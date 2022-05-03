Вопрос о возрастном цензе предрешен? Как спасти карьеры юных фигуристок

Противники реформы найдутся даже без нашего участия в конгрессе.

Вопрос об ужесточении возрастного ценза — один из самых противоречивых для сообщества фигурного катания. С одной стороны, есть немало противников возможной реформы, которые требуют не мешать естественной спортивной конкуренции и защищают, с их точки зрения, интересы России. С другой, даже внутри нашей же страны нет консенсуса — множество специалистов высказываются в патриотическом ключе по другим инфоповодам, но при этом поддерживают идею запретить соревноваться со взрослыми несовершеннолетним и прыгать четверные. Так чья возьмет?

Изабо Левито. Фото Global Look Press

У американцев есть свои интересы — пропустить в топ Левито

Идея всерьез взяться за возрастной ценз в женском одиночном (хотя на самом деле реформа затронет и другие дисциплины) не нова. И текущая инициатива от Норвегии была подана не сегодня, и мы не раз писали о плюсах и минусах возможных изменений в ограничении на участие юных девушек наравне со взрослыми. Только вот за последние месяцы ситуация в мире кардинально изменилась, но голосование с конгресса ISU никто не снимал. Заседание функционеров Международного союза конькобежцев пройдет в июне в Пхукете, и на данный момент неясно, будут ли до него допущены представители России и Белоруссии. Делегаты из этих стран, очевидно, настроены голосовать против. Но насколько изменились отношения представителей других делегаций и в какую сторону? Ведь для всех очевидно, что больше всего вопрос ценза волнует нашу страну.

Голосование на конгрессе большой мультиспортивной организации — это всегда событие политическое, и не замечать происходящее вне сферы своих компетенций чиновники не могут. Но если решение об отстранении российских фигуристов и статус Федерации фигурного катания на коньках России имеют однозначный окрас, то вот с возрастным цензом не все так ясно. По предложению скандинавов в будущем юниорки будут ждать 17-летия, чтобы выступать на высшем уровне, — и это прямой удар по группе Этери Тутберидзе. Но и в других странах тоже активно привлекают в сборные юных спортсменок. К примеру, в США большую ставку делали на Алису Лью, и без россиянок она стала бронзовым призером ЧМ. Есть свои звездные юниорки у японцев и у корейцев. Они не достигают такого прорыва, как наши, но и статистами не являются.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трусова и Валиева не собирались завершать карьеру и смогут лидировать

Даже завершение карьеры Лью не выглядит как однозначная потеря американцами интереса блокировать идеи ограничить юниорок в фигурном катании. На подходе Изабо Левито, которая уже сейчас сильнее оставшихся пока ветеранов вроде Мерайи Белл и Бреди Теннелл. И то последние уже на грани того, чтобы повесить коньки на гвоздь. Сможет ли US Figure Skating их кем-то заменить? Год без России — это еще и уникальный шанс забрать медали главных стартов, и каждый хочет им воспользоваться. К тому же при всех вероятных издержках для нас сейчас рано или поздно система в любом случае адаптируется. Даже без группы Тутберидзе — на первый план выйдут другие школы, например команда Сергея Давыдова в ЦСКА или Евгения Плющенко. В условиях временной изоляции этот процесс пройдет даже легче и безболезненнее.

На перестройку под новый лад потребуется два-три года, и как раз к следующей Олимпиаде можно будет снова подходить в полной боевой готовности. Сомнений, что рано или поздно антироссийские санкции снимут, нет, а вот смогут ли в Европе и Америке выработать грамотную стратегию по подготовке «зрелого женского»? Александра Трусова, к примеру, завершать карьеру пока не собирается и под возрастные цензы уже не подпадает. Есть ли хоть где-то в мире сопоставимые с ней по возможностям девушки? Наверняка останется еще на один цикл и Камила Валиева, а Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Софья Муравьева и так и эдак попадают в «последний вагон» до ужесточения регламента. Частично реформа остановит смену поколений, но ведь в этом есть и свои плюсы — текущее еще не показало полностью свой потенциал из-за внешних обстоятельств.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Шансы повлиять на итоги голосования еще есть

В связи с вероятными изменениями возрастного ценза в феврале больше всего волновало будущее Софьи Акатьевой. Она родилась 7 июля 2007-го, и каких-то шести дней ей не хватает, чтобы попасть во взрослые уже в текущее межсезонье. Ожидалось, что Акатьевой придется ждать большого международного дебюта еще два с половиной года, но в текущих реалиях это уже не кажется сверхбольшим сроком. Она примерно в таком же положении, что те же Муравьева и Петросян, ведь у них и юниорская карьера получилась неполноценной. Первый ЮЧМ отменил коронавирус, на второй не пустили Россию. Когда допустят уже до взрослых стартов — трудный вопрос, и для привыкших ждать девушек лишний год или два трагедией уже не будут. Даже Вероника Жилина, которая из-за реформы останется без Игр 2026 года в Милане, наверняка найдет мотивацию работать до 2030-го.

Так что в стратегической перспективе большим ударом по нашему фигурному катанию ужесточение ценза в женском одиночном не будет. Гораздо сложнее история с парным катанием, где многие партнерши заметно младше своих кавалеров. Но и здесь наверняка тренеры найдут как выкручиваться, в крайнем случае нас ждет масштабный процесс распада дуэтов. Гандикап слишком велик, и своих лидирующих позиций мы не упустим. Даже скандалы из Пекина-2022 уходят из информационной повестки и решающим образом влиять на голосование не должны, хотя в моменте казалось, что все предрешено. Так что если для нас действительно важно сохранить все как есть, то шансы еще остаются. Лоббистская работа со стороны ФФККР проведена неплохая, главное — внутри себя точно определиться, на чьей мы стороне. Ведь сторонников ценза внутри России все еще не меньше, чем его противников.