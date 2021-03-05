«Контрактов с Аленой нет, но действует договор с ее мамой». Рудковская прояснила ситуацию вокруг Косторной

Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» рассказала о финансовых нюансах перехода Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

По ее словам, контракт подписан с мамой фигуристки, и если «Хрустальный» захочет заполучить Косторную, ему придется заплатить «Ангелам Плющенко».

— Евгений Викторович прав — у него и клуба нет контракта с Аленой Косторной, — подчеркнула Рудковская. — Но у клуба есть договор с ее мамой. Что объяснимо — Алене 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алене у нас нет.

Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские договора у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля — оставить все Алене, без каких-либо удержаний. Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит, сто процентов. Ну или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить.

— Сейчас у вас была встреча с мамой Алены и ней самой. Как она прошла?

— Мы расстаемся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алены остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем сегодня, хотя она нас оповестила о своем уходе только сегодня. Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаем ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алена улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. Дальше — работа юристов.

(Дмитрий Кузнецов)