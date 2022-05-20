Российская парница уже уезжала в Канаду. Илюшечкина выигрывала ЧМ за Россию, а потом оказалась в «Цирке дю Солей»

Насыщенная карьера известной фигуристки.

Накануне информационное пространство в фигурном катании всполошила новость о желании фигуристки Натальи Забияко сменить спортивное гражданство и выступать за Канаду. На Забияко обрушились критики, но при этом общеизвестно, что фигуристы — одни из самых космополитичных людей в мировом спорте. К тому же и сама Забияко приехала в Россию из Эстонии, где начинала свой спортивный путь. А в Канаду россияне переезжают уже не в первый раз. В прошлом десятилетии был как минимум один такой известный случай — наша чемпионка мира по юниорам и победитель универсиады Любовь Илюшечкина отправилась в Торонто, чтобы выступать с Чарли Билодо за кленовый лист.

Пара Илюшечкина/Маисурадзе — надежда России на Играх в Сочи

Илюшечкина — яркий пример невероятного потенциала в юниорах, который так и не удалось полностью реализовать во время взрослой карьеры. Любовь под руководством тренера-тезки Любови Федорченко успешно выступала и в одиночном катании, даже была победительницей нескольких международных соревнований, например в Торуни, Кубка «Нестле». Тем удивительнее, что тренер предложила ей перейти в парное катание. И вот в мае 2006 года Илюшечкина перешла к тренеру Наталье Павловой. Ей долгое время не могли подобрать подходящего партнера, однако спустя несколько месяцев удалось создать пару с Нодари Маисурадзе. Успехи пошли практически сразу. Через год они поехали на свой первый юниорский ЧМ, где с ходу заняли второе место. В сезоне-2008/09 фигуристы выиграли оба этапа юниорского «Гран-при» (в Чехии и Белоруссии) и стали первыми в своем первом финале «Гран-при», после чего решили попробовать себя во взрослом катании.

На чемпионате России 2009 года ребята выиграли бронзовые медали, с первой попытки завоевав путевку на чемпионат Европы. На континентальном первенстве пара Илюшечкина/Маисурадзе показала пятый, очень хороший для дебюта результат. От первенства страны среди юниоров их освободили, гарантировав участие на юниорском ЧМ в случае желания у фигуристов поехать на такой турнир без отбора. Любовь и Нодари решили закрыть для себя гештальт и отправились в столицу Болгарии Софию, где и проходили соревнования. Уверенная победа в короткой позволила победить, даже несмотря на ошибки в произвольной. Дальше должен был пройти дебютный для дуэта взрослый ЧМ, однако с турнира в Лос-Анджелесе пришлось сняться из-за травмы партнера. Тем не менее первый полноценный год во взрослых прошел для пары невероятно успешно, и пресса тех лет сулила спортсменам очень большое будущее, называя ребят главной российской надеждой на Олимпиаде в Сочи.

Любовь Илюшечкина и Нодари Маисурадзе. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Илюшечкина сначала пробовалась во Франции — ее не пустила ФФККР

Реальность оказалась более суровой — Олимпийских игр не случилось в карьере ни Любови, ни Нодари. Более того, даже на ЧЕ и ЧМ как одна пара они после 2009 года так и не выступят. Результаты шли четко по нисходящей — после бронзы на чемпионате России четвертое место год спустя, дальше пятое, шестое... Среди причин называют рецидивы травм у Маисурадзе, проблемы с коммуникацией и трудные отношения с тренером Павловой. Ходили активные слухи, что после ЧР-2011 пара перейдет к Олегу Васильеву. Если разговоры об этом и велись, то ни к чему конкретному не привели. Президент ФФККР Александр Горшков в свойственной ему манере заверял, что ничего подобного не слышал и Илюшечкина/Маисурадзе продолжают тренироваться у Павловой. Тем не менее докатав до конца сезона, попутно выиграв универсиаду в турецком Эрзуруме, в начале следующего ребята решились на перемены.

Причем кардинальные — завершилось не просто сотрудничество с прежним тренером, но и прекратила свое существование пара Илюшечкина/Маисурадзе. Судя по всему, по инициативе Любови, которая практически сразу стала искать для себя варианты для продолжения карьеры за границей. Первой возможностью виделся переезд во Францию, где она пробовала скататься с Янником Коконом. Правда, ФФККР разрешение не смену гражданства не дала, и дуэт не состоялся. Спустя год с лишним перерыва Илюшечкина летит за океан, где ее позвал на просмотр канадец Дилан Москович. С мая 2014-го она уже работает в клубе Ли Баркелла в Торонто и выступает за Канаду. На этот раз российская сторона чинить препятствий экс-россиянке не стала, и дебют пары состоялся уже в ноябре того же года. Долго ждать успеха не пришлось — с первой же попытки фигуристы становятся вторыми на национальном чемпионате и едут на международные старты.

Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо. Фото Global Look Press

Выиграли олимпийскую путевку для Канады, но не поехали на ОИ сами

На чемпионате четырех континентов (своеобразная замена ЧЕ для североамериканцев и азиатов) пара становится шестой, а вот на чемпионате мира — только тринадцатой. Тем не менее постепенно в их катании наметился прогресс. С каждым стартом они старались превзойти личные рекорды, а на третий совместный сезон даже взяли медали на нескольких этапах серии «Гран-при», стали третьими в плотной борьбе на ЧЧК (сразу после лучших дуэтов Китая) и шестыми финишировали на первенстве планеты, тем самым обеспечив для страны три квоты в парном катании на Олимпиаде. Когда перед Илюшечкиной замаячила реальная олимпийская перспектива, настало время задуматься о получении канадского паспорта. Все это время она выступала, не имея гражданства — ISU такие «детали» не интересуют. А вот МОК со спортсменов требует наличие национального паспорта. Юридические вопросы удалось решить быстро, но со спортивной частью отбора возникли сложности.

В межсезонье и Любовь, и Москович столкнулись с проблемами со здоровьем, из-за чего подготовка к олимпийскому сезону была сорвана. Дальше полоса неудач — провалы на «Гран-при», первый безмедальный чемпионат Канады... Последний шанс для ребят доказать, что они достойны Олимпиады, был дан на Турнире четырех континентов, но и здесь без наград, хотя в олимпийский год на соревнования почти у всех стран ехал второй состав. Решение завершить карьеру было логичным. Москович стал сотрудничать с канадским телевидением, а Илюшечкина получила приглашение от знаменитого «Цирка дю Солей», который решил экспериментировать с форматами ледовых шоу. Правда, после года гастролей Любовь соскучилась по соревнованиям и согласилась на авантюру встать в пару с Чарли Билодо. Они выступали вместе меньше года и без особого успеха. После того как в 2020 году началась пандемия, фигуристы окончательно решили повесить коньки на гвоздь.