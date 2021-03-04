Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах при возвращении Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в эксклюзивном комментарии «СЭ» рассказал о возможном приходе Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

— Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного — двух дней. Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели. Слухи о том, что она уже у нас тренируется — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы, — сказал наставник корреспонденту «СЭ».

В четверг, 4 марта, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Супруга Евгения, Яна Рудковская, заявила «СЭ», что не видит проблем в переходе Косторной в другую команду.

(Дмитрий Кузнецов)