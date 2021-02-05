Первое интервью Сергея Алексеева — молодого специалиста одной из самых звездных школ страны.

Вероятно, самая неожиданная медаль у девушек на первенстве России среди юниорок в Красноярске — бронза Софьи Муравьевой. Юная ученица академии Евгения Плющенко до этих стартов не особо ярко себя проявляла, не исполняет пока Муравьева и ультра-си. При этом уверенными и чистыми прокатами, а также хорошей второй оценкой она завоевала любовь зрителей и уважение у судей.

Одним из тех людей, кто помогал Муравьевой добраться до ее первой медали на серьезном старте, был молодой тренер «Ангелов Плющенко» Сергей Алексеев. По окончании соревнований Алексеев пообщался с журналистами и рассказал о процессе работы над четверным прыжком с Муравьевой, состоянии после травмы Александры Трусовой, причинах проблем с ребром у нее на флипе и разделении обязанностей и фронта работы между разными тренерами школы Плющенко. К слову, это было первое интервью Сергея в качестве тренера — раньше он выходил в микст-зону только во времена собственной спортивной карьеры.

Прошел месяц с начала работы над четверным тулупом Муравьевой — выезд близко

— Соня молодец, она собралась. На нее было большое давление, потому что на этом старте есть спортсменки, которые прыгают четверные. Мы тоже над ними работаем, но пока еще нужно чуть-чуть подождать. Естественно, было определенное давление и после первого места в короткой программе. Она это понимала, справилась со своими нервами и показала очень достойный, уверенный прокат. Весь наш тренерский штаб очень доволен.

— При этом в заявке был четверной тулуп. Зачем заявлять элемент, если вы не планируете его исполнение?

— Он был готов уже вот-вот. Но решили не рисковать.

— Уже получались выезды, просто не хватает стабильности?

— Чистого приземления на выезд пока не было. Прыжок чистый, но, увы, в падение.

— При этом в начале сезона речь шла про сальхов...

— Да.

— И вот сальхов был на подходе, его мы не увидели, и внезапно появляется тулуп. С чем связаны такие перемены?

— Сальхов мы тогда только начали изучать. В какой-то момент прогресс с четверным сальховом приостановился, и я предложил Соне попробовать четверной тулуп. Она мне сказала, что у нее тройной получается не очень, на что я ответил — ничего страшного. Поработаем, будем улучшать. Месяц, наверное, прошел с начала работы, и на данный момент стадия работы над прыжком хорошая. Выезд близко, мы сами все с нетерпением ждем, хотим выходить на произвольную с четверным тулупом. Рассчитываем выйти на следующие соревнования уже с четверным. Этого и нам хочется, и она живет этим прыжком. Хочу, хочу!

— Следующие соревнования — это финал Кубка России?

— Скорее всего, да. Но, возможно, будут еще какие-то промежуточные.

С Плющенко постоянно на связи, обсуждаем готовность спортсменок

— Вы каким-то образом поддерживали связь с Евгением Плющенко на этом старте?

— Мы на связи, по телефону общаемся постоянно.

— То есть прямо во время тренировок созваниваетесь?

— Нет, не во время, а после тренировочной работы созваниваемся, обсуждаем, какое моральное и физическое состояние у спортсменок, какая готовность.

— Могу ошибаться, но вы впервые выводили самостоятельно спортсменку на соревнования без других специалистов «Ангелов Плющенко»? Либо ранее такие случаи тоже бывали?

— Были такие случаи. Я ездил в Сочи на этап Кубка России с Максимом Автушенко, с другими ребятами. Мы стараемся этот момент прорабатывать, чтобы каждому спортсмену постараться уделить должное внимание. Всегда по возможности ездим со всеми, но при этом кто-то обязательно должен оставаться и на катке, чтобы работать с другими спортсменами.

— Вообще есть ощущение, что вы стали неким талисманом «Ангелов Плющенко», и, когда вы у бортика, спортсмены школы всегда катаются успешно, выигрывают медали. В частности, вы помогли Трусовой обыграть Камилу Валиеву на этапе Кубка России в Москве и занять первое место на тех соревнованиях.

— Пока что рано так говорить, забегать далеко вперед не будем. Работаем спокойно, обстановка и атмосфера в команде нормальные, прекрасное моральное у всех состояние. Все хорошо.

С Косторной работают только Плющенко и Розанов

— О вас лично пока мало информации. Можете рассказать, как в целом вы начали работать с Евгением Плющенко и какая у вас роль в команде?

— Роль в команде у нас есть только одна — это главный тренер Евгений Викторович. А дальше уже такого четкого разделения нет. И я, и Дмитрий (Михайлов. — Прим. «СЭ»), и другие специалисты — мы все работаем на равных. Есть главный тренер, и все решения, поставленные задачи, анализ ситуации, естественно, через него.

— Получается, вы работаете и над техникой, и над хореографией?

— Да. Над хореографией больше работает Дмитрий, я скорее помогаю ему, а где-то он советуется со мной. У нас совместная работа, нет четкого разделения на приоритеты, специализацию.

— Если Дмитрий больше за хореографию, то, получается, за вами — прыжковая часть? Значит, четверные «Ангелов Плющенко» — это прежде всего ваша заслуга?

— Не могу сказать, что это моя заслуга. Если мы говорим про Сашу, то она их уже давно прыгала, еще до перехода в нашу школу.

— Хорошо, а та же Муравьева?

— Опять же, мы все вместе работаем, вносим равный посильный вклад в общее дело. Друг с другом советуемся, смотрим, подсказываем. Это только командная работа, только она приносит результат.

— С Косторной вы работаете?

— Нет.

— То есть с ней сейчас сотрудничают только Плющенко и Розанов?

— Да.

Риттбергер Трусовой пока на паузе — пришлось отказаться из-за дискомфорта в ногах

— Но с Трусовой вы работаете?

— Да, все верно.

— В каком она сейчас состоянии?

— На момент отъезда была в неплохой форме. Сейчас не знаю, лишний раз стараюсь не спрашивать.

— Проблема с травмой уже в прошлом?

— К сожалению, пока нет.

— То есть на прыжковом турнире будет выступать не в полной боевой готовности?

— Учитывая Сашин боевой характер — в полной.

— Имеет смысл ждать четверной риттбергер на прыжковом турнире?

— Она его очень хочет сделать, но мы его давно не прыгали. На тренировках делали четверной флип.

— То есть пока упор идет на флип?

— Да. Риттбергер пока на паузе. Из-за дискомфорта в ногах пока от него временно пришлось отказаться. Пока не делаем.

— Значит, на прыжковом турнире будут флип, сальхов и тулуп?

— Да. Четыре четверных прыжка. Но точно пока не знаю, много на эту тему я здесь не узнавал, с Евгением Викторовичем (Плющенко. — Прим. «СЭ») по этому вопросу не разговаривал. Туда поеду и уже буду узнавать, входить в вопрос, спрашивать.

В Горках у нас собственный каток — это делает обстановку более уютной

— Известно, что у Александры были проблемы с ребром на флипе на протяжении всего сезона. Выходит, удалось их решить?

— Да. На тренировках она исправляет этот момент, но получается, конечно, тяжело.

— А почему вообще такая ситуация произошла? Ведь если посмотреть со стороны на Александру, флип был скорее спорным, под вопросом, ребро было плоским. А теперь неверное.

— Не могу сказать и ответить на этот вопрос. Так получилось, это распространенная ошибка. На лутце часто происходит неясное или неверное ребро, и на флипе случается аналогичная проблема. Назвать точные причины сложно. Такая ситуация часто случается у многих фигуристов, и единственный способ борьбы с такой ошибкой — работать, работать и работать.

— Вы сейчас тренируетесь в Горках?

— Да.

— Как прошел переезд? Все-таки далековато от Москвы каток, не всем удобно заниматься там.

— Переезд прошел абсолютно нормально, обстановка тоже отличная. С этим никаких проблем нет.

— Если сравнивать с предыдущим катком, заметно, что в Горках лучше инфраструктура?

— Главное, само понимание того, что это наш собственный, домашний каток, делает обстановку более уютной, становится проще работать, спокойнее. И спортсменам, я думаю, в таком формате тоже проще и комфортнее работать. Когда четко говорят — вот это ваш каток, тренируйтесь, он в полном вашем распоряжении. Льда теперь много, так что катайся не хочу.