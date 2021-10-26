Женя и Даня рассказали о внезапной смене номера в «Ледниковом периоде» и сложностях в постановке после бессонной ночи.

Евгения Медведева и Даня Милохин достаточно быстро справились своей программой в этом выпуске «Ледникового периода» — согласно жеребьевке, они выступали первыми. Зрители были в восторге, а постановщик Илья Авербух похвалил ребят за прекрасное выступление. Оказалось, номер дуэт поставил буквально за день до съемок, но он получился одним из самых отработанных за все шоу. После выступления Женя и Даня рассказали, почему пришлось менять программу и у чьих видео больше просмотров в TikTok, а двукратная чемпионка мира поделилась впечатлениями от ночного комментирования этапа «Гран-при» в Америке.

Параллельно учим аксель

— Расскажите про сегодняшний номер.

Женя: Номер поставлен на фильм «Бумбараш», выбрали музыку только вчера утром. Точнее, позавчера, но стали ставить вчера. Выпуск получился стрессовым. В итоге все очень быстро поставили, вжились в образ, нам очень сразу все понравилось. Даня сказал: «Да, наконец-таки образ, который я чувствую». Вчера понервничали, сегодня все было готово. Мне кажется, это один из самых отработанных номеров получился.

Даня: Очень легко было.

Женя: Прокатом мы довольны, мы большие молодцы. Тренеры нас похвалили.

Даня: Нам только это и важно.

— Почему решили поменять номер?

Даня: В первом номере, который нам поставили, мы вроде бы и танцевали, и делаем правильные шаги, но не чувствуем, не понимаем, кого мы играем, что за музыка — она не запоминается.

Женя: Для нас оказался слишком тусклый образ.

Даня: Нам предложили все за один день поменять. Мы пришли в офис, Илья (Авербух) нам показал трек, нам сразу зашло. Мы обрадовались, поставили все за вечер. И сегодня замечательно прокатились.

— Даня активно прыгал перекидной на разминке. Когда ждать его в программе?

Даня: Нужен аксель. Перекидной — это же детское, кому он нужен. Нам нужен аксель, мы пытаемся. Женя тоже учится, не умеет пока.

Женя: Нет, на самом деле, это не шутка. Я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нем раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится.

Даня: Подожди, мы будем делать тройной?

Женя: Ну, если ты прыгнешь тройной аксель, то я уйду в тиктокеры.

Даня: Договорились (смеется).

— Что все-таки самое сложное делать на льду?

Даня: Наверное, управлять лицом. Шаги поставить — хорошо, тело легко заставить двигаться, как нужно. А при этом сохранить лицо...

Женя: Один раз делаем фонарики, я смотрю на его на ноги, понимаю, что все хорошо. Поднимаю глаза и говорю: «Даня, лицо!» Он сделал, начинает спотыкаться. Я такая: «Ноги!» У него либо одно, либо другое.

Даня: Очень сложно все вместе собрать.

— Даня, у тебя, как у тиктокера, должна быть хорошо развита мимика.

Даня: Это очень помогает, но когда я начинаю пользоваться мимикой, теряются ноги, и ничего не получается.

— Было ли дополнительное волнение из-за первого стартового номера?

Женя: Нам понравилось.

Даня: Я думал, что будет капец как волнительно. Вчера было: «Мы первые, о нет» — жеребьевку там кинули. Грустно, что первые, А тут раз, и как будто бы даже легче, чем шестыми-восьмыми.

— Даня, ты во всех видео говоришь, что тебе нравится Евгения, потом выходят разные статьи со смешными заголовками. Как ты реагируешь, обсуждаете ли вы это?

Даня: Обсуждаем, скидываем друг другу эти видосики, где нас шипперят. Женя отправляет всякие красивые рисунки, где нас изображают. Я считаю, это мило.

— На льду самое сложное — это когда головой вниз?

Даня: Нет, на самом деле, это очень легко.

Женя: В этот раз было не это. Что было самое сложное? В принципе, все было ровненько.

Даня: Вот эта штука с локтем.

Женя: Да, у нас шаги в начале, довольно долго их учили.

— Женя, а вам не страшно делать поддержки головой вниз?

Женя: Я одиночница, мне вообще странно, что меня вниз головой переворачивают. Но нормально.

Переживаю, что Даня подумает, что использую его ради популярности

— Даня, ты смотрел Женины прокаты с соревнований?

Даня: Да, я смотрел...

Женя: В прошлый раз ты говорил по-другому!

Даня: Когда мне сказали, что я буду кататься с Евгенией Медведевой, я такой: «Вау!» Я не смотрел фигурное катание вообще, не знал никого.

— А Женю?

Даня: Тоже. Мне было интересно узнать, кто это, как она катается, как она выглядит. Зашел на Youtube, посмотрел парочку выступлений. Видел, где Jony пел... В общем, я видел твои выступления.

— Ты говорил, что хочешь откататься под свою песню.

Даня: Да, я хочу кататься под свой трек (говорит на ухо Медведевой). Что об это думает Евгения?

Женя: Будешь стоять и петь, а я кататься.

— Что насчет клипа на льду?

Даня: Да, хочу, есть уже трек.

— Позвал бы Евгению?

Даня: Да, а кого же еще?

Женя: Где контракт подписывать?

Даня: (дает Жене «пять») Не будет контракта, мы же как будто бы друзья.

Женя: Ладно, потом обсудим.

— Даня, как относишься к тому, что у Жени в TikTok намного больше просмотров, чем у тебя?

Женя: Как это работает? Я вообще не понимаю!

Даня: У чего, у одинаковых роликов?

Женя: Я просто на нем хайплюсь.

Даня: Да, она на мне хайпится и все. На самом деле, мне просто за это заплатили. Да нет (смеется и обнимает Женю). Но вообще я даже не замечал.

Женя: Серьезно, на нашем с тобой на самом первом танце уже 13 миллионов просмотров.

Даня: Ожидаемо.

Женя: На самом деле, мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу.

Даня: Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась.

— Даня, какие тиктоки ты посоветуешь посмотреть?

Даня: Это же не Youtube-ролик, где ты снимаешь сутки, где есть куча людей, съемочная команда. Вот так я могу посоветовать. Но тикток — это 15 секунд. Нет такого. Не знаю, какие посоветовать. Запоминаются те, которые в начале. Это же фан, все такое. Все должно быстро лететь. Если снимаешь и потом триста лет всем показываешь... Если подписчикам будет нечем заняться? Пускай посмотрят мой тикток. Просто полистают.

— Кому принадлежат идеи для тиктоков?

Даня: Первый, который мы сняли, предложила Женя. Танец. Все остальное как-то вместе придумываем. «Будешь?» — «Нет» — «Окей» — «Го?» — «Да, го!»

— Женя, будете после проекта чаще что-то снимать в TikTok?

Женя: Да я в принципе я итак снимаю не так уж и редко. Если сравнить экранное время у меня и Дани, то мое в три раза больше. Он на репетиции с собой не берет телефон. В машине может полистать TikTok, а так я не вижу. Это я могк постоянно сидеть, потому что мне делать нечего, это нервозное — мне нужно куда-то смотреть.

Даня: Я уже тертый калач.

— Евгения, когда вам задают вопросы и Даня что-то говорит, вы часто смущаетесь.

Женя: Я не смущаюсь. Просто слушаю, забавно иногда бывает.

Даня: На самом деле, я не говорю все, что я хочу.

Женя: Это правда, он говорит только 20 процентов того, что хочет. Продолжай так, пожалуйста.

Даня: Евгении я говорю все. Даже помните ту сцену, где мы школьники, идем и общаемся? Я не скажу, о чем мы там говорили.

Женя: Этот смех был не постановочным. Самый настоящий. Мы правда молились, чтобы там не было микрофона.

Даня: Очень интересные темы были.

После Skate Canada я почти в обмороки падала

— Женя, у тебя выдались очень загруженные выходные. Каково было комментировать в 5 утра?

Женя: Расскажи, в каком состоянии я была.

Даня: Люди, которые заставляют ее комментировать в пять утра, я вас ненавижу. Она пришла потом на тренировку, как собака (рычит).

Женя: Комментировать мне понравилось. В пять утра вставать — тяжело, но клево. Дороги пустые, на улице свежо, никого нет. Садишься, разговариваешь. Но потом кататься... Мы еще и номер меняли, сначала ставили предыдущий, который должны были катать. Кажется, я почти в обмороки падала, на Даню орала. В итоге заснула за минуту в машине. Тяжело было.

— Кто тебе понравился на Skate America?

Женя: Я всегда на стороне Нейтана Чена. Не понимаю людей, которые пишут, что Нейтан слился. Я считаю, что эти люди переобуваются в воздухе, так нельзя. Чен — трехкратный чемпион мира. Он человек, ошибки у нас бывают. Вспомните мою короткую на Skate Canada-2019. Я тоже человек, я понимаю, каково это. Но безумно рада за Винсента Чжоу. Он, наконец-таки, показал настолько идеальные прокаты. Он заслуживает так кататься и стоять на пьедестале.

Даня: Знаешь, что я понял? Фигурное катание — вообще другой мир, там свои люди.

Женя: Доброе утро! (смеется) Он понял.

— К пятому выпуску начнешь узнавать чемпионов мира.

Даня: Кевина Рейтона какого-нибудь там, да.

Женя: Кевин Эймоз, ты почти угадал.