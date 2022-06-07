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Сегодня, 09:40

Российских фигуристов и конькобежцев отстранили еще на год

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Российских фигуристов и конькобежцев отстранили еще на год.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Также наша страна лишилась своего человека во главе мирового фигурного катания.

Несколько важных новостей из Пхукета, где проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Плохая: решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, продлено еще на один год. Кроме того, Александр Лакерник, фактически возглавлявший мировое фигурное катание последние шесть лет, лишен возможности переизбраться на новый срок. Хорошая: отклонена поправка в устав организации, которая позволяла временно отстранить от членства национальные федерации России и Белоруссии. Это сделает процесс нашего возвращения на международные старты более простым.

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До особого решения совета

Во время пандемии Международный союз конькобежцев (ISU) показал себя самой осторожной и где-то даже трусливой спортивной организацией. Поэтому надежды на то, что наших фигуристов и конькобежцев вернут на заграничные старты после мартовской дисквалификации, в нынешней ситуации практически не было. Становиться первопроходцами в этом политически сложном вопросе в ISU явно не готовы, несмотря на то, что отсутствие россиян на соревнованиях по фигурному катанию катастрофически снижает их уровень. Да и в конькобежном спорте с шорт-треком без наших сборных тоже не слишком здорово. Тем не менее решение о временном отстранении продлено еще на год, правда, с оговоркой, что оно «будет действовать до особого решения совета либо конгресса».

Последнее означает, что теоретически вернуть россиян и белорусов на международные старты могут в любой момент — для этого необязательно даже собирать многолюдный конгресс. Временного отстранения национальных федераций России и Белоруссии тоже не будет. Такая возможность не предусмотрена уставом ISU. За принятие поправки, позволяющей это сделать, проголосовал 71 делегат конгресса при необходимых 77 голосах. В итоге поправка отклонена, что также убирает возможный барьер для возвращения России и Белоруссии. Федерации этих стран остаются полноправными, хотя пока и не могут заявлять своих спортсменов на турниры за рубежом и сами проводить соревнования под эгидой ISU.

Не самым приятным для нас образом решилась и ситуация с переизбранием на пост вице-президента ISU россиянина Александра Лакерника. Правда, формально здесь дело не в санкциях против нашей страны. Конгресс организации отклонил поправку о повышении максимального возраста функционеров с 75 до 80 лет, которая позволила бы 77-летнему российскому представителю быть переизбранным на пост, который он занимает с 2016 года. Так что Россия лишилась своего человека во главе мирового фигурного катания. Его место могут занять канадец Бенуа Лавуа, японец Тацуро Мацумура или финка Сусанна Рахкамо.

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Что будет с квотами?

Что же означают все эти решения? В первую очередь то, что изоляция в очень популярных в нашей стране видах спорта, к сожалению, продолжается, и нам нужно продолжать работу над тем, чтобы предложить топ-спортсменам достойную альтернативу на внутренней арене. Причем как в организационном, так и в финансовом отношении. Такие проекты есть, главное теперь — довести их до ума. Правда, в Союзе конькобежцев России это сопровождается сменой управленческой команды. Но, возможно, новое руководство возьмется за дело с большим энтузиазмом, чем прежнее.

Продление международного отстранения может стать новым аргументом для некоторых наших спортсменов, допускающих смену гражданства. И здесь для руководителей национальных федераций возникает новая задача — удержать звезд. Должно помочь сохранение полноценного членства в ISU. Просто «увести» наших спортсменов в другую сборную без согласия российской стороны теперь юридически очень сложно. Еще один непонятный пока нюанс: что произойдет с рейтингами наших спортсменов из-за длительного международного простоя? Не исключено, что мы лишимся всех максимальных квот и после возвращения должны будем начинать с уровня аутсайдеров и новичков.

Что касается ухода Александра Лакерника с поста вице-президента ISU по фигурному катанию, то это теоретически лишает нас некоторых лоббистских возможностей. Хотя в нынешней ситуации непонятно, как мы могли бы их использовать. Безусловно, в совете международной федерации в момент принятия решения о возвращении россиян круто иметь своего человека, но один он никак не сможет поменять позицию большинства. Да и раньше не сказать, что ISU в фигурном катании плясало под дудку России. Конечно, нам удавалось доносить до иностранных коллег свою позицию, но многие решения (например, по правилам) явно принимались не в нашу пользу. Так что сейчас навряд ли что-то поменяется кардинальным образом.

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