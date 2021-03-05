Плющенко назвал лукавством информацию о контрактных обязательствах Косторной перед его академией

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о контрактных обязательствах фигуристки Алены Косторной перед его школой. По мнению Плющенко, Даниил Глейхенгауз слукавил, когда сказал вчера «СЭ» о необходимости разорвать контракт для возвращения в группу Этери Тутберидзе.

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной — неправда. Их нет, — подчеркнул Плющенко. — Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях. Все спонсоры, которые были приведены мной и Яной Александровной (Рудковской. — Прим. «СЭ») — мы с этого ни получили ни копейки. Это была наша позиция. Мы отдали финансовую историю на откуп Алене и ни в коем случае ничего забирать не будем.

У нас нет контрактов с Косторной — что она катается за клуб или что-то подобное. Все контракты, которые были сделаны Алене — были сделаны только для нее. Мы не получили, не взяли никакого процента. Так что это лукавство — что надо закрыть некие контрактные составляющие, которые надо закрыть. Думаю, во многих случаях тренеры и менеджеры взяли бы деньги за услуги, спонсорство. Мы этого делать не будем, не собираемся и не делали. Программы, которые были поставлены Ше-Линн Бурн, остаются Алене. Я действительно потратил большие суммы. Ну ничего, бывает, все нормально".

В четверг, 4 марта, Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Супруга Евгения, Яна Рудковская, заявила «СЭ», что не видит проблем в переходе Косторной в другую команду.

(Дмитрий Кузнецов)