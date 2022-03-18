Софья Акатьева.

Злосчастные шесть дней не дают талантливой юниорке начать взрослую карьеру.

Среди молодых звезд нашего фигурного катания, о которых идет речь в контексте следующего олимпийского цикла, в первую очередь стоит обратить внимание на Софью Акатьеву. 14-летняя спортсменка пока что еще ни разу не выступала на крупных международных стартах, тем не менее уже больше двух лет входит в число самых заметных спортсменок страны. У Акатьевой уникальные данные и действительно большое будущее, однако ее перспективам сильно мешают обстоятельства. Трудно представить более трудную ситуацию, чем у нее: следом за пандемией она вместе со всей страной встречает санкции, а кроме того, наверняка пострадает от неминуемого поднятия возрастного ценза. В таком случае мы не увидим Софью на взрослом уровне еще целых три с лишним года.

Софью не пустили на чемпионат России в Санкт-Петербурге

Трудно сказать, есть ли смысл менять возрастные ограничения в фигурном катании. Мнения по этому вопросу часто полярные, а доводы обеих сторон неоднозначны. Неоспорим только тот факт, что текущие правила несовершенны. К примеру, они требуют от спортсменов, желающих в предстоящем сезоне выступать по взрослым, достичь 15-летнего возраста. Причем отсчет идет строго от внутреннего календаря Международного союза конькобежцев (ISU) — с 1 июля. Стоит родиться хотя бы 2-го числа, и долгожданного начала взрослой карьеры придется ждать целый год. По факту возрастной ценз в таком случае будет требовать 16-летия. У нашей Софьи Акатьевой день рождения 7 июля, так что ей для того, чтобы перейти на взрослый уровень уже этой осенью, не хватило всего шести дней. Похожая история была с Аленой Косторной, но у нее дата рождения 24 августа. Хотя бы не так обидно, как Акатьевой.

Ограничения работают даже на юниорском уровне — в прошлом году Софья не поехала бы на ЮЧМ, даже если бы его провели. По текущим правилам ISU допускает до международных стартов только с полных 13 лет, которых нужно достичь все так же в срок до 1 июля. И даже на внутренних российских стартах такие же правила. Внутри России взрослыми считаются спортсменки 14 лет и старше, но 14-летними признают только до тех, кто родился вовремя. Именно поэтому Софья не выступила на чемпионате России этой зимой, хотя всерьез претендовала на призовые места. Даниил Глейхенгауз был уверен, что ее допустят в качестве исключения и признания молодого таланта, но чиновники сослались на равенство всех перед законом.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Возрастной ценз для Акатьевой поднимут сразу на три года

Лишний год ожидания — обидно и печально, но подобное уже не раз случалось в фигурном катании, к тому же он не был олимпийским. Как, например, Косторная не успела из-за двух месяцев включиться в борьбу за ОИ в Пхенчхане. Акатьева в любом случае мечтала только о Милане-2026, к которому будет уже во всех смыслах взрослой. Проблема в том, что 2025/26 может стать ее первым сезоном по взрослым, а ожидание перехода вместо года займет полновесные три. Этим летом в Пхукете пройдет конгресс ISU. Одним из ключевых вопросов в повестке будет возрастной ценз. С учетом всех последних обстоятельств эксперты уверены, что инициатива ужесточить его, а именно допускать на соревнования исключительно взрослых с 17 лет, будет одобрена. Причем правило считать от 1 июля наверняка сохранится. Вводить ограничения будут постепенно и с 2023 года, так что одногодки Акатьевой успеют просочиться в «окно».

Сезон-2022/23 можно будет начинать с 15 лет, но ISU считает, что Акатьевой еще 14. 2023/24 — уже с 16, в то время как Акатьевой 15. И, наконец, 2024/25 — с 17, пока Софье 16. Аделия Петросян родилась 5 июня все того же 2007 года, но незначительный месяц разницы кардинально меняет спортивную судьбу двух фигуристок. Петросян точно будет выступать по взрослым после этого межсезонья, разве что санкционные запреты временно не дадут поехать на большие международные старты. До этого показать себя юниорам мешала пандемия. Если взрослые турниры ISU хоть как-то пытался спасти, организуя «пузырь» или альтернативу на местном уровне, то на подрастающее поколение в какой-то момент просто забили. Весь сезон-2020/21 наши юниоры провели дома и только в этом успели съездить на несколько этапов серии «Гран-при».

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За Акатьеву и других наших юниоров вступилась Норвегия

Правда, финала «Гран-при» не случилось из-за вспышки омикрона. Японцы побоялись в условиях распространения нового заразного штамма приглашать к себе большое число иностранцев, а ISU в очередной раз не смог ничего поделать с демаршем принимающей стороны. Конечно, пандемия и санкции вместе с повышением возрастного ценза повлияли не только на Акатьеву, но и на всех молодых фигуристок (в частности, серьезно помешали развитию карьеры Александры Трусовой, Анны Щербаковой и все той же Косторной), но только Акатьева собрала все эти проблемы разом, и в ее случае суммарно они делают ее будущее туманным. Что печально, ведь она первой в мире подготовила программу с тройным акселем и четверным — раньше Камилы Валиевой. Прыгает четверные с 11 лет и устанавливает мировые рекорды, но обстоятельства вынуждают ее ездить по Кубкам России и первенствам Москвы с десятками зевак на трибунах.

В этом сезоне Акатьева в лучшем случае могла бы рассчитывать сейчас только на чемпионат мира среди юниоров. Но в срок соревнования провести не успели — их отложили на месяц из-за проблем у организаторов. За это время успела радикально поменяться геополитическая обстановка, и с большой долей вероятности сборная России на этом старте участия не примет. Это значит, что Акатьева и вовсе останется без заслуженного международного внимания. Единственный шанс для нее и других наших молодых звезд — призыв Норвегии к тому, чтобы не распространять спортивные ограничения для России на детский спорт. Возможно, к нему все же прислушаются.