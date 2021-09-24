Кондратюк привез для России олимпийскую лицензию. Впервые летим на Игры в полном составе!

Риск федерации оправдался — Марк порадовал Дмитрия Алиева и Александра Самарина.

Nebelhorn Trophy. Мужчины

Итоговое положение после произвольной программы

1. Винсент Чжоу (США) — 284,23

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 243,78

3. Марк Кондратюк (Россия) — 241,06

4. Габриэле Франгипани (Италия) — 229,39

5. Ли Си Хен (Южная Корея) — 229,14

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 228,65

7. Брендан Керри (Австралия) — 218,95

8. Роман Садовский (Канада) — 207,62

Молодой российский фигурист Марк Кондратюк справился с задачей подтвердить третью олимпийскую квоту на Олимпиаду 2022 в Пекине. Кондратюку было необходимо войти в топ-7 на небольшом немецком челленджере Nebelhorn Trophy. После короткой программы были сомнения насчет шансов Марка, но удачной произвольной он даже попал в тройку призеров! Так что в Китае у нас будет полное представительство во всех видах фигурного катания. Сможет ли влиться в олимпийскую команду сам Кондратюк?

Кондратюк собрался после короткой и гарантировал нам трех одиночников в Пекине

Вынужден извиниться перед Кондратюком. Смазанная короткая программа в Оберстдорфе и неоднозначные впечатления после контрольных прокатов в Челябинске заставили всерьез задуматься, а не совершила ли Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) роковую ошибку, сделав ставку на Марка. Все-таки он ранее ни разу не выступал на взрослых международных стартах и даже по юниорам на этапы серии «Гран-при» не попадал. Ожидать от его проката можно было что угодно, а отставание потенциальных конкурентов выглядело минимальным. На мужском уровне четверные тулупы да сальховы научились прыгать даже представители Монголии и Филиппин, поэтому поводы переживать за Кондратюка и возложенной на него миссии были вполне себе объективные.

Понятно, что ехал в Германию Марк не в диспозиции Тома Круза, и миссия была не то, что выполнима, шансы на успех эксперты оценивали заметно выше вероятности неудачи. Когда в соперниках ребята из Армении, Хорватии и Турции сложно проиграть. И все же спокойнее видеть на сайте аналитика Джеки Вонга напротив фамилии Kondratiuk столь желанную подпись «гарантировал место на Олимпийских Играх». Хотя это не совсем так. Кондратюк выбил третью квоту для России, но пока и близко ничего не гарантировал для себя. Мужское одиночное выглядит полем для неожиданности, где любой может выстрелить в последний момент. Из трех мест на Пекин точно закрыта разве что позиция Михаила Коляды. Кто составит ему компанию гадать в сентябре точно нет смысла.

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Кроме России выбить максимальную олимпийскую квоту смогли только американцы в 1984

Прямо сейчас в Кондратюка в разрезе олимпийских претензий слабо верится. Что уж говорить, если даже его тренер оценивает своего спортсмена как неопытного и отправляет биться на юниорские старты. Но не будем забывать, как в прошлом сезоне он неожиданно раскрылся сначала на чемпионате России (где сенсационно стал третьим), а потом выдал два вдохновенных проката в феврале на Кубке Первого канала и заставил плакать от переизбытка эмоций Евгению Медведеву. После сегодняшней произвольной пару слез мог пустить, например, Александр Самарин. Партнер Марка по группе Светланы Соколовской без главного тренера отправился на Кубок России в Сызрань и выдал лучшее выступление за последние пару лет. Третья олимпийская квота сильно повышает его шансы стать олимпийцем. Как и Дмитрия Алиева, Макара Игнатова, Евгения Семененко, Андрея Мозалева и даже Петра Гуменника. Желающих осмотреть достопримечательности Поднебесной все равно больше билетов на самолет.

Всего у нас в Китай отправятся 18 спортсменов — по три дуэта в парном катании и танцах на льду, три девушки в одиночном катании и трое мужчин.

Подобного представительства у нас еще ни разу не было — до этого лучшим результатом были 17 фигуристов на Олимпиаде в Нагано в 1998. В Японию мы не смогли собрать как раз достаточное количество парней, были только двое — таинственный Илья Кулик, ставший чемпионом под руководством Татьяны Тарасовой и растворившийся затем в Америке и Алексей Ягудин, занявший с Алексеем Мишиным пятое место и отправившийся затем в группу Тарасовой. На следующих Играх в Солт-Лейк-Сити провалились танцоры — минус два атлета. В Турине и Ванкувере, не поверите, без третьей лицензии были одиночники. Единственный вид, где мы стабильно не знали проблем — пары. К Пекину словно камни в перчатку бесконечности собрали все нужные квоты. Само по себе это выдающееся достижение, ведь ранее оно покорилось только США в далеком 1984 году.

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На соревнованиях был Сергей Розанов — он готовит к Олимпиаде Литвинцева

Кроме нас в Германии никто похожими амбициями похвастаться не мог. Те же американцы в мужском одиночном пытались исправиться за позор в Стокгольме. Исправлять свои же косяки отправили Винсента Чжоу и помешать ему выиграть Nebelhorn Trophy могли разве что развязанные коньки как весной в Швеции. На этот раз с амуницией все нормально, и Винсент показал на немецком льду четыре четверных прыжка. Заходил в концовке и на пятый — но уже не хватило сил. У француза Адама Сяо Хим Фа три квада — поэтому он и оказался выше нашего Марка на два балла. Все ребята из когорты хоть сколько-нибудь известных и мелькавших на стартах уровня ЧЕ и ЧМ делали четверные и тройные акселя, но все же интереснее было смотреть на тех, о ком слышал впервые.

Например, вы знали, что есть швейцарский одиночник Никола Тодешини? Между прочим, он делает четверные. Как и австралиец Брендан Керри, тренирующийся сейчас в Москве. Его потерявшегося пса недавно искала вся фигурнокатательная часть российской столицы, переживания, видимо, и не позволили Керри откатать без ошибок. Среди прочих в Оберстдорфе объявился российский тренер Сергей Розанов — он помогал заработать олимпийскую квоту Владимиру Литвинцеву из Азербайджана. Владимир сделал каскад из четверного и тройного тулупов, но сдвоил второй сольный тулуп, приземлил в недокрут тройной риттбергер и упал с тройного флипа. Итоговые 228,65 не впечатляют, но их хватило для лицензии на Игры.