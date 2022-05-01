За секс-символом фигурного катания десять лет следила тайная полиция. Олимпийская чемпионка подозревалась в шпионаже и доносах

В 3000-страничном досье на Катарину Витт хранились ее интимные снимки и оперативное видео со свиданий с любовниками.

Катарина Витт считается едва ли не самой популярной спортсменкой Германии всех времен. Фигуристка шокировала публику короткими платьями для своих программ; снялась в фотосессии для журнала Playboy; дважды выиграла Олимпийские игры и ушла в профессионалы; не стеснялась выражать себя на льду и вне него и заработала звание секс-символа. Но известность всегда имеет и свои недостатки: с самого детства за Катариной следили агенты Штази — тайной полиции ГДР. После падения Берлинской стены секретные досье разрешили прочитать тем, на кого их собирали. Катарина была в шоке от подробностей в докладе — настолько личными были фотографии и даже видео, которые она там обнаружила.

Ее называли «жирной коровой» и давали пощечины

Историю, как Витт попала в фигурное катание, нельзя назвать особенной — она просто ходила смотреть на тренировки взрослых спортсменов вместе с детсадовской группой. В какой-то момент ее заметила известный тренер Ютта Мюллер, с которой Катарина и стала чемпионкой всего. Вот только путь к медалям был сложным — по словам самой фигуристки, ее заставляли взвешиваться два раза в день, называли «жирной коровой», давали пощечины, заставляли делать один и тот же прыжок «10 тысяч раз». Это приносило свои плоды — Витт владела тройными тулупом и сальховом, ей покорился риттбергер и флип.

Уже в период взрослой карьеры Катарину называли «самым красивым лицом социализма» — у нее не всегда получались обязательные фигуры, зато произвольной программой фигуристка брала свое. К отличной технике и высокому артистизму добавлялись достаточно откровенные платья, из-за чего ее еще в годы спортивной карьеры начали считать секс-символом. Начиная с олимпийского сезона, кульминацией которого стали Игры в Сараево, Витт выигрывала все турниры, где принимала участие.

Но все это можно считать красивой обложкой жизни немки. В ГДР за Катариной неизменно следили агенты Штази — тайной полиции страны. Говорили, что Витт и сама заключила договор с этой организацией, правда, точно не было известно, в чем именно выражалось сотрудничество. За время существования Штази были собраны дела практически на всех жителей ГДР, включая тех, кто убежал за границу. Осведомителями часто были соседи, друзья, знакомые и даже члены семьи тех, о ком накапливались материалы. На момент краха страны в Штази была 91 тысяча сотрудников и 200 тысяч информаторов, то есть один сотрудник собирал досье примерно на 60 человек.

Понятное дело, что и Витт подобная слежка не обошла стороной. За Катариной наблюдали с семилетнего возраста в течение десяти лет, и за это время агенты Штази собрали практически 3000-страничный доклад о жизни фигуристки. По словам Витт, она была удивлена, когда увидела, насколько личными были собранные материалы, — все письма прочитывались, встречи фиксировались на видео, а в самом досье содержатся даже фотоснимки откровенного характера. Катарина была против огласки данных и пыталась оспорить это через суд. Но усилия оказались тщетными. Витт заявила, что чтобы оправдать слежку, агенты Штази выдумывали некоторые факты о ее жизни — например, сексуальные связи с некоторыми спортсменами.

Сотрудничество фигуристки со Штази

Еще до публикации секретных материалов было понятно, что Витт — нетипичная фигуристка и жительница ГДР: в 1988 году ей удалось перейти в профессионалы и заключить контракт на три миллиона долларов с американской труппой балета Holiday On Ice. По некоторым сведениям, у Катарины это получилось, потому что она заключила договор с представителями власти — она участвует еще в одних Олимпийских играх (первой была Олимпиада 1984 года, которую Витт выиграла) и побеждает и там. В социалистическом государстве превосходство над капитализмом нужно было доказывать первыми местами в том числе и на спортивных соревнованиях.

На пике славы Катарине приходилось участвовать в помпезных мероприятиях официальной власти ГДР. Витт часто нужно было фотографироваться с вождем восточногерманской соцпартии Эрихом Хонеккером, быть участницей съездов Союза свободной немецкой молодежи, разных парадов и других официальных церемоний. Говорят, Витт делала это неохотно — в то время она принадлежала к прогрессивной демократической молодежи.

Катарина Витт. Фото Global Look Press

В материалах Штази было написано, что олимпийская чемпионка и сама вела агентурную работу среди ведущих спортсменов ГДР. Утверждалось, что Витт следила за товарищами по команде, которые были склонны к дезертирству. Катарина, конечно, это опровергала, но на публикацию досье все-таки согласилась, таким образом косвенно признав сотрудничество со Штази. В апреле 1988 года фигуристка захотела получить в подарок автомобиль, и ей его вручили. Другой презент — квартира в родном городе Чемитце, которая была оборудовала прослушивающими устройствами.

В 1990-е годы в интервью журналу Spiegel фигуристка сказала, что не считает себя жертвой того режима. Судя по материалам в досье, Катарина мечтала работать в тайной полиции Восточной Германии. До сих пор до конца не понятно, сотрудничала ли Витт со Штази, — такой вариант вполне возможен, учитывая, что государство мотивировало жителей страны доносить друг на друга. За Катариной же совершенно точно следили, что омрачало победные годы фигуристки.