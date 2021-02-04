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Фигуристка из «Хрустального» напомнила про Карабах, а Валиева с Акатьевой могут выйти с татарской программой

Рустам Имамов
Рустам Имамов
Корреспондент
4 февраля 2021, 23:55
4 февраля. Красноярск. Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 февраля. Красноярск. Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Как в Красноярске выступили девушки-одиночницы

Первенство России. Девушки
1. Софья Акатьева — 220,00
2. Аделия Петросян — 211,87
3. Софья Муравьева — 208,13
4. Софья Самоделкина — 207,64
5. Елизавета Берестовская — 199,11
6. Анна Фролова — 190,54

В Красноярске завершились соревнования одиночниц на первенстве России среди юниоров. Со спортивной точки зрения интрига была закручена донельзя: мало кто ожидал, что Софья Самоделкина не попадет на пьедестал, а в гонке за «золото» другая Софья — Акатьева будет бороться не с Самоделкиной, а с Аделией Петросян. Впрочем, за кулисами больших соревнований разговоры шли не только о лутцах и тулупах.

4&nbsp;февраля. Красноярск. Софья Акатьева на&nbsp;церемонии награждения.Ученица Тутберидзе с ошибками выиграла юниорский чемпионат России. Самоделкина из ЦСКА не попала на пьедестал

Катать под «Арцах» Петросян предложил Глейхенгауз

Когда Аделия впервые еще в августе прошлого года на контрольных прокатах юниоров презентовала свою новую произвольную под «Арцах» Ары Геворкяна многие тут же задались вопросом — понимают ли в «Хрустальном» на какие риски идут? Ведь основная тема произведения Геворкяна — это борьба армянского народа за свою свободу и право самим определять свою дальнейшую судьбу. Самое название композиции говорит об армянской вариации топонима Нагорный Карабах.

Меньше, чем через месяц в Карабахе началась война. Поставили программу, конечно, еще в июне, задолго до боевых действий, но в связи с разгоревшимся конфликтом вопросов к программе Петросян, этнической армянке, было много. Но тренеры «Самбо-70» четко знали, что делают. Как и сама фигуристка. «Выбор музыки связан напрямую с национальностью Аделии, — сказал хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, который и работал с Петросян над произвольной. — Перед тем как поставить программу, мы спросили, чувствует ли она эту музыку. И потом, с согласия Аделии, начали работу. Когда она ее катает, видно, как у нее бурлит кровь».

По словам Глейхенгауза они не боялись негативной реакции, но все-таки учитывали тот факт, что международных стартов в этом сезоне нет, и активного обсуждения программы в иностранных СМИ не будет. Хотя если будет нужно — они были готовы откатать программу и на уровне ISU. «Аделия пока выступает не на уровне чемпионатов мира и Олимпиад, — заметил тренер. — Не думаю, что это сильно повлияет на ее выступления. В том числе и на международных стартах. Вообще мы на тот момент планировали ехать на юношеский «Гран-при».

Бабушка Петросян недавно умерла — программа посвящается ей

Только после общения с Глейхенгаузом, когда стало ясно, что тема на катке не табуируется, вопрос о программе был задан и самой Петросян. К тому же, как она признавалась накануне спортсменка любит давать интервью и всегда к ним готовится, проговаривает с мамой ответы на возможные вопросы. Судя по тому, как уверенно и быстро, без запинки ответила Аделия — ответ был заранее подготовлен и на эту тему. «Я по папиной линии армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах). Мне очень важно, когда я катаю программу подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению», — ни секунды не сомневаясь заявила Петросян.

Сама она в Арцахе не была, но свои победы на льду хочет посвятить исторической родине. «К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу, — продолжила Аделия. — И это тоже для меня важно. Я хочу, чтобы все видели, как хорошо эту программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, как хорошо она у меня получается».

Можно дискутировать на тему того, этично ли 13-летней фигуристке заявлять о необходимости передела границ, но само решение катать под «Арцах» было во многом политическим. И оставить эту программу после начала войны в Карабахе. А с точки зрения попадания в образ и передачи идеи программы на льду, личностные эмоции играют Петросян на руку. Тем более, она внимательно подходит не только к работе над произвольной, короткую она показывает не менее проникновенно и обдуманно. «В короткой я катаю танго, это танец страсти, эмоций. Я считаю, что это очень красивый танец. Четкий, резкий. А я и сама очень резкая девочка, — объясняет Петросян. — И на льду мы ставим эту программу, чтобы показать эти мои качества. Потому что программа должна подходить человеку, который ее катает».

Даниил Глейхенгауз (справа).Глейхенгауз — о переходе Валиевой и Усачевой во взрослое катание и программе Загитовой

Глейхенгауз читает, какие варианты программ присылают фанаты

После программы Петросян под армянские мотивы логичным выглядел вопрос и о татарской музыке для Камилы Валиевой, Алины Загитовой и даже Софьи Акатьевой, у которой татаро-башкирские корни. Глейхенгауз сказал, что готов рассмотреть варианты, если ему пришлют интересные. Оказывается, Даниил читает сообщения от фанатов. В том числе о выборе программ на следующий сезон, так что у вас есть все шансы повлиять на будущее «Хрустального»! Правда пока что ничего интересного хореограф в предлагаемых композициях не увидел.

«Нам часто присылают различную музыку, — сказал Глейхенгауз. — Иногда даже сами пишут песни для наших фигуристок. Пишут, к примеру, что нашли композицию, под которую Валиева обязательно должна выступать на Олимпиаде. Я стараюсь все слушать внимательно, читать, но чаще всего всерьез рассматривать эти предложения сложно».

Известно только, что вопрос о произвольной для Валиевой на олимпийский сезон уже не стоит. С вероятностью в 99 процентов это будет «Болеро» Мориса Равеля. По мнению Глейхенгауза постановка вышла вполне удачной и нет причин ее менять. А вот программы для Акатьевой на будущий год еще не выбирали и от варианта под национальные татарские мотивы она не отказывается. «Пока не знаю, что выберем, вариантов много», — заметила спортсменка.

4&nbsp;февраля. Красноярск. Софья Самоделкина получает игрушки от&nbsp;болельщиков.

Акатьева будет тренировать четверные лутц и флип

В разговорах о более насущном — работе над новыми прыжками девочки мало чем удивили. Петросян нарабатывает четверной тулуп. Была вероятность, что она подготовила бы его и к чемпионату России, но в штабе Тутберидзе решили не форсировать подготовку. Как и не нагружать лишними ультра-си Акатьеву. Софья и так выступает пока словно на пределе своих возможностей — тройной аксель с двумя четверными тулупами даются ей крайне тяжело. Но в планах и новые элементы.

«Я бы хотела в программе прыгать еще и четверной сальхов, на тренировках мы пробовали этот набор, — заявила Акатьева. — В следующем сезоне буду работать над ним, а также пытаться выехать с четверного лутца и флипа. Надо усложняться». Планомерную работу над новыми квадами Софья будет проводить в конце сезона, так как по его ходу это травмоопасно.

Ждать четверной в самое ближайшее время стоит и от Софьи Муравьевой — самой неожиданной призерки соревнований. На первенство в Красноярск спортсменка «Ангелов Плющенко» поехала с пока что не особо медийным тренером школы — Сергеем Алексеевым. Свою роль в команде он оценивает как универсальную, но все же больше Алексеев работает именно над техникой. И по его словам четверной тулуп от Муравьевой вот-вот уже на подходе. Он был даже в заявке на прокат, потому что по изначальным планам они думали над его исполнением уже в Красноярске.

Рассказал Алексеев и что не работает со спортсменками Сергея Розанова. В «Ангелах Плющенко» до сих пор продолжаются сложные внутренние конфликты. К примеру, Вероника Жилина сильно замялась на вопросе о причинах прекращения сотрудничества с Розановым и не смогла ничего сказать.

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева.Тарасова — в судьях, а Плющенко с Тутберидзе — по одну сторону баррикад. Ждем начала командного турнира в Москве

Самоделкина хотела участвовать в турнире прыжков

Главной надеждой на технические чудеса была Софья Самоделкина. Вероятность исторического четверного риттбергера привела на арену «Кристалл» многих неспортивных журналистов, которые пристально считали обороты на каждом элементе, поскольку в заявке риттбергер стоял.

Но в итоге на этот квад Самоделкина не заходила даже на тренировках. «Утром на тренировке все было довольно стабильно с двумя сальховами. И поэтому решили не рисковать», — объяснила Софья свое решение. Только вот и ставка на чистое исполнение программы не сыграла. Сальховы получились неплохими, но вот после четверных прокат Самоделкина выдала рваный. Это признает и сама спортсменка. «На 60 процентов собой довольна, на 40 — нет. Не все получилось в обеих программах. Будем работать над стабильностью», — добавила она.

Новых квадов в ближайшей перспективе от Самоделкиной ждать не стоит — с тренером Сергеем Давыдовым Софья решила остановиться на сальхове, риттбергере и тройном акселе. Ведь и с таким набором она практически непобедима по технике. Поэтому, к слову, Самоделкина с большим воодушевлением прочитала новости о планах провести в рамках Кубка Первого канала турнир по прыжкам. Но ее на этот турнир не пригласили.

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