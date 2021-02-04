Ученица Тутберидзе с ошибками выиграла юниорский чемпионат России. Самоделкина из ЦСКА не попала на пьедестал

Из заявленных десяти квадов и одного тройного акселя чисто выполнено было только четыре.

Первенство России. Девушки

1. Софья Акатьева — 220,00

2. Аделия Петросян — 211,87

3. Софья Муравьева — 208,13

4. Софья Самоделкина — 207,64

5. Елизавета Берестовская — 199,11

6. Анна Фролова — 190,54

В четверг прошла самая интересная часть юниорского первенства России — произвольная программа девушек. Заявленный контент был мощнее, чем на взрослом чемпионате страны — сразу шесть девушек собирались прыгать четверные прыжки. Некоторые из них — из первой шестерки участниц.

Три четверных уже в первой разминке

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» на этих соревнованиях была с мамой Людмилой Алферовой — одним из тренеров академии. После ошеломляюще неудачной короткой программы (Ника упала с тройного акселя, а остальные прыжки буквально «вытащила) произвольная получилась гораздо лучше. Хотя бы потому, что в ней у фигуристки получилось исполнить два четверных тулупа. Но в сумме Жилина набрала всего 180 баллов — все-таки сказались ошибки во второй день соревнований. Среди них, например, падение с сольного тройного лутца и помарки на двух каскадах. А еще Ника закончила программу значительно позже музыки.

На первенстве России шесть спортсменок представляют ЦСКА — представительство этой школы самое большое. Первой из группы Сергея Давыдова выступила Наталья Лагутова — и тоже попробовала исполнить квад тулуп. Закончилась это падением и помарками на каскадах с флипом и лутцем. Но в целом тенденция интересная — уже в первой группе две спортсменки пошли на элементы ультра-си.

В следующем разминке, как и в короткой программе, выделялась Агнета Латушкина из Йошкар-Олы. И не только потому, что фигуристка тренируется в регионе, а не в Москве или Санкт-Петербурге. В первую очередь болельщики вместе с комментатором Тедом Бартоном отметили хорошую вторую оценку Агнеты. А уже потом выяснилось, что Латушкина тренируется дома одна — только ездит на сборы к разным специалистам. В Йошкар-Оле же ей помогает мама, которая сама даже не фигуристка — просто она запоминает то, что говорят Агнете на сборах.

Елизавета Осокина, которая представляет Татарстан, снова выдала прекрасную произвольную — из грубых ошибок смутило только падение с первого тройного сальхова. Хотя заход и сам прыжок выглядели уверенно — вероятно, Лиза тренирует квад, поэтому этот элемент стоит первым. В остальном спортсменка не добрала уровней на вращениях и дорожках (увы, традиционно), но сумела после выступлений двенадцати участниц стать первой.

Ученицы Тутберидзе снова первые

В последней разминке, согласно заявке, должно было быть семь квадов и один тройной аксель. У Софьи Самоделкиной — два четверных сальхова. Один из них в итоге был выполнен на две ноги. Самоделкина уже выглядит лидером — настолько уверенно она выполняет все элементы в программе. Но пока, видимо, мешают нервы — отсюда и помарка на дорожке шагов, и недобранные уровни на вращениях. Софа явно не дотянула до своего максимума сегодня, так что место на пьедестале оставалось под сомнением. Нужно было ждать прокатов соперниц.

Еще два четверных тулупа заявила другая ученица Сергея Давыдова Елизавета Берестовская. Откаталась фигуристка почти чисто, если не считать помарки на каскаде из лутца и тулупа. А вот квадов не было — наверняка помешали некоторые проблемы во время подготовки и смена произвольной программы в середине сезона. Лиза проиграла одногруппнице около восьми баллов и выиграла у Анны Фроловой, еще одной спортсменки из ЦСКА, девять.

К удивлению многих, заявила квад и Софья Муравьева из «Академии Плющенко». Но как показали эти соревнования, предварительный список элементов не всегда соответствует действительности. Четверного не было, зато все было выполнено чисто. Но не так ненапряжно, как в короткой программе — за некоторые прыжки пришлось побороться. Несмотря на это, фигуристка буквально растворилась в музыке, так что о небольших помарках сразу же забывалось. Произвольную Муравьева проиграла Самоделкиной, но за счет короткой выиграла по сумме.

У Софьи Акатьевой была самая мощная заявка — она пошла на два четверных тулупа и тройной аксель. Первый элемент был выполнен хорошо, еще и в каскаде с двойным. Второй четверной — с приземлением на руку, а на тройном акселе случилось падение. Остальные прыжки были сделаны уверены и получили большие надбавки от судей. В сумме за программу — 147 баллов. С такими ошибками оценка кажется большой — не настолько огромная разница между прокатами Акатьевой и той же Самоделкиной. Скорее, места должны были остаться такими же, а отрыв стать меньше.

У Аделии Петросян не было и планов прыгать какие-то ультра-си — ей очень хотелось реабилитироваться после неудачи на этапе кубка России, где она не попала даже на пьедестал. И у нее получилось — чистая произвольная программа и почти 140 баллов. Две фигуристки из группы Тутберидзе взяли два первых места, отыгравшись за неуспехи юношей.