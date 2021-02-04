Фигуристка из «Хрустального» напомнила про Карабах, а Валиева с Акатьевой могут выйти с татарской программой

Как в Красноярске выступили девушки-одиночницы

Первенство России. Девушки

1. Софья Акатьева — 220,00

2. Аделия Петросян — 211,87

3. Софья Муравьева — 208,13

4. Софья Самоделкина — 207,64

5. Елизавета Берестовская — 199,11

6. Анна Фролова — 190,54

В Красноярске завершились соревнования одиночниц на первенстве России среди юниоров. Со спортивной точки зрения интрига была закручена донельзя: мало кто ожидал, что Софья Самоделкина не попадет на пьедестал, а в гонке за «золото» другая Софья — Акатьева будет бороться не с Самоделкиной, а с Аделией Петросян. Впрочем, за кулисами больших соревнований разговоры шли не только о лутцах и тулупах.

Катать под «Арцах» Петросян предложил Глейхенгауз

Когда Аделия впервые еще в августе прошлого года на контрольных прокатах юниоров презентовала свою новую произвольную под «Арцах» Ары Геворкяна многие тут же задались вопросом — понимают ли в «Хрустальном» на какие риски идут? Ведь основная тема произведения Геворкяна — это борьба армянского народа за свою свободу и право самим определять свою дальнейшую судьбу. Самое название композиции говорит об армянской вариации топонима Нагорный Карабах.

Меньше, чем через месяц в Карабахе началась война. Поставили программу, конечно, еще в июне, задолго до боевых действий, но в связи с разгоревшимся конфликтом вопросов к программе Петросян, этнической армянке, было много. Но тренеры «Самбо-70» четко знали, что делают. Как и сама фигуристка. «Выбор музыки связан напрямую с национальностью Аделии, — сказал хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, который и работал с Петросян над произвольной. — Перед тем как поставить программу, мы спросили, чувствует ли она эту музыку. И потом, с согласия Аделии, начали работу. Когда она ее катает, видно, как у нее бурлит кровь».

По словам Глейхенгауза они не боялись негативной реакции, но все-таки учитывали тот факт, что международных стартов в этом сезоне нет, и активного обсуждения программы в иностранных СМИ не будет. Хотя если будет нужно — они были готовы откатать программу и на уровне ISU. «Аделия пока выступает не на уровне чемпионатов мира и Олимпиад, — заметил тренер. — Не думаю, что это сильно повлияет на ее выступления. В том числе и на международных стартах. Вообще мы на тот момент планировали ехать на юношеский «Гран-при».

Бабушка Петросян недавно умерла — программа посвящается ей

Только после общения с Глейхенгаузом, когда стало ясно, что тема на катке не табуируется, вопрос о программе был задан и самой Петросян. К тому же, как она признавалась накануне спортсменка любит давать интервью и всегда к ним готовится, проговаривает с мамой ответы на возможные вопросы. Судя по тому, как уверенно и быстро, без запинки ответила Аделия — ответ был заранее подготовлен и на эту тему. «Я по папиной линии армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах). Мне очень важно, когда я катаю программу подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению», — ни секунды не сомневаясь заявила Петросян.

Сама она в Арцахе не была, но свои победы на льду хочет посвятить исторической родине. «К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу, — продолжила Аделия. — И это тоже для меня важно. Я хочу, чтобы все видели, как хорошо эту программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, как хорошо она у меня получается».

Можно дискутировать на тему того, этично ли 13-летней фигуристке заявлять о необходимости передела границ, но само решение катать под «Арцах» было во многом политическим. И оставить эту программу после начала войны в Карабахе. А с точки зрения попадания в образ и передачи идеи программы на льду, личностные эмоции играют Петросян на руку. Тем более, она внимательно подходит не только к работе над произвольной, короткую она показывает не менее проникновенно и обдуманно. «В короткой я катаю танго, это танец страсти, эмоций. Я считаю, что это очень красивый танец. Четкий, резкий. А я и сама очень резкая девочка, — объясняет Петросян. — И на льду мы ставим эту программу, чтобы показать эти мои качества. Потому что программа должна подходить человеку, который ее катает».

Глейхенгауз читает, какие варианты программ присылают фанаты

После программы Петросян под армянские мотивы логичным выглядел вопрос и о татарской музыке для Камилы Валиевой, Алины Загитовой и даже Софьи Акатьевой, у которой татаро-башкирские корни. Глейхенгауз сказал, что готов рассмотреть варианты, если ему пришлют интересные. Оказывается, Даниил читает сообщения от фанатов. В том числе о выборе программ на следующий сезон, так что у вас есть все шансы повлиять на будущее «Хрустального»! Правда пока что ничего интересного хореограф в предлагаемых композициях не увидел.

«Нам часто присылают различную музыку, — сказал Глейхенгауз. — Иногда даже сами пишут песни для наших фигуристок. Пишут, к примеру, что нашли композицию, под которую Валиева обязательно должна выступать на Олимпиаде. Я стараюсь все слушать внимательно, читать, но чаще всего всерьез рассматривать эти предложения сложно».

Известно только, что вопрос о произвольной для Валиевой на олимпийский сезон уже не стоит. С вероятностью в 99 процентов это будет «Болеро» Мориса Равеля. По мнению Глейхенгауза постановка вышла вполне удачной и нет причин ее менять. А вот программы для Акатьевой на будущий год еще не выбирали и от варианта под национальные татарские мотивы она не отказывается. «Пока не знаю, что выберем, вариантов много», — заметила спортсменка.

Акатьева будет тренировать четверные лутц и флип

В разговорах о более насущном — работе над новыми прыжками девочки мало чем удивили. Петросян нарабатывает четверной тулуп. Была вероятность, что она подготовила бы его и к чемпионату России, но в штабе Тутберидзе решили не форсировать подготовку. Как и не нагружать лишними ультра-си Акатьеву. Софья и так выступает пока словно на пределе своих возможностей — тройной аксель с двумя четверными тулупами даются ей крайне тяжело. Но в планах и новые элементы.

«Я бы хотела в программе прыгать еще и четверной сальхов, на тренировках мы пробовали этот набор, — заявила Акатьева. — В следующем сезоне буду работать над ним, а также пытаться выехать с четверного лутца и флипа. Надо усложняться». Планомерную работу над новыми квадами Софья будет проводить в конце сезона, так как по его ходу это травмоопасно.

Ждать четверной в самое ближайшее время стоит и от Софьи Муравьевой — самой неожиданной призерки соревнований. На первенство в Красноярск спортсменка «Ангелов Плющенко» поехала с пока что не особо медийным тренером школы — Сергеем Алексеевым. Свою роль в команде он оценивает как универсальную, но все же больше Алексеев работает именно над техникой. И по его словам четверной тулуп от Муравьевой вот-вот уже на подходе. Он был даже в заявке на прокат, потому что по изначальным планам они думали над его исполнением уже в Красноярске.

Рассказал Алексеев и что не работает со спортсменками Сергея Розанова. В «Ангелах Плющенко» до сих пор продолжаются сложные внутренние конфликты. К примеру, Вероника Жилина сильно замялась на вопросе о причинах прекращения сотрудничества с Розановым и не смогла ничего сказать.

Самоделкина хотела участвовать в турнире прыжков

Главной надеждой на технические чудеса была Софья Самоделкина. Вероятность исторического четверного риттбергера привела на арену «Кристалл» многих неспортивных журналистов, которые пристально считали обороты на каждом элементе, поскольку в заявке риттбергер стоял.

Но в итоге на этот квад Самоделкина не заходила даже на тренировках. «Утром на тренировке все было довольно стабильно с двумя сальховами. И поэтому решили не рисковать», — объяснила Софья свое решение. Только вот и ставка на чистое исполнение программы не сыграла. Сальховы получились неплохими, но вот после четверных прокат Самоделкина выдала рваный. Это признает и сама спортсменка. «На 60 процентов собой довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью», — добавила она.

Новых квадов в ближайшей перспективе от Самоделкиной ждать не стоит — с тренером Сергеем Давыдовым Софья решила остановиться на сальхове, риттбергере и тройном акселе. Ведь и с таким набором она практически непобедима по технике. Поэтому, к слову, Самоделкина с большим воодушевлением прочитала новости о планах провести в рамках Кубка Первого канала турнир по прыжкам. Но ее на этот турнир не пригласили.