мир, там свои люди.
Женя: Доброе утро! (смеется) Он понял.
— К пятому выпуску начнешь узнавать чемпионов мира.
Даня: Кевина Рейтона какого-нибудь там, да.
Женя: Кевин Эймоз, ты почти угадал.
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