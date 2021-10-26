У Липницкой появилась наследница в «Локомотиве», а ЦСКА обыграл Плющенко. Очень крутой этап Кубка России в Сочи!

Софья Самоделкина выиграла с контентом лучше, чем у Трусовой, и рвется на чемпионат России.

Сочи. Кубок России. 3-й этап

Женщины

1. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 225,95

2. Софья Муравьева («Ангелы Плющенко») — 214,82

3. Вероника Яметова («Локомотив») — 205,03

Часто про турниры второго — третьего эшелона трудно выцедить хоть какую-то информацию. И получающаяся субстанция редко хороша — в начале сезона в ней больше падений и косяков. Кубок России в Сочи — полная противоположность. Как еда в хорошем ресторане против адлерской шашлычной. Не мишленовский ресторан, которым был этап «Гран-при», но послевкусие точно приятное. Хотя по технике на Черном море было даже получше, чем в Калифорнии.

Битва за чемпионат России продолжается

Это удивительно, что в условиях надвигающегося локдауна и в разгар международного сезона в Сочи проводят очень достойный этап Кубка России. На юге собралась приличная компания и ровный состав. Жаль только из-за одного — такой зрелищный старт тонет в пустоте громады ледового дворца «Большой». Может быть, стоит задуматься о смене города? Сочи и так принимает «Гран-при России». В Екатеринбурге или Новгороде на таких девушек и парней собралось бы больше народу, и ощущение заполненности бы было.

Эмоции Софьи Муравьёвой и Сергея Алексеева после произвольной программы. pic.twitter.com/bm3GhzUnCI — Lublineс93 (@Lublinec931) October 26, 2021

Чем еще важен Кубок России — это рубка за попадание на чемпионат России. В прошлом сезоне так было для всех, а теперь возвращается регламент, действовавший последние годы. Он весьма расплывчатый.

— К участию в чемпионате России допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы очков, набранных на 2 (двух) этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале ИСУ Гран При среди взрослых и юниоров. Окончательный состав участников утверждается Президентом Федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР. (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»)

В общем, те, кто не участвует в «Гран-при» или участвует плохо, отбираются через Кубок. И например, как еще доказать свою профпригодность Анастасии Гуляковой, талантливой Веронике Яметовой, Софье Самоделкиной, не попавшей в финал юниорского «Гран-при»?

Нугуманова и Гулякова выбывают

В прошлом году, если помните, с отбором на чемпионат разразился скандал — на него не попала Алина Забора, которая оттарабанила два этапа и должна была попадать в Челябинск по очкам. Забора была и здесь, в родном Сочи. Но ничем не запомнилась и заняла последнее место с суммой 126,66 (за две программы!). К сожалению, историческим шансом ей было воспользоваться не суждено, может быть, и последствия прошлогоднего интервью «СЭ» произвели на нее неизгладимое впечатление.

А вот Гулякова боролась за чемпионат России. Ей сейчас очень тяжело — еще год назад она была на пороге тройного акселя, а сейчас с трудом прыгает набор с каскадами 3+2. Еще на разминке Настя держалась за живот и качала головой. Но за прокат билась изо всех сил и почти все сделала чисто. Правда, заходы на прыжки были видны секунд за 5-7 до них самих, а программа смотрелась и под поп-певицу Лолу Бланк, и под ремикс Life is Life, звучавший на повторах — но это так, совпадение

Каток 19-летняя петербурженка покидала с улыбкой. А потом, когда показали оценки, пришла в легкий шок. «Недокруты», — подумал Штирлиц и догадливо произнесла Гулякова. Всего лишь 176,96, прямо за Софьей Самодуровой. Очень обидно за обеих.

До этого провально откаталась фигуристка сборной России Елизавета Нугуманова. У нее были проблемы в Сочи даже с тройными прыжками. Совсем не нравится формула Ницше «падающего толкни», но если Лиза странно снималась с Панина-Коломенкина, чтобы лучше подготовиться к Кубку, то эта тактика точно не сработала. 11-е место и 159,22 балла. Вопрос о будущем карьеры повисает в воздухе.

Гулякову и Самодурову опередили четыре человека. Вероника Петеримова из «Хрустального», которая занимается у Анны Царевой. Этот тренер все заметнее на юниорском уровне. Катание Вероники — со вкусом, и платье качественное, и эмоции искренние после проката. Увидев 190,6 балла, она бросилась обниматься к тренеру. Милота! Правда, 12 очков в таблице Кубка России для отбора на чемпионат не хватит.

Вероника Петеримова с Анной Царёвой опередили Самодурову, Гулякову и Нугуманову! Есть чем гордиться. pic.twitter.com/vr58TmZ0T7 — Lublineс93 (@Lublinec931) October 26, 2021

Для «Ангелов Плющенко» есть хороший кандидат

Но кто настоящее открытие сезона — так это Вероника Яметова из екатеринбургского «Локомотива».

Невероятно чистое катание, сильнейшие вращения, все на четвертый уровень на грани бонусов, солидный кантилевер и предельная собранность, при этом не мешающая отыгрывать программу. Просто запомните это имя. Очень удивлюсь, если после олимпийского сезона она не объявится в одной из школ Петербурга или Москвы. Да, перед Пекином и главными турнирами до нее, простите, вряд ли кому есть дело. Но после — присмотритесь, уважаемые люди!

После проката Вероника и тренер не стеснялись в эмоциях — вскинутые в воздух кулаки и смех. 205,03 — она на 30 баллов обставила мишинскую Гулякову и второй раз подряд взяла медаль Кубка! Теперь без зазрения совести Яметову можно называть наследницей Липницкой. Юлия сейчас, кстати, тренирует в «Ангелах Плющенко» — прекрасный был бы сюжет, если бы академия пригласила екатеринбурженку к себе.

Самоделкина вернулась

А пока академия билась в Сочи усилиями Софьи Муравьевой и Ланы дель Рей. Не совсем удачно — Соня действительно одна из самых выразительных русских юных фигуристок, умеет интерпретировать музыку, и платье на ней хорошо, но... В этот раз она пошла на четверной сальхов и упала. В любом случае надо было попробовать, тем более что попытка докручена. Второе место она не потеряла, сделав все остальное чисто. Но была очень расстроена.

Объяснимо: Софья Самоделкина оказалась на заметном расстоянии впереди — 11 баллов. Она наконец приходит в себя после пробуксовки в августе — сентябре. Четверной тулуп под необычную для Софы «Хабанеру» откровенно не получился, а вот сальхов — отлично. Вкупе с тройным акселем в короткой программе заслуженная победа. «Мама, папа, Даша, тетя Наташа, привет!» — встретила победу один из лидеров юниорской сборной. После напоминания от Сергея Давыдова исправилась: «Всем привет. Всему ЦСКА!»

Софья не поедет на финал «Гран-при», но с большой вероятностью поедет на чемпионат России. И если будет прогрессировать в том же духе, может попортить крови даже Валиевой с Трусовой. Пусть на Олимпиаду у нее есть шансы, только если в паспорте допустят ошибку с датой рождения, но с прицелом на будущее такая борьба с лучшими фигуристками «Хрустального» будет очень полезна.