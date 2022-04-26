Считаем, сколько составляет теоретический мировой рекорд у женщин и кто к нему ближе всех.

После сверхнапряженного сезона, полного драм и травм (в том числе душевных), российские фигуристки ездят по шоу или отдыхают. Однако конкуренция в этом виде после олимпийского цикла вряд ли спадет — скорее обострится. Наши девушки и так задрали планку выше некуда. Сейчас официальный мировой рекорд держит Камила Валиева — 272,71 балла. Она же на чемпионате России набрала 283,48.

Есть ли в фигурном катании потолок баллов?

100-метровку, наверное, когда-нибудь пробегут и из 9 секунд. И копье на эти же 100 метров метнут. А вот есть ли предел мечтаний в фигурном катании?

Оказывается, да, есть. И хоть Александра Трусова и заикнулась о пятерном прыжке, а Алексей Ягудин ей резко ответил, правила фигурного катания и необходимость регулировать разнообразие элементов приводят к тому, что есть конкретная цифра, к которой можно стремиться при действуюших правилах. И не свыше того. Вот нам и стало интересно — а какое максимальное количество баллов можно набрать в женском и мужском фигурном катании на официальных соревнованиях? Насколько далеко от теоретического максимума наши фигуристки? И кто, наконец, лучше — наши девушки или Нэтан Чен? Теперь на этот вопрос можно ответить четко: у кого выше процент от максимума, тот и лучше.

Как считаем?

Прежде всего, короткий ликбез (хотя уверен, что тут собрались люди исключительно грамотные) по правилам. Оценка фигуристок складывается из двух частей: техническая и компонентная. Техника — это, грубо говоря, базовая стоимость 12 элементов (прыжки, вращения, дорожка, хореопоследовательность) плюс добавка к ней сбалансированной оценки судей. С компонентной все проще — это оценка судей от 0 до 10 по пяти субъективным критериям, от интерпретации музыки до умения скользить. Каждая умножается у женщин на 0,8 в короткой программе и 1,6 в произвольной и суммируется (у мужчин — на 1,0 и 2,0).

Даже в базовых правилах фигурного катания легко зарыться, но чтобы вникнуть, как мы будем считать рекорд, нужно понять еще один нюанс. Когда судьи ставят оценки прыжку или вращению, оценка «+5» не приплюсовывается сразу к базовой стоимости. На деле судья определяет надбавку за прыжок, которая составляет 10% от базовой стоимости. Простой пример: базовая стоимость четверного флипа — 11 баллов. Поставил судья «+1» — добавил 1,1 балла, значит, у него сумма будет 12,1. Поставил «+5» — добавил 5,5 балла, значит, сумма 16,5. Уже от этого считается среднее арифметическое с выбрасыванием лучшего и худшего результатов.

Правила мешают фигуристам ставить рекорды

Заранее скажем, что мы будем именно подгонять задачу под ответ — то есть в нашем идеальном случае все судьи за все элементы будут ставить фигуристкам оценку «+5». С компонентами тоже все просто — по всем пяти критериям наши виртуальные, но очень лояльные арбитры выставили десять из десяти. Камила Валиева на том же чемпионате России была от этого не так и далека, получив 26 «десяток» из 45. Таким образом, наша задача предельно проста — найти самую сложную комбинацию элементов, что обеспечило бы максимальные надбавки.

Тут-то и начинается интересное: многообразие нюансов и обилие запретов не позволяет нам вписать в программу семь четверных лутцев с разными каскадами. Тогда бы Александра Трусова, может, их бы и делала. Но как минимум: а) в короткой программе запрещены четверные; б) в произвольной разрешены максимум три каскада; в) одинаковые прыжки в протоколе могут встретиться только в двух случаях: один квад и один тройной (например, можно по два раза сделать четверной лутц и тройной тулуп, но тогда нельзя повторяться дважды с любым другим прыжком); г) пятерные не включены в официальную шкалу оценивания и стоят 0 баллов; д) не все каскады в принципе возможны — например, нет каскадов аксель + лутц, который стоил бы очень много. Сделать подобные штуки теоретически сложно — хотя немного обидно, что никто даже не пытается, кроме Артура Дмитриева.

Короткая программа — «скрещиваем» Валиеву и Щербакову

Рекорд в короткой программе принадлежит Камиле Валиевой (90,45 на чемпионате Европы), и она, оказывается, была крайне близка к тому, чтобы выбить абсолютно возможный по правилам максимум. Можете пока погадать, сколько ей до него оставалось, а мы начинаем.

Пять «десяток» в компонентах равняются 40 баллам в компонетной части (помним о множителе 0,8).

А вот в технике есть конкретный оптимальный набор прыжков, причем самый сложный набор не прыгает никто. Валиева исполняет тройной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп. Анна Щербакова делает двойной аксель вместо тройного, но чуть-чуть отыгрывается за счет более сложного каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Таким образом, представим, что мы скомбинировали идеальную фигуристку (ей, кстати, могла бы быть Александра Трусова, которая пробовала и то и другое) и она у нас прыгает и триксель, и лутц + ритт. Добавим, что последний прыжковый элемент в короткой и три последних в произвольной получают бонус — базовая стоимость множится на 1,1. Поэтому все каскады в обеих программах мы ставим в конец (что, конечно, крайняя редкость, потому что физически очень сложно).

Элементы программы.

Итого — самый сложный прыжковый, самые сложные вращения, идеальная дорожка и максимум по компонентам. Получается 94,73 балла. Валиева на Евро выбила 95,5% этой суммы. Только вдумайтесь! Она исполнила все прыжки настолько идеально, что получила «+5» почти от всех судей. То есть даже «четверки» были единичны.

Сравниваем с мужчинами. У Нэтана Чена на Олимпиаде было 113,97, а теоретический рекорд у мужчин составляет 123,44, если исполнить тройной аксель, четверной флип и четверной лутц + тройной риттбергер. Это меньше — 92,3%. Пока наши лучше.

Произвольная программа — тащит Трусова

Теперь задача сложнее — произвольная программа. Здесь рекорд также у Валиевой (185,29). Но впору присмотреться как раз к Трусовой, у которой самый сложный контент среди всех фигуристок мира и сложнее абсолютного большинства мужчин. Опять же, по компонентам у нас картина идиллическая — все 10, и в сумме 80 баллов. А теперь к технике.

Прежде всего — о реалистичном контенте. Что было бы, если бы, к примеру, Трусова в Пекине исполнила все свои прыжки на «пятерки»? А вот что.

Элементы программы.

Серебряная призерка получила бы 217,69 балла. Тут можно вспомнить, что достаточно исполнить чисто четверной тулуп — и быть Саше олимпийской чемпионкой. Но в этом месте у нас поговорки про условное наклонение. Для сравнения: результат Валиевой — 201,96, Щербаковой — 191,78. То есть в реалиях нынешнего контента идеальный результат в районе 311-312 баллов.

А теперь давайте переместимся в мир фантазий и грез. Что нам нужно сделать? Во-первых, перенести все каскады во вторую часть, чтобы они стоили дороже всего. Во-вторых, повторять стоит самый дорогой прыжок — четверной лутц, а также тройной риттбергер — его можно цеплять к каскадам. Скажем, что такой набор не такой уж и фантазийный. Валиева эти прыжки не делает, а вот Трусова и Щербакова — пожалуйста.

Другое дело, что нам нужно как можно больше разных четверных, поэтому придется исполнять два лутца, а дальше по одному разу флип, риттбергер, сальхов, тулуп и... тройной аксель (четверной все-таки в мире еще никто исполнять не умеет). Каскады 4+4 или 4+1+4 неэффективны из-за повторов и особенностей подсчета GOE. И вот здесь получается, что в теории на это все может претендовать только Трусова — на тренировках она все эти элементы собирала. Но, в конце концов, у нас сейчас соревнуется некая комбинированная версия условной Российской Фигуристки. Немного Акатьевой, Туктамышевой, Самоделкиной в ней тоже есть.

Чен чуть лучше наших, но россиянки на уровне Ханю

Вот так выглядит идеальный контент фигуристки в женской произвольной программе на данный момент. За него коллективная россиянка получила бы 233,66 балла. Прибавляем к короткой программе и получаем 328,39 балла.

Элементы программы.

Если мы пойдем до конца и представим, что, например, Валиева выучила четверной аксель, а потом еще и добавила каскад с ним в конец программы, то сумма будет на восемь баллов выше — 336,08 балла. Именно столько составляет официально возможный результат фигуристки по нынешним правилам на данный момент.

Элементы программы.

У мужчин в произвольной программе максимум отличается лишь бОльшим весом компонентов — 261,35 балла и в сумме 384,79 балла.

Так кто же ближе к рекорду — наша Валиева или американец Чен? Все-таки Нэтан, но ненамного: у него 87,1% от максимума, у Камилы — 81,1% или 83,0%, если считать без четверного акселя. Но это не отменяет факта — наши девчонки на любых мужских соревнованиях последних лет были бы в медалях или близко к ним. Юдзуру Ханю со своим рекордом 322,59, к примеру, на уровне Валиевой (83,8%).

Хорошо, что в итоге этой девушки-сверхчеловека, которая выбивала бы 300 баллов, так в России и мире пока не появилось. Этим и прекрасно фигурное катание: нам может импонировать прыжковый атлетизм Трусовой, пластика Валиевой и психологическая устойчивость Щербаковой — и в противостоянии таких разных фигуристок о статусе лучшей будут спорить всегда.