Фигурное катание
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Новости
Зачет Гран-при
Гран-при
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

7 апреля, 23:30

России придется платить деньги ISU, несмотря на отстранение фигуристов. Почему?

ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине.
Фото Global Look Press
Чемпионат мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.
Фото Global Look Press
1/3
Изучаем официальные документы Международного союза конькобежцев.

Если брать сборные России по разным видам спорта в последние недели, то самые удивительные события творятся с нашими фигуристами, конькобежцами и шорт-трекистами. Международная федерация ISU не смогла принять единоличное решение об их судьбе и в лучших традициях веча (видимо, вдохновившись прошедшим в Великом Новгороде юношеским первенством России среди фигуристов) решила дать национальным федерациям определить судьбу россиян.

Камила Валиева. Кто из россиян мог бы претендовать на премию ISU по итогам года? Одна из претенденток — Валиева

Страны проголосуют по России. Какие варианты?

Официально это облечено в следующие юридические рамки: 1—2 апреля в Лозанне состоялось заседание Совета ISU из 13 человек (в эту структуру в числе прочих входит вице-президент и глава фигурнокатательной ветви россиянин Александр Лакерник). 5 апреля решения опубликованы в форме коммюнике на сайте ISU, и вот что в нем говорится:

— В соответствии со статьей 17, параграфом 1q Устава ISU Совет решил письменно обратиться к членам ISU за комментариями по поводу некоторых предлагаемых решений относительно последствий событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами России. — Прим. «СЭ») для деятельности ISU.

Статья 17 говорит об «исключительных обстоятельствах». Ответов ожидают до 18 апреля, а 24-го числа на онлайн-встрече будет принято решение.

Таким образом, руководство ISU перекладывает с себя ответственность за принятие решения на национальные федерации. Не самый худший для нас вариант, потому что чиновники по крайней мере дают российским спортсменам шанс. И дальше могут быть различные варианты: например, допуск юниоров, но недопуск взрослых, о котором на Западе уже говорили. В возвращение россиян в нейтральном статусе почти не верится, равно как и в успех поданного в CAS иска от Федерации фигурного катания России и примкнувших к ней Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Но теоретически такой шанс исключать тоже нельзя.

В теории Россию могут даже вернуть под собственным флагом — если за это проголосуют члены ISU. Правда, за нашу страну наперекор МОК прямо сейчас, видимо, вступятся единицы — Венгрия, условный Китай и какие-то малоизвестные федерации. С мнениями западных стран, Северной Америки и даже Японии все примерно понятно. Но, как говорится, болеем за наших.

ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине. Фото Global Look Press
ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине.
Фото Global Look Press

Платить все равно придется

Но в чем еще ирония судьбы для российских национальных федераций (Союза конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России)? Они все равно обязаны выполнять все свои обязательства перед ISU, зная, что наши спортсмены в ближайшее время навряд ли попадут на соревнования. Так перед коммюнике от 5 апреля вышло коммюнике номер 2465, в котором перечислялись обязанности каждого члена организации перед новым сезоном. Помимо того что в ФФККР тратят массу офисной бумаги, заполняя различные списки рекордсменов сезона, судей и официальных лиц, наша федерация потратит серьезные деньги. Если брать непосредственный взнос, то он смешной — 300 швейцарских франков (27 тысяч рублей). Правда, есть вопрос, как платить технически в условиях банковских ограничений.

А вот, к примеру, как член ISU Россия должна отправлять на семинар во Франкфурте на переаттестацию судей, технических специалистов, операторов данных. До июля ситуация может измениться, да и сам ISU делает сноску, что пока из-за коронавирусных ограничений нельзя гарантировать проведения мероприятия. Но если это официальное событие ISU, ждут ли на нем россиян? Вероятно, да — иначе как потом будут работать российские судьи в случае возвращения в строй? Но все ли доберутся без проблем — вопрос. Возможно, придется говорить на границе про «конференцию по компьютерным технологиям». Симптоматично, что вице-президента ISU Александра Лакерника не было на недавнем чемпионате мира, хотя де-факто он — главный человек в мировом фигурном катании. Александр Рафаилович в это время находился в Саранске на Кубке Первого канала.

Евгений Плющенко. Евгений Плющенко: «С удовольствием поеду и выступлю в ДНР»

К тому же, например, каждому европейцу будет возмещено ISU лишь 200 франков на поездку (18 тысяч рублей). Как мы понимаем, добраться до Франкфурта сейчас стоит гораздо дороже. То есть — снова деньги. Еще одна обязанность федерации — обеспечить спортсменов страховкой, которая, опять же, стоит денег. С одной стороны, это надо сделать, с другой — а смысл, если наши будут ездить за рубеж не дальше чем в Минск или на ледовое шоу Плющенко в ДНР?

Очень опасно в данном случае поддаться эмоциональному соблазну не платить отстранившей нас организации. Да, Россия в фигурном катании — страна номер один, но и без нас в этом сообществе есть жизнь — быть может, не какая интересная, но все-таки реальная. И вот нынешний «референдум» лишний раз показывает, что ISU не будет форсировать процесс — вне зависимости от того, кто будет избран новым президентом ISU летом (теперь шансы наших представителей сильно уменьшились). Но в Уставе ISU есть положения, которые обязывают любого члена, в том числе Россию, соблюдать решения Конгресса и Совета, президента и генерального директора.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Евгений Плющенко. Новый виток борьбы Плющенко и Тутберидзе и топовые спортсменки вне десятки. Каким будет предстоящий сезон в нашем фигурном катании

Со своими соревнованиями надо быть аккуратным

Более того — при любых попытках пригласить зарубежные федерации на собственные турниры нужно быть максимально осторожным. Та же статья 7 устава гласит:

— Члены ISU имеют обязательство в национальных и международных вопросах поддерживать деятельность и единство ISU и не участвовать в любой активности, национальной или международной, направленной против единства, эксклюзивной роли и интересов ISU.

Иначе — санкции. Теперь мы понимаем, почему наши чиновники так возражали против формулировки «альтернативная серия «Гран-при», которая появилась в СМИ. Даже если соревнования с иностранцами прорабатывают (с кем-то кроме белорусов), серия «Гран-при» может быть только эксклюзивной. Если странам, сотрудничающим с Россией, будут грозить санкциями, решится ли Китай покататься с Россией? Есть сомнения. В общем, дубина в руках ISU есть.

Среди других половинчатых решений последних недель — перенос вручения премии ISU. Очевидно, что в церемонии не приветствовалось участие россиян, поэтому было выбрано соломоново и немного иезуитское решение — отложить мероприятие на 2023 год и вручить по итогам двух сезонов. Отчасти это свидетельствует о нежелании ISU совсем уж выключать Россию из мировой повестки. Но не очень понятно, как в принципе можно сравнивать олимпийский и постолимпийский сезоны. Кажется, премию угораздило появиться в самый неподходящий момент, и теперь ISU сам жалеет, что в это ввязался. Сначала автор идеи Ари Закарян планировал провести церемонию вручения наград в 2020 году в 20-тысячном дворце в Монреале, но грянул коронавирус, и с тех пор все пошло наперекосяк.

Фигурное катание
2
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крах или перерождение? За сутки в России узнали о распаде четырех танцевальных дуэтов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости