Японцы не ждут наших фигуристов на шоу, Италия отказалась от Трусовой и Щербаковой. Чем мы можем ответить?

Российские фигуристы из-за санкций уходят в отпуск раньше, чем обычно.

Подавляющее большинство фигуристов зарабатывают на шоу больше, чем на соревнованиях. Поэтому для них пора с апреля по июнь чуть ли не самая важная в сезоне. Но теперь у российских фигуристов с одной стороны и организаторов шоу с другой есть непреодолимые препятствия.

В России количество мероприятий сильно увеличилось

Пока в России с фурором ездят по городам параллельно три шоу (Ильи Авербуха, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко), в Северной Америке и Азии набирают обороты свои звездные мероприятия. На поприще шоу Россия способна конкурировать с зарубежными странами — у нее нет таких легендарных брендов, как Stars on Ice или Fantasy on Ice, но есть классные фигуристы и рынок.

Этой весной как минимум стоит отметить 75-летний юбилей Татьяны Тарасовой, который проводил «Ледниковый период» Авербуха, с пронзительными номерами, новой программой Евгении Медведевой и сильным составом, а также возвращением на лед самого Авербуха.

Солд-аут в «Ледовом» на «Союзе чемпионов» Плющенко с Трусовой и Косторной — тоже событие. Правда, событие омрачилось жестокой травмой Евгения Семененко и запомнилось, к сожалению, именно ей. Но тот же совместный номер двух Плющенко, отца и сына, — находка в мире шоу.

Наконец, шоу Тутберидзе с удивительными рывками той же Трусовой и Тарасовой/Морозова с награждения в Кремле в Нижний Новгород за несколько часов тоже достойно внимания. Да и «Влюбленные в фигурное катание» с прорывным номером Семененко застолбило место в календаре.

Итальянцы перенесли шоу Плющенко

Но у японских и североамериканских шоу есть одно преимущество — они многонациональные. И есть солидный недостаток — на них в этом году нет русских, которые как минимум в двух дисциплинах являются лучшими фигуристами мира, а еще в двух — как минимум выдающимися. И кажется, изоляция надолго.

После известных событий опрошенные мной эксперты усомнились, что россиян в принципе в ближайшее время пригласят на шоу за рубежом. Сейчас на зарубежной повестке дня разве что Минск и Ташкент, куда поехала команда Этери Тутберидзе, ну и возможная поездка в Донецк Евгения Плющенко. За рубежом организаторы сами не хотят брать на себя риски, подгоняемые самоцензурой, — именно в этом главным образом заключается механизм санкций.

На серьезные последствия сетовал и сам Плющенко:

— После того, как у многих наших спортсменов и артистов были отменены выступления по всему миру в связи с санкциями, а у меня — по Европе и Японии (мы потеряли 30 шоу), и это несмотря на то, что шоу в Турине собрали в декабре прошлого года олимпийскую арену сразу после пандемии, у меня появилась уникальная возможность сделать свой тур по России, в который я не ездил с 2012 года! — говорил двукратный олимпийский чемпион.

В итальянской Болонье буквально на последние выходные, 25 апреля, было запланировано шоу «Плющенко и друзья». В 2019 году в нем участвовали Анна Щербакова, вездесущая Александра Трусова и другие звезды. Но теперь организаторы объявили о переносе на 6 января 2023 года. Состав не объявляют, но понятно, что Плющенко в Европе не ждут.

Евгений Плющенко в шоу Fantasy on Ice. Фото Global Look Press

Россиян не хотят видеть на шоу даже японцы

Куда неприятнее история с Японией. На островах действительно делается мировая касса шоу. Только за апрель — июль этого года мне удалось насчитать 12 городов, где будут проводиться топовые мероприятия, причем в каждом по несколько сеансов. Один выход на шоу, по нашей информации, стоит порядка нескольких тысяч долларов, лучшие получают от 10 тысяч. Легко сосчитать, сколько потеряли наши спортсмены без этого тура. С другой стороны, появилась возможность зарабатывать больше в России.

Зато в шоу Fantasy on Ice вернется на лед Юдзуру Ханю, ожидаются Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Стефан Ламбьель, Хавьер Фернандес, наш старый знакомый эпатажный любитель русской культуры Джонни Вейр и другие. В нескольких прокатах в апреле в рамках Stars on Ice уже выступил Нэйтан Чен, Алиса Лью, Рика Кихира, Винсент Чжоу. Отношение японцев к санкциям против россиян хорошо проиллюстрировала своим ответом продюсер TV Asahi, которая неоднократно имела честь организовывать интервью с российскими фигуристами:

— Думаю, мы, японские СМИ, действительно озабочены отстранением российских фигуристов от чемпионата мира. Но это не обязательно значит, что мы хотим их видеть! В таких обстоятельствах у Сакамото хороший шанс взять золото. И вообще сейчас люди больше интересуются международной политикой, чем спортом, — не без сарказма заметила коллега.

Мудрые японцы выбрали прекрасную стратегию — в первых рядах сторонников коллективных санкций не бегут, но и за нас биться не собираются. Прямо-таки

«Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине".

Чистое созерцание. И их можно понять.

В данный момент идет тур в Канаде, на котором выступают преимущественно североамериканские фигуристы. Но справедливости ради, россиян на таких шоу традиционно было мало — в начале 2000-х там регулярно выступали Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Мария Бутырская и другие, но из последних примеров вспоминается только Евгения Медведева в 2019-м с эффектным розовым нарядом.

Евгения Медведева. Фото Global Look Press

Ответом должно быть развитие индустрии шоу, расширение географии и усилия по тому, чтобы делать цены более демократичными. Шоу действительно сейчас нужны и организаторам, и фигуристам, поэтому обе стороны могут войти в положение друг друга и договориться на приемлемых, а не баснословных условиях. Соответственно, и цены на билеты могут стать пониже. Уже сейчас их стоимость снизилась до 1 000-1 500 рублей за самые дешевые места. Вопрос — будет ли в следующем сезоне поход на ледовое шоу для среднего россиянина роскошью.