Российских фигуристов и конькобежцев отстранили еще на год

Также наша страна лишилась своего человека во главе мирового фигурного катания.

Несколько важных новостей из Пхукета, где проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Плохая: решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, продлено еще на один год. Кроме того, Александр Лакерник, фактически возглавлявший мировое фигурное катание последние шесть лет, лишен возможности переизбраться на новый срок. Хорошая: отклонена поправка в устав организации, которая позволяла временно отстранить от членства национальные федерации России и Белоруссии. Это сделает процесс нашего возвращения на международные старты более простым.

До особого решения совета

Во время пандемии Международный союз конькобежцев (ISU) показал себя самой осторожной и где-то даже трусливой спортивной организацией. Поэтому надежды на то, что наших фигуристов и конькобежцев вернут на заграничные старты после мартовской дисквалификации, в нынешней ситуации практически не было. Становиться первопроходцами в этом политически сложном вопросе в ISU явно не готовы, несмотря на то, что отсутствие россиян на соревнованиях по фигурному катанию катастрофически снижает их уровень. Да и в конькобежном спорте с шорт-треком без наших сборных тоже не слишком здорово. Тем не менее решение о временном отстранении продлено еще на год, правда, с оговоркой, что оно «будет действовать до особого решения совета либо конгресса».

Последнее означает, что теоретически вернуть россиян и белорусов на международные старты могут в любой момент — для этого необязательно даже собирать многолюдный конгресс. Временного отстранения национальных федераций России и Белоруссии тоже не будет. Такая возможность не предусмотрена уставом ISU. За принятие поправки, позволяющей это сделать, проголосовал 71 делегат конгресса при необходимых 77 голосах. В итоге поправка отклонена, что также убирает возможный барьер для возвращения России и Белоруссии. Федерации этих стран остаются полноправными, хотя пока и не могут заявлять своих спортсменов на турниры за рубежом и сами проводить соревнования под эгидой ISU.

Не самым приятным для нас образом решилась и ситуация с переизбранием на пост вице-президента ISU россиянина Александра Лакерника. Правда, формально здесь дело не в санкциях против нашей страны. Конгресс организации отклонил поправку о повышении максимального возраста функционеров с 75 до 80 лет, которая позволила бы 77-летнему российскому представителю быть переизбранным на пост, который он занимает с 2016 года. Так что Россия лишилась своего человека во главе мирового фигурного катания. Его место могут занять канадец Бенуа Лавуа, японец Тацуро Мацумура или финка Сусанна Рахкамо.

Что будет с квотами?

Что же означают все эти решения? В первую очередь то, что изоляция в очень популярных в нашей стране видах спорта, к сожалению, продолжается, и нам нужно продолжать работу над тем, чтобы предложить топ-спортсменам достойную альтернативу на внутренней арене. Причем как в организационном, так и в финансовом отношении. Такие проекты есть, главное теперь — довести их до ума. Правда, в Союзе конькобежцев России это сопровождается сменой управленческой команды. Но, возможно, новое руководство возьмется за дело с большим энтузиазмом, чем прежнее.

Продление международного отстранения может стать новым аргументом для некоторых наших спортсменов, допускающих смену гражданства. И здесь для руководителей национальных федераций возникает новая задача — удержать звезд. Должно помочь сохранение полноценного членства в ISU. Просто «увести» наших спортсменов в другую сборную без согласия российской стороны теперь юридически очень сложно. Еще один непонятный пока нюанс: что произойдет с рейтингами наших спортсменов из-за длительного международного простоя? Не исключено, что мы лишимся всех максимальных квот и после возвращения должны будем начинать с уровня аутсайдеров и новичков.

Что касается ухода Александра Лакерника с поста вице-президента ISU по фигурному катанию, то это теоретически лишает нас некоторых лоббистских возможностей. Хотя в нынешней ситуации непонятно, как мы могли бы их использовать. Безусловно, в совете международной федерации в момент принятия решения о возвращении россиян круто иметь своего человека, но один он никак не сможет поменять позицию большинства. Да и раньше не сказать, что ISU в фигурном катании плясало под дудку России. Конечно, нам удавалось доносить до иностранных коллег свою позицию, но многие решения (например, по правилам) явно принимались не в нашу пользу. Так что сейчас навряд ли что-то поменяется кардинальным образом.