Ученица Плющенко прыгнула каскад из 19 прыжков. На соревнованиях этот подвиг категорически запрещен

На чемпионате России-2017 Евгения Медведева тоже делала запрещенный каскад.

В межсезонье фигуристы предпочитают экспериментировать и прыгать запрещенные элементы — каскады из множества прыжков или попытки исполнить пятерные. При текущих правилах такое не имеет особого смысла, но видео с впечатляющими попытками появляются все чаще. Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» похвасталась каскадом сразу из 19 прыжков. Имеет ли это вообще какой-то смысл?

Запрещенный каскад Медведевой

Можно даже запротоколировать все прыжки в каскаде: четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов + двойной аксель + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + двойной аксель + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Хотя, строго говоря, каскадом считать это нельзя — если приглядеться, то внутри этого элемента есть сочетание тройного сальхова и двойного акселя, то есть это уже секвенция — последовательность прыжков. Но все равно впечатляет.

Ника не первая, кто делает подобное на тренировках, — чаще всего этим славятся ученицы Этери Тутберидзе. Хотя в текущих реалиях точнее сказать, что с этим справляется более молодое поколение, заточенное на эксперименты. На Кубке Первого канала в прыжковом турнире даже есть специальное соревнование по каскадам из пяти прыжков — одиночницы справляются с этим явно лучше, чем одиночники. А вот не очень дела идут у Елизаветы Туктамышевой, которая особо никогда и не исполняла такие элементы, — с ойлером исполнить такое проще, но с ним чемпионка мира начала дружить только недавно. Поэтому в прошлом году она вообще исполняла не каскад, а секвенцию из тройного лутца и четырех двойных акселей.

Пять прыжков в каскаде делала еще Алина Загитова на тренировке в Олимпийском в Пхенчхане — тогда это был тройной лутц и четыре тройных риттбергера. И никаких ойлеров — с риттбергерами сделать такое посложнее, но здесь еще нет четверных или трикселей. Правда, это так и осталось на тренировке по нескольким причинам.

Такое в принципе запрещено на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев — лишние прыжки просто не засчитают, а следовательно, «зачем напрягаться? Хотя некоторые фигуристы пытались исполнить запрещенные элементы. На чемпионате России-2017 Евгения Медведева шутки ради исполнила тройной сальхов и два тройных тулупа, хотя до этого у нее уже был каскад из трех прыжков. Последний тулуп оказался недокрученным, это отмечено в протоколе, но не имеет никакого значения — прыжок все равно не был засчитан.

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зачем ученицы Плющенко Тутберидзе исполняют такие элементы

Все потому, что есть только определенное количество элементов, которое можно исполнять в короткой и произвольной программах. В короткой обязательно должен быть аксель, каскад из двух прыжков и еще один сольный, причем двойные на взрослом уровне запрещены (кроме акселя). В произвольной — семь прыжков, из них два каскада из двух прыжков и один из трех. Никаких комбинаций из четырех или более прыжков делать нельзя. Иначе как вообще контролировать, кто сколько прыгает?

Да и вряд ли у фигуриста получится сделать такой каскад, причем чисто, и при этом выполнить все остальное. Практически на всех подобных вещах с тренировок можно увидеть недокруты, которые начинаются уже с третьего прыжка. А если позволить спортсменам исполнять что захочется, то вообще непонятно, к чему это приведет. Сейчас-то понятно, что нужно сделать, чтобы выиграть или быть в тройке. А если кто-то прыгнет один каскад из 10 прыжков, другой — семь отдельных прыжков, то возникнет путаница. Даже вращения и дорожки шагов, скорее всего, пострадают. Можно, конечно, попробовать такой формат, но не на официальных соревнованиях.

В текущих же реалиях, вздумай Жилина сделать свой каскад на турнире (опустим, что там, по сути, секвенция), ей засчитали бы только четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Его фигуристка и так умеет исполнять, но нужно еще добиться стабильности: одно дело — прыгать на тренировке, а другое — перед судьями. Кроме сальхова, Ника еще прыгает лутц и тулуп, а также тройной аксель. Пока что не получается довести хотя бы контент с половиной из этих прыжков. А такие тренировочные эксперименты хорошо показывают возможности фигуриста и помогают им сориентироваться в чрезвычайной ситуации на соревнованиях — в случае падения или других ошибок приходится перекраивать программу, а с опытом напрыгивания разных каскадов можно попытаться максимально выгодно исправить ситуацию.