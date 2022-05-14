Русский американец снова поражает своими прыжками. Но ISU убивает весь его энтузиазм

Практического смысла в четверном акселе, согласно нынешним правилам, совсем немного.

Илья Малинин — главный ньюйсмейкер последних недель. Не успели мы еще до конца обсудить перспективы его каскадов из двух четверных, как Малинин взялся за единственный непокоренный еще фигуристами элемент — четверной аксель. Илья начал тренировать его сразу после окончания сезона и в начале мая уже показал близкую попытку. Но если прыжки со степ-аутом исполняли и до него (прежде всего Юдзуру Ханю), то вот чистый кваксель без всяких нюансов даже на тренировках мы пока не видели. Спустя неделю Малинин выполнил и эту задачу и теперь настроен на пятерные. Илья готов стать локомотивом новой технической революции, но его энтузиазм не поддерживает ISU.

Четверной аксель не выгоден со спортивной точки зрения

«Сразу хочу расставить все точки над i: при современном уровне развития физических качеств человека, при моей жизни, четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто», — сказал в декабре прошлого года тренер Алексей Мишин. Не переживайте, с Алексеем Николаевичем все хорошо, но прогноз не сбылся. Американец Илья Малинин исполнил наконец-то аксель в четыре с половиной оборота. Уже полноценный, без всяких «но». При этом и Профессор жив-здоров и продолжает сборы со своей группой в Армении. Давайте не будем иронизировать над заслуженным специалистом. Алексей Николаевич скорее неправильно оценил проблему. Сейчас вопрос уже не в отсутствии талантов или нюансах подготовки ультра-си высшего класса. Готовность исполнять сверхсложные элементы и идти на риск у фигуристов есть. Взять ту же Александру Трусову, которая из раза в раз говорит о своем желании попробовать пятерные!

Но у Международного союза конькобежцев (ISU) другой взгляд на эту историю. Мало того, что они не снимают ограничения на квады у женщин, чиновники союза еще и не сильно подталкивают к работе над новыми элементами мужчин. Тот же квадриксель, кваксель или четверной аксель (как его теперь правильно называть?) всерьез пробовали исполнить пока только три человека — Артур Дмитриев-младший, Илья Малинин и Юдзуру Ханю. Но тут вопрос не только в желании и возможности. Большие вопросы к целесообразности работы над 4А. Его базовая стоимость — 12,5 балла. При этом базовая стоимость гораздо менее трудного в изучении (и уже всем привычного) четверного лутца — 11,5 балла. Небольшая прибавка от судей в GOE +1/+2, не за идеальное исполнение, а скорее за чистое без помарок (не забываем и про авторитет фигуриста) и вовсе стоимость прыжков уравнивает. А небольшая ошибка на акселе делает его даже «дешевле».

Политика ISU уже остановила прогресс в парном катании

Речь идет даже не о попытках в степ-аут, какие были у Ханю или Малинина ранее. Даже к текущему прыжку Ильи желающие найдут чем быть недовольным. Могут усмотреть недокрут, не понравится выезд, техника захода... В итоге сверхсложный элемент на границе возможностей человека будет оцениваться ниже, чем рядовой четверной тулуп или сальхов. А эти прыжки исполняют без проблем даже ребята с последних мест Кубка России или чемпионата Турции. О пятерных в спортивном смысле сейчас даже и разговора быть не может, поскольку ISU даже не готовит шкалу оценки элементов в пять оборотов. Ранее функционеры ссылались на малый шанс увидеть такие прыжки в реальности. Сейчас, когда пятерные тренируют с десяток лучших спортсменов мира, хотя бы обозначить коридор оценок лишним не будет точно. Но, видимо, в союзе в шоке от самой мысли увидеть пять оборотов на своих соревнованиях.

То есть даже если условная Трусова, Малинин или Шома Уно выйдет на старт и покажет пятерной, то в протокол вынесут 0 баллов как за неправильный элемент. А могут еще и штраф назначить, как принято делать за попытки исполнить запрещенное ныне сальто. Гораздо больше союз волнует идея «артистической программы», где будет упор на компоненты и проблема возрастного ценза для одиночников. И раз со стороны ISU видны такие посылы, то с чего фигуристам рисковать своим здоровьем и работать над технической базой? Мы уже видим, как практика обесценивания четверных элементов остановила прогресс в парном катании. Сегодня исполнять сложнейшие подкрутки и выбросы банально невыгодно — лучше стабильная тройная на хорошие плюсы, чем дополнительные риски с четверной. Виват китайскому дуэту Суй Вэньцзин/Хань Цун за решимость на Олимпиаде, но до введения новых правил квады пробовали многие пары. В том числе российские.

Проблема недооценки прыжка привела к непопулярности риттбергера

Недооценка привела и к слабой распространенности четверного риттбергера. При уже массовом исполнении флипа и лутца ритт до сих пор выглядит диковинкой. И здесь сразу два нюанса. Во-первых, прыжок очень трудный для качественного исполнения, так как требует мощной взрывной силы и отталкивания от земли без первоначального набора скорости. Велик риск если не падения, то недокрута. А значит, потери существенного количества баллов. И многие спортсмены, а вместе с ними и тренеры банально не видят смысла разучивать ритт, когда он стоит даже дешевле зубцовых — 10,5 при 11 для флипа и 11,5 для лутца. Большинство выбирают более надежный и выигрышный вариант с лутцем, что в свою очередь лишает нас разнообразия. За которым, казалось бы, гнались в ISU, когда запрещали больше двух повторов одних и тех же квадов за программу.

Причем многие члены союза понимают эту проблему и даже пытаются ее решить. В 2020-м подготовили новые правила, согласно которым стоимость риттбергера и лутца уравняли. Их даже успели принять, но спустя несколько недель ISU отменили свое же решение. При этом даже не предоставили на суд общественности серьезной аргументации такого поведения. Мы должны быть благодарны энтузиастам вроде Ханю и Малинина, но пока что четверной аксель и ритт скорее имиджевая история, нежели спортивная. Но в любом случае здорово, что находятся люди, которые не готовы стоять на месте. Отрадно, что здесь есть и российский след, ведь Илья — сын советских эмигрантов из Узбекистана. Сейчас выступающий за США Дмитриев ранее тренировался в России. И именно на «Гран-при» в Москве первым попробовал кваксель.

Работает над сверхсложными элементами и олимпийский чемпион Марк Кондратюк. Он уже исполнил каскад из двух четверных, заходил на четверной аксель и пятерной. Может быть, ФФККР стоит поменять шкалу оценок хотя бы на внутренних стартах?