России придется платить деньги ISU, несмотря на отстранение фигуристов. Почему?

Изучаем официальные документы Международного союза конькобежцев.

Если брать сборные России по разным видам спорта в последние недели, то самые удивительные события творятся с нашими фигуристами, конькобежцами и шорт-трекистами. Международная федерация ISU не смогла принять единоличное решение об их судьбе и в лучших традициях веча (видимо, вдохновившись прошедшим в Великом Новгороде юношеским первенством России среди фигуристов) решила дать национальным федерациям определить судьбу россиян.

Страны проголосуют по России. Какие варианты?

Официально это облечено в следующие юридические рамки: 1—2 апреля в Лозанне состоялось заседание Совета ISU из 13 человек (в эту структуру в числе прочих входит вице-президент и глава фигурнокатательной ветви россиянин Александр Лакерник). 5 апреля решения опубликованы в форме коммюнике на сайте ISU, и вот что в нем говорится:

— В соответствии со статьей 17, параграфом 1q Устава ISU Совет решил письменно обратиться к членам ISU за комментариями по поводу некоторых предлагаемых решений относительно последствий событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами России. — Прим. «СЭ») для деятельности ISU.

Статья 17 говорит об «исключительных обстоятельствах». Ответов ожидают до 18 апреля, а 24-го числа на онлайн-встрече будет принято решение.

Таким образом, руководство ISU перекладывает с себя ответственность за принятие решения на национальные федерации. Не самый худший для нас вариант, потому что чиновники по крайней мере дают российским спортсменам шанс. И дальше могут быть различные варианты: например, допуск юниоров, но недопуск взрослых, о котором на Западе уже говорили. В возвращение россиян в нейтральном статусе почти не верится, равно как и в успех поданного в CAS иска от Федерации фигурного катания России и примкнувших к ней Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Но теоретически такой шанс исключать тоже нельзя.

В теории Россию могут даже вернуть под собственным флагом — если за это проголосуют члены ISU. Правда, за нашу страну наперекор МОК прямо сейчас, видимо, вступятся единицы — Венгрия, условный Китай и какие-то малоизвестные федерации. С мнениями западных стран, Северной Америки и даже Японии все примерно понятно. Но, как говорится, болеем за наших.

ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине. Фото Global Look Press

Платить все равно придется

Но в чем еще ирония судьбы для российских национальных федераций (Союза конькобежцев России и Федерации фигурного катания на коньках России)? Они все равно обязаны выполнять все свои обязательства перед ISU, зная, что наши спортсмены в ближайшее время навряд ли попадут на соревнования. Так перед коммюнике от 5 апреля вышло коммюнике номер 2465, в котором перечислялись обязанности каждого члена организации перед новым сезоном. Помимо того что в ФФККР тратят массу офисной бумаги, заполняя различные списки рекордсменов сезона, судей и официальных лиц, наша федерация потратит серьезные деньги. Если брать непосредственный взнос, то он смешной — 300 швейцарских франков (27 тысяч рублей). Правда, есть вопрос, как платить технически в условиях банковских ограничений.

А вот, к примеру, как член ISU Россия должна отправлять на семинар во Франкфурте на переаттестацию судей, технических специалистов, операторов данных. До июля ситуация может измениться, да и сам ISU делает сноску, что пока из-за коронавирусных ограничений нельзя гарантировать проведения мероприятия. Но если это официальное событие ISU, ждут ли на нем россиян? Вероятно, да — иначе как потом будут работать российские судьи в случае возвращения в строй? Но все ли доберутся без проблем — вопрос. Возможно, придется говорить на границе про «конференцию по компьютерным технологиям». Симптоматично, что вице-президента ISU Александра Лакерника не было на недавнем чемпионате мира, хотя де-факто он — главный человек в мировом фигурном катании. Александр Рафаилович в это время находился в Саранске на Кубке Первого канала.

К тому же, например, каждому европейцу будет возмещено ISU лишь 200 франков на поездку (18 тысяч рублей). Как мы понимаем, добраться до Франкфурта сейчас стоит гораздо дороже. То есть — снова деньги. Еще одна обязанность федерации — обеспечить спортсменов страховкой, которая, опять же, стоит денег. С одной стороны, это надо сделать, с другой — а смысл, если наши будут ездить за рубеж не дальше чем в Минск или на ледовое шоу Плющенко в ДНР?

Очень опасно в данном случае поддаться эмоциональному соблазну не платить отстранившей нас организации. Да, Россия в фигурном катании — страна номер один, но и без нас в этом сообществе есть жизнь — быть может, не какая интересная, но все-таки реальная. И вот нынешний «референдум» лишний раз показывает, что ISU не будет форсировать процесс — вне зависимости от того, кто будет избран новым президентом ISU летом (теперь шансы наших представителей сильно уменьшились). Но в Уставе ISU есть положения, которые обязывают любого члена, в том числе Россию, соблюдать решения Конгресса и Совета, президента и генерального директора.

Со своими соревнованиями надо быть аккуратным

Более того — при любых попытках пригласить зарубежные федерации на собственные турниры нужно быть максимально осторожным. Та же статья 7 устава гласит:

— Члены ISU имеют обязательство в национальных и международных вопросах поддерживать деятельность и единство ISU и не участвовать в любой активности, национальной или международной, направленной против единства, эксклюзивной роли и интересов ISU.

Иначе — санкции. Теперь мы понимаем, почему наши чиновники так возражали против формулировки «альтернативная серия «Гран-при», которая появилась в СМИ. Даже если соревнования с иностранцами прорабатывают (с кем-то кроме белорусов), серия «Гран-при» может быть только эксклюзивной. Если странам, сотрудничающим с Россией, будут грозить санкциями, решится ли Китай покататься с Россией? Есть сомнения. В общем, дубина в руках ISU есть.

Среди других половинчатых решений последних недель — перенос вручения премии ISU. Очевидно, что в церемонии не приветствовалось участие россиян, поэтому было выбрано соломоново и немного иезуитское решение — отложить мероприятие на 2023 год и вручить по итогам двух сезонов. Отчасти это свидетельствует о нежелании ISU совсем уж выключать Россию из мировой повестки. Но не очень понятно, как в принципе можно сравнивать олимпийский и постолимпийский сезоны. Кажется, премию угораздило появиться в самый неподходящий момент, и теперь ISU сам жалеет, что в это ввязался. Сначала автор идеи Ари Закарян планировал провести церемонию вручения наград в 2020 году в 20-тысячном дворце в Монреале, но грянул коронавирус, и с тех пор все пошло наперекосяк.