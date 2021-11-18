Ученица Плющенко отмолотила всех! Муравьева с премьерой трикселя привезла 17 баллов ученице Тутберидзе

В пермском дворце «Молот» творятся чудеса.

Кубок России. Этап в Перми

Женщины

1. Софья Муравьева («Ангелы Плющенко») — 83,05

2. Аделия Петросян («Хрустальный») — 66,11

3. Софья Самодурова («Звездный лед») — 63,50

Мужчины

1. Артем Ковалев (Академия Александра Волкова) — 93,29

2. Матвей Ветлугин («Звездный лед») — 79,49

3. Роман Атояр («Звездный лед») — 68,85

Итак, в Перми началась суровая рубка. На пересечении улиц Металлистов и Лебедева, бывшего директора машиностроительного завода. Неудивительно, что в перерывах над ареной «Молот» звучит AC/DC. Как сказал победитель турнира юниоров среди танцоров Валерий Ангелопол — диджей шарит. Суровы даже везущие тебя к арене таксисты — когда окно запотевает, берут апельсиновую корку и упорно трут. Ощущение, что сейчас все стекло сотрется, а в минус 11 это, устами Этери Тутберидзе, как минимум неприятно (с).

До предолимпийского чемпионата России всего месяц, но разборки идут во всех эшелонах фигурного катания. Вот в танцах выиграли этап оставшиеся в шаге от попадания на «Гран-при» Арина Ушакова и Максим Некрасов. А юниоры Василиса Кагановская и ценитель металлистов Ангелопол заочно обыграли взрослых, набрав на два балла больше.

Муравьева становится хищницей

Но главное, конечно, происходило у женщин. Софья Муравьева и Аделия Петросян по меркам фигурного катания в свои 15 и 14 лет — уже женщины. И все мы знаем, как вам не нравятся громкие заголовки, но исход короткой программы сегодня прямо-таки революционный. Если вы сразу навскидку вспомните, когда лучшая ученица «Хрустального» проигрывала после первого дня 17 баллов лидеру, вы либо бог статистики, либо хейтер «Хрустального». А скорее всего — и то и другое.

Тем не менее в Перми случилось так. Софья Муравьева, которая еще месяц назад была милой девочкой с хорошей презентацией, но без прыжков, сейчас уже сама хищница в этом аквариуме. Четверной сальхов уже пробовала. Тройной аксель сегодня на соревнованиях был впервые. Бах! — и вот он приземлен на надбавку +2,40. 83,05 в итоге — это личный рекорд Софьи. Главное, чтобы слова про «новую Костнер» она не замечала, а то все такие новые Месси и Джорданы, как правило, быстро исчезают. Евгений Плющенко в Пермь не приехал, зато Дмитрий Михайлов явно доволен жизнью. Может быть, действительно лучше так, шаг за шагом, чем со звездной Трусовой, когда параллельно надо заниматься серфингом, удерживаясь на волнах хайпа.

Не приехала в Пермь еще одна фигуристка «Ангелов Плющенко» — Анастасия Зинина, однако по тому, что слышал я, — она попадет на чемпионат России через «Гран-при». Правда, жизнь нас уже научила тому, что в фигурном катании все меняется с быстротой Болта, особенно когда это касается заявок на какие-нибудь турниры. Но с точки зрения здравого смысла этим логично можно объяснить неприезд Зининой на решающий этап.

Петросян соревновалась одна

Еще в Пермь не приехали тренеры Аделии Петросян. По крайней мере сегодня боец Аделия боролась против всех одна и оценки смотрела на диванчике в одиночестве. Без иронии — это очень круто видеть, как 14-летние ребята главной группы страны самостоятельно ездят по турнирам, таскают за собой чемоданы и салфетницы. Независимости в жизни надо учиться как можно раньше. Но результат одна из лучших юниорок России увидела неприятный — 66,11 балла. Лутц в каскаде получился неудачным, и было прямо видно, как Петросян в последний момент понимает — надо прыгнуть вторым прыжком хоть что-то. Получился двойной тулуп. Но при этом Аделии поставили дорожку шагов лишь второго уровня и неясное ребро на том же лутце. На домашнем соревновании ученице Тутберидзе! Согласитесь, такое бывает не так уж часто.

Сама Этери Георгиевна, скорее всего, наблюдала за прокатом из Москвы. География турниров разбросала Сергея Дудакова на челленджер в Варшаву, а Даниила Глейхенгауза на «Гран-при Франции» — чтоб Алене Косторной не хотелось пропустить тренировку, а заодно и Анне Щербаковой.

Промежуточная бронза — у Софьи Самодуровой, для которой старт в Перми действительно один из важнейших в карьере. Послаблений от федерации за выступление на «Гран-при» она не ждет. То есть ей надо в «Молоте» наковать как можно больше очков. И как же будет обидно и символично, если на чемпионат России Соню, чемпионку Европы, не пустят две юниорки, которые и так туда попали. Муравьева действительно далеко. Алексею Николаевичу теперь разве что ночью набирать старому знакомому Плющенко с просьбой снять свою прыткую подопечную.

Ковалев вернулся

Главная звезда дня наряду с Муравьевой — Артем Ковалев. Тоже приехал без главного тренера школы Александра Волкова, а с его женой Мартин Даженэ, но в красивом проработанном костюме показал стильную программу под музыку из «Дома танцующих кинжалов». Да, хореография кое-где не китайская, но все прыжки при нем, 93,29 балла, много бонусов — и прекрасный разбор под камеры сразу после проката с обещанием завтра повторить. Слушаем.

Ближе всех к Ковалеву был Матвей Ветлугин с симпатичной программой в стиле аристократической дореволюционной России. Прыжки были неидеальны, но судьи отнеслись к новобранцу Мишина действительно жестко. Влепили второй уровень за вращение с чиняном, нашли недокрут на первом риттбергере, отминусовали четверной и триксель, но самое веселое — это последнее вращение, на котором один судья поставил +4, а другой -1. Шансы на чемпионат России для Ветлугина тают.

Завтра в битве мужчин и женщин будет поставлена точка. Начало произвольной программы девушек — в 11.45 (мск), парней — в 14.20.