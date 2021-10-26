Усачева доказывает, что Загитова с Медведевой поторопились с завершением карьеры. Четверные больше не нужны?

Дарья претендует на Игры в Пекине, но без ультра-си.

На этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе дебютировала на международном взрослом уровне еще одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачева. На самом первом же старте 15-летняя уроженка Хабаровска заняла призовое второе место и всерьез считалась претендентом на победу. При этом у Усачевой нет широкого международного признания, ярких титулов, побед, а главное — сложных технических элементов. Она выступает без ультра-си, а небольшая травма, полученная на старте сезона, и вовсе ограничивает ее в возможности учить тройной аксель или четверной прыжок. Тем не менее Усачева остается одним из основных претендентов на Олимпиаду в Пекине. Глядя на нее, невольно задаешься вопросом: а не поторопились ли чемпионки мира Алина Загитова и Евгения Медведева, отказавшись от битвы за Игры? Как оказалось, биться за Олимпиаду можно и без четверных.

Прогресс Дарьи — главный феномен современного женского одиночного катания

Усачева — едва ли не единственная фигуристка Тутберидзе, которая сразу поехала на этап «Гран-при» в дебютный взрослый сезон, минуя челленджеры и турниры статусами пониже. Пробовать свои силы сразу с чемпионской серии — решение рискованное и, скорее всего, вынужденное. Дарья получила перед контрольными прокатами сборной в Челябинске небольшое повреждение и в сентябре — начале октября проходила курс восстановления. Тем не менее первый блин в ее случае не вышел комом — второе место при ошибке на прыжках и очень высокая оценка за компоненты. При далеко не идеальных прокатах Усачева набрала 217,31 балла. Такая оценка не поражает воображения, но это очень хороший результат для начала пути в большом спорте. 69,55 балла второй оценкой — результат выше, чем начинала Загитова и не сильно хуже дебюта признанных гениев артистизма Алены Косторной и Камилы Валиевой. Так чем же Дарья так привлекает арбитров?

Этот вопрос ей напрямую задают даже журналисты. С каждым стартом ее оценки росли вверх по экспоненте, при том что визуально качество катания не сильно менялось. Сама Усачева странности в этом, естественно, не видит. «Появилось чувство, что я могу, — сказала она в одном из последних своих интервью. — Поднапрягусь — и будет еще лучше. Поняла, что у меня есть шансы. Считаю, судьи всегда справедливы. Если честно, я не ожидала таких высоких оценок. Это одновременно шокирует и помогает понять, что нет ничего невозможного. Беру распечатку и понимаю, почему так ставят». Справедливости ради Дарья действительно неплохо чувствует музыку, демонстрирует яркую пластику и впечатляет своими хореографическими способностями. Конечно, удивительно смотреть, как судьи искренне восхищаются ее талантом (бесспорным), но при этом отказываются признавать талант Ксении Синицыной (также бесспорный). Впрочем, разве хоть кого-то уже удивишь новостью, что признание арбитров зависит не только от твоих ледовых навыков?

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Федерация «отдала» Синицыну, зато поддержала Усачеву

Усачева, в отличие от Синицыной, тренируется у тренера с репутацией человека № 1 в женском одиночном катании. Кроме того, на оценку Дарьи целый год трудились российские судьи. Ввиду отсутствия большого количества международных стартов для понимания диспозиции международной панели неизбежно пришлось обращать внимание на мнение своих коллег из национальных чемпионатов. И если Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сама показывает свое пренебрежительное отношение к той же Ксении, то почему мы должны ждать другого отношения от иностранных судей? Усачевой в то же время уже создали образ будущей звезды. Более того, профайл Дарьи выстраивают как продолжателя дела Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка — кумир девушки, и она сама старается быть на нее во многом похожей. Не ясно только одно — а почему мы должны искать замену Загитовой, когда и сама Алина вполне себе способна выступать?

Загитова (временно?) завершила карьеру из-за того, что не могла исполнять четверные прыжки. Она признавала, что бороться за высокие места без элементов ультра-си сегодня нереально, а после 18 лет учить их с нуля не сильно безопасно и эффективно. Поэтому она переключилась на медиасферу. Так же решила поступить и Евгения Медведева. В отличие от Алины, она хотя бы пыталась и усердно работала над четверным сальховом. Прыжок не шел, программы разваливались, и после неудачной произвольной на контрольных прокатах прошлого сезона мы на соревновательном уровне Медведеву больше не видели. Формально она вернулась к Этери Тутберидзе, но для чего, для участия в коммерческих шоу? Помимо проектов команды «Самбо-70» фигуристка сотрудничает с Ильей Авербухом в его постановках и выступает с Даней Милохиным в «Ледниковом периоде». Но ведь если подумать, то обе девушки спокойно могли заявиться на «Гран-при» этого года и выступить явно не хуже Усачевой.

Загитова с Медведевой могли бы попасть на Олимпиаду

Если отбросить мировой рекорд Валиевой, то никто в этом сезоне больше 240 баллов не набирал. За 230 перевалили только Трусова в Америке и Туктамышева в Финляндии с практически идеальными прокатами. А удачные прокаты Загитовой — это всегда больше 230 баллов. C Медведевой все сложнее, после перехода к Брайану Орсеру она потеряла стабильность, а вместе с ней и любовь судей, но у Тутберидзе на протяжении двух сезонов подряд она держалась в районе 230 баллов. Обратный трансфер наверняка должен был вернуть ее в прежние кондиции и статус. При всех инфляциях оценок и забавных графиков, когда компоненты Хромых на старте в разы выше, чем у Юлии Липницкой, 220 баллов и больше оставляют тебя в мировом топе, а 240+ позволяют рассчитывать минимум на медаль на практически любом турнире.

С Олимпиадой все сложнее, и отбор на нее в этом году из России будет напоминать «Игру в кальмара», не меньше. Но одними Играми все не ограничивается. На постолимпийский ЧМ наверняка откроются свободные квоты (после Пекина не все захотят продолжать напряженный сезон), да и участие в серии «Гран-при» могло бы принести финансы спортсмену (в серии неплохие призовые), а болельщику — возможность увидеть своего атлета на интересных соревнованиях. Более того, сейчас даже челленджеры повысили свой статус до объекта общественного интереса всей страны. Да и с Олимпиадой не стоит делать поспешных выводов. Четверные и тройной аксель — как существенное преимущество, так и риск. Шансов откатать чистую произвольную, где самый сложный элемент — каскад с риттбергером, гораздо проще, чем с четверным лутцем. И если Загитова с Медведевой смогли бы довести себя до пиковых 240 баллов к ЧР-2021, то третья квота в Пекин вполне была бы им доступна. Особенно в случае ошибок конкуренток (а они явно будут). Ведь та же Усачева явно рассчитывает на них, разве что чудом за два месяца не осилит аксель вместе с четверным.