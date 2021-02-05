Тутберидзе уже готовится к Олимпиаде 2026. Акатьева уже сейчас круче Валиевой?

Первенство страны в Красноярске окончательно оформило переход в новую эпоху, в которые четверные прыжки у девушек стали обыденностью.

Победители первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2021

Девушки — Софья Акатьева

Юноши — Евгений Семененко

Пары — Юлия Артемьева / Михаил Назарычев

Танцы — Арина Ушакова / Максим Некрасов

Юниорский чемпионат России вновь по интриге, накалу и количеству ультра-си дает фору взрослым соревнованиям. Даже пропуск турнира призерами прошлогоднего первенства мира не повлиял на уровень старта. Попытки исполнить новые элементы, гонка за четверными и непрекращающийся прогресс — Красноярск показал, что за российское фигурное катание можно быть спокойным на долгие годы.

Пропуск турнира Валиевой и Усачевой не заметили

Перед стартом первенства России многие обсуждали правильность тактики Этери Тутберидзе, которая решила не отправлять на этот старт ни Камилу Валиеву, ни Дарью Усачеву с Майей Хромых. Вся троица в этом сезоне в основном выступала по взрослым, но с точки зрения международного союза конькобежцев (ISU) они все еще юниорки. Как рассказал затем журналистам Даниил Глейхенгауз, основной причиной такого решения была даже не тонкая игра по плавному переходу во взрослые для Валиевой и Усачевой, а сложности в подготовке программ. По мастерам спорта программы длиннее, смещается последовательность хореографических элементов и расстановка прыжков. Чтобы катать параллельно и по юниорам, и по взрослым нужно адаптировать программы. Глейхенгауз сказал, что в случае с Валиевой и Хромых это сделать было практически невозможно.

Тезис спорный, поскольку в Красноярск прилетела Анна Фролова, точно также выступавшая как по взрослым, так и по юниорам. Также на юниорском первенстве выступили несколько парней — например, победитель первенства Евгений Семененко. Да в том же «Хрустальном» спокойно последний юниорский год Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная сочетали турниры по мастерам и юниорские старты. Но важнее сейчас не опровергнуть версию «Самбо-70», а подсветить куда более важный факт — как и обещал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на общем уровне старта отсутствие звездных юниорок Тутберидзе не скажется.

И это действительно так! В произвольной программе сразу шесть девушек заявляли четверные прыжки. Три — четверной и тройной аксель. Такого большого количества спортсменок с ультра-си не было до сегодняшнего дня ни на одном старте в истории. Пусть по разным причинам у некоторых квад не получился (Наталья Лагутова), другие отказались от четверного из-за слабой готовности или травмы (Елизавета Берестовская, Софья Муравьева) сибирский чемпионат навсегда войдет в историю. На самом деле даже не ясно как в такой конкуренции выступили бы Валиева и Усачева. Если Камила скорее всего все равно бы победила, то вот Усачева и Хромых не факт, что попали бы в тройку лучших.

Четверные стали обыденностью

Первенство в Красноярске окончательно оформило переход в новую эпоху — эпоху четверных. Теперь уже точно четверной и тройной аксель не блажь и редкий джокер в рукаве, а жизненно необходимый для успеха элемент. Теперь ультра-си перестали по суть быть таковыми, четверной делают даже девушки, которые всерьез не претендуют на медали, а чистые квады вовсе не гарантируют попадание на пьедестал.

При этом уже и одного-двух четверных бывает для успеха недостаточно. Та же чемпионка Софья Акатьева уже сейчас выдает чуть ли не самую мощную произвольную в женском одиночном — тройной аксель+два четверных тулупа. Но ей и этого мало, на следующий старт она выйдет с четверным сальховым, а к будущим сезонам готовит лутц и флип. Не стоят на месте и конкурентки — на подходе четверной у Аделии Петросян, учит новые квады Берестовская. Едва не обыграла Трусову в гонке за первое исполнение четверного риттбергера Софья Самоделкина. Пока что прыжок у нее нестабильный, но как уверяет тренер фигуристки Сергей Давыдов, хорошие выезды случаются и совсем скоро исторический момент наступит.

То, что совсем недавно казалось фантастикой — уже реальность. В основном участники первенства России не могут участвовать на взрослом уровне ближайший сезон/два, поэтому на этом старте мы видели даже не завтра, а послезавтра для фигурного катания. И прогресс, очевидно, не стоит на месте. Поколение Акатьевой в свои годы выступает увереннее и чем поколение Валиевой, и чем поколение Трусовой, и тем более чем девочки эпохи Алины Загитовой и Евгении Медведевой. У них сложнее программы, они более стабильны, у них интереснее катание и в целом это спортсменки уже нового уровня. Ранее недосягаемого.

Возрастной ценз остановит прогресс

И здесь встает еще один вопрос — что будут делать все эти девочки, если летом на заседании ISU все-таки примут поправки о возрастном цензе. Увы, плавной адаптации к новым условиям (как нам обещают адепты данной реформы из России) не получится — вся отечественная система подготовки фигуристок направлена на выведение к пику возможностей в 15-16 лет. Уходят одни — приходят другие. Более мощные и сильные. Конвейер и не думает прекращать работу, но вот если искусственно его ограничить катастрофа неизбежна.

Ведь даже за Акатьевой стучатся в дверь новые спортсменки. К примеру, Вероника Жилина — чуть ли не самая юная участница соревнований выдала два четверных тулупа подряд и визуально даже не устала. Сейчас ей только 12 и перехода во взрослые ей ждать еще три года. В случае поднятия возрастного ценза до 17 лет по юниорам Жилиной кататься целых пять! Какие цели она перед собой будет ставить все это время, как находить мотивацию и прогрессировать?

В то же время если остановить смену поколений не будут расти и взрослые спортсменки. Сейчас они понимают, что на подходе фигуристки, которые потенциально заметно сильнее их и стараются работать над новыми прыжками, искать варианты усложнения. Это естественный и правильный процесс, который обеспечивает развитие спорта и новые ограничения выглядят не более чем борьба с ветряными мельницами.

Парное катание серьезно деградирует

Лучший пример того, как ограничения тормозят спорт и начинают его деградацию — парное катание. Под эгидой борьбы за здоровье фигуристов ISU пересмотрели оценку сложности четверных элементов в парах, чтобы у желающих рисковать не было для этого мотивации. Четверные выбросы и подкрутки — действительно очень опасны и в случае неудачного их исполнения травмы неизбежны. Но ведь профессиональный спорт и травмы — это практически синонимы.

Единственное, чего добились в ISU новыми правилами — это полная остановка в развитии пар. В Красноярске не было ни одной, про которую стоит всерьез рассуждать как о будущих претендентах на медали Олимпиады. Причем это не кризис парного катания в России. Наоборот, наша страна до сих пор чуть ли не единственная держит вид на плаву и остается гегемоном. И когда на первенстве России «бронзовые» призеры заявляют, что для них цель — это подготовка тройного прыжка — становится не по себе.

Радует только, что пары остаются (по крайней мере на юниорском уровне) региональным видом. Сильная школа в Санкт-Петербурге, но лучшими в очередной раз стали парники из Перми. Школа Валентины и Валерия Тюковых продолжает штамповать новых чемпионов страны по юниорам, но вот только полноценно вывести на взрослый уровень им пока никого не удается.

Школы продолжают ранжировать

Еще один вид, где внезапно заявила о себе региональная школа — мужское одиночное. У парней второе место неожиданно занял Александр Голубев из Нижнего Новгорода и это настоящая сенсация. И пусть при пристальном изучении вопроса оказывается, что тренируется уже несколько лет Голубев в Москве, новые регионы в числе призеров крупных всероссийских стартов не могут не радовать.

Зацикленность фигурного катания на две столицы — одна из важнейших проблем, которые не дают этому виду спорта стать по-настоящему массовым. Пока федерация всеми силами поддерживает одну определенную команду (и одного определенного тренера) все остальные постепенно теряют мотивацию работать.

Тот же Давыдов в ЦСКА поставил подготовку четверных на поток, только в глазах судей его спортсменки остаются представителями нетитульной школы. А это напрямую влияет на оценки, результаты и перспективы попасть в сборную. Представляете, как должно быть обидно Самоделкиной, которая внимательно считает с тренером сколько должна получить баллов за прокат, а потом сталкивается с суровой реальностью, где все немного иначе. И что ей остается? Менять тренера и переходить в другую школу?