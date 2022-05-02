Русский американец приземлил четверной аксель! Это невероятное событие

Команда Ильи Малинина выложила видео с его четверным акселем.

Очевидно, первым делом надо смотреть видео — если вы этого еще не сделали. Вот оно:

Исполнение не чистое, но самое близкое к идеалу

Прыжок, разумеется, не получил бы плюсовые оценки — Илья сделал степ-аут, то есть использовал и вторую ногу для приземления. Хотя показалось, что, будь такая попытка на соревнованиях, и за нее стоило бы бороться — Малинин бы мог скрыть ошибку, уйдя в какой-нибудь «кораблик» (скольжение на двух коньках, поставленных в одну линию). На замедленном повторе также виден недокрут чуть больше чем в четверть оборота, то есть на соревнованиях американцу бы поставили «галку» и снизили базовую стоимость элемента с 12,5 до 10 баллов.

Но при всем вышеуказанном это самая близкая к чистому исполнению попытка четверного акселя, зафиксированная на видео. На соревнованиях его делали пока только два человека — Артур Дмитриев и Юдзуру Ханю. У экс-россиянина Дмитриева последняя попытка имела место на чемпионате США, и она тоже была приземлена, но с недокрутом. Надбавка по GOE: -5,00

А вот еще две попытки квакселя Дмитриева — на соревнованиях и шоу.

Ханю зашел на этот прыжок в соревновательном формате впервые на Олимпиаде в Пекине, но упал и также получил «галку» за недокрут. Оценка та же: -5,00.

Хотя на тренировках тоже имел неплохие попытки. Вот почти вся антология его подготовки к прыжку за две минуты. К Олимпиаде, кстати, в борьбе за прыжок его консультировал по видеосвязи Алексей Мишин.

Дмитриев уже приземлял четверной аксель, но удачных попыток никто не видел

И вот в этой борьбе появился третий человек. Причем за эту попытку Малинин бы вряд ли получил «-5», а вполне уместны были бы «-3» или «-4».

Когда-то Артур Дмитриев-старший говорил мне, что его сын уже приземлял четверной аксель, и даже показывал видео одной из удачных попыток, снятое на телефон. Могу засвидетельствовать, что такие попытки были, но понять, насколько чист и докручен был прыжок, по видеозаписи такого качества было непросто. Сам фигурист говорил, что для сохранения акселя не хватило поддержания формы и здоровья.

— Будем набирать поэтапно форму, если мы подготовим тело, то я не вижу никаких препятствий для исполнения четверного акселя. У меня есть все возможности для восстановления своего контента, мы работаем над этим, главное — не торопиться, — в ноябре сказал Дмитриев-младший в интервью «СЭ».

Малинин уже делал уникальные каскады

Теперь есть еще один русский американец, который подобрался ближе всего к историческому прыжку. Ранее о возможном исполнении Малининым этого элемента говорил Рафаэль Арутюнян. Да и по другим факторам было видно, что Илья заряжен на этот прыжок. Хотя бы потому, что в соцсетях он довольно скромно выбрал ник Quadgod («Бог четверных»). И до этого Малинин делал уникальные каскады 4+4 и 4+1+4, в частности тулуп + тулуп, тулуп + ойлер + риттбергер и фантастический тулуп + риттбергер. Даже для тройного риттбергера после четверного прыжка сложно найти импульс и попасть в нужную траекторию, а тут четверной.

Справедливости ради отметим, что первым на соревнованиях каскад с двумя четверными сделал россиянин Марк Кондратюк — четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, правда, произошло это благодаря тому, что на Кубке Первого канала провели прыжковый турнир. В официальных регламентах ISU он не упомянут, так что его соревновательный статус весьма условный.

Кто такой Илья Малинин и почему у него русская фамилия?

Малинин уже сейчас может называться будущей звездой мирового фигурного катания. Если обойдется без травм, у него есть все задатки стать неоднократным чемпионом мира и одним из главных претендентов на золото Олимпиады-2026. Илья родился в 2004 году в США, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана. Причем у Татьяны в активе золото финала «Гран-при», чемпионата Четырех континентов и четвертое место на чемпионате мира. Теперь они вместе с Верой Арутюнян тренируют своего сына. Сам он говорит на хорошем русском и считает себя и русским, и американцем.

Малинин стал особенно известен после скандальной ситуации на предолимпийском чемпионате США. Тогда 17-летний фигурист преодолел гроссмейстерскую отметку 300 баллов и стал вторым, но был оставлен федерацией без Олимпиады — туда взяли проигравших ему Винсента Чжоу и Джейсона Брауна. Вероятно, функционеры были правы: на чемпионате мира Малинин набрал на 40 баллов меньше и стал девятым. Зато взял реванш на юниорском мундиале — с 276 баллами завоевал золото, обыграв на 40 уже всех остальных.