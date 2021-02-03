Суперсенсация на первенстве России! Подопечная Плющенко выиграла короткую программу, хотя все ставили на других

Софьи заняли первые два места на национальном чемпионате юниоров, однако совершенно не те и не в том порядке, который планировался.

Первенство России среди юниоров

Короткая программа

Юноши

1. Евгений Семененко — 87,13

2. Илья Яблоков — 85,38

3. Артем Ковалев — 85,01

4. Даниил Самсонов — 83,40

5. Егор Рухин — 81,01

6. Александр Голубев — 80,18

Девушки

1. Софья Муравьева — 72,97

2. Софья Акатьева — 72,80

3. Аделия Петросян — 72,64

4. Софья Самоделкина — 71,37

5. Елизавета Берестовская — 71,28

6. Анна Фролова — 68,10

Первое, что хочется сказать: насколько же фантастически сильный состав на этом первенстве России! Да, мы много писали про отказников Камилу Валиеву и Дарью Усачёву, которые пользуются некоторыми привилегиями, но даже без них что в женском, что в мужском разряде почти нет проходных людей. Хочешь отойти почитать актуальные новости дня — а от экрана-то не оторваться. Пожалуй, такой турнир все же должен был проходить на выходных — это добавило бы антуража к и без того переполненным трибунам (разрешенная квота — 50% из 3500 мест красноярской «Кристалл-Арены»).

Лидеры неидеальны

У девушек главной вывеской была битва трех разных московских школ — Софья Акатьева (группа Тутберидзе), Софья Самоделкина (группа Давыдова) и Вероника Жилина (группа Плющенко) примерно в равной степени претендовали на лидерство после короткой программы. Хотя бы потому, что выходили на лед с одинаковым контентом — каскад тройной аксель + тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Акатьеву вынесли на главное фото и официальные соцсети Федерации фигурного катания.

Ничего похожего у других в арсенале не было, но при этом средний уровень настолько высок, что при ошибках этой троицы кто угодно мог рвануть наверх. Это и Лиза Берестовская, партнерша Самоделкиной по ЦСКА, и победительница этапа Кубка России Аделия Петросян, и Софья Муравьева из «Ангелов Плющенко». Елизавета Осокина, Анна Фролова, Ксения Цибинова — практически про каждую фигуристку из стартового протокола можно рассказывать отдельно. Просто прокрутите у себя в голове: при неоптимальном составе участников на юниорском чемпионате России его уровень на порядок выше любого взрослого турнира в другой стране.

Ошибки у лидеров все-таки были. Самоделкина выступала первой среди фаворитов, и 71,37 балла она не получала давно — ровно год, с прошлого первенства. В этом сезоне было и за 80. В Саранске в 2020-м можно было сказать о сдерживании со стороны судейской бригады, но теперь выступление 13-летней армейки было неидеальным — и это еще лояльно отнеслись к ее каскаду.

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Жилиной не повезло — она выступала сразу за Самоделкиной, и получилось провально. Вероника явно пока не может адаптироваться к новым условиям после перехода в «Ангелы Плющенко». У нее была отличная произвольная программа в сентябре на юниорском первенстве Москвы — но, пожалуй, с тех пор вспомнить нечего. Разве что уход от Сергея Розанова, который наверняка добавил неопределенности. А это, как говорят психологи, главный страх человека после смерти. Жилина набрала 58,91 балла с падением, заодно дав повод снизить компоненты, и осталась по итогам короткой программы 14-й. Важнее, конечно, ее отставание, но от медали оно составляет уже 13 баллов. И вряд ли выступление в первой разминке завтра добавляет настроения.

Акатьева не воспользовалась ситуацией

Акатьева выглядела на таком фоне однозначным фаворитом — народ ждал именно ее дуэли с тезкой Самоделкиной, но тут сработал тот самый эффект «темной лошадки» в виде еще одной Софьи — Муравьевой. Эта фигуристка Плющенко из группы Дмитрия Михайлова прогрессирует не по годам, а по месяцам, и единственное, чего ей не хватает, — четверных. Сегодня был потрясающий по презентации и прыжковой технике прокат. И Муравьева, первым делом после выхода со льда передавшая «академии привет», сама обалдела от оценок. 72,97 без ультра-си — это заявка как минимум на медаль чемпионата, и кто знает, что произойдет завтра на фоне плотной конкуренции и психологического давления.

Акатьева выдала стабильный прокат, клише «рабочий» тут подойдет идеально: Софья на таком автомате исполняет свою Seven Nations Army, что, показалось, даже быстро вышла из финальной позы — чтобы невозмутимо отправиться смотреть оценки. Софье в июле исполнится 14 лет, а она уже создает впечатление абсолютного профессионала. У нее съемки в рекламных роликах и статус главной звезды поствалиевского поколения.

Недавно по соцсетям ходила шутка — люди откопали протокол с татарских соревнованиий с участницей по фамилии Миннивалиева. Осталось найти Микровалиеву к 2030-му, шутил автор. Акатьева, конечно, не мини-Валиева, но претендент на статус чемпионки мира уже сейчас, в 13 лет и 7 месяцев.

У Сони получился, как выразился Даниил Глейхенгауз, нервный тройной аксель — выезжала фигуристка с приличного наклона, но справилась. И тут надо сказать о судьях: они сегодня были великолепны. Они не поддались на все эти разговоры о статусе и потенциале — и в итоге Муравьева вполне заслуженно обогнала двух других, звездных, Софий. Акатьеву — буквально на 0,17 балла. Их как раз на выезде с трикселя и не хватило.

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По ходу сезона «СЭ» много писал о судействе, публикуя мнения как критиков, так и самих представителей корпуса. В этот раз решения судей были совсем не такими ожидаемыми, как иногда это бывает в России — не только в фигурном катании. Завтра будет еще интереснее. Акатьева и Самоделкина — в любом случае абсолютные фавориты, но интриги арбитры добавили. Просто факт (который, возможно, прошел мимо многих): в январе Александр Лакерник посещал школу «Ангелы Плющенко», это даже было обозначено публично. Кто знает, может, этот факт образует не просто последовательность, а причинно-следственную связь.

Вслед за Акатьевой выступала ее партнерша по группе Аделия Петросян, и она осталась позади обеих. Что спровоцировало не совсем довольную реакцию на судейские оценки уже у Даниила Глейхенгауза. Так можем дожить и до «пальцев вниз» от тренеров «Хрустального».

У мужчин — невероятная плотность

На фоне такой рубки как-то пропали соревнования юношей, у которых тоже состав был внушительным. Евгений Семененко выиграл с результатом 87,13 балла, сделав тройной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. Четверных прыжков у юношей в коротких программах не предусмотрено. Но потрясает другой факт: в 15 баллах по итогам первого дня — 13 (!) участников. Это гарантирует непредсказуемость завтра и у мужчин.

Евгений в этом сезоне успел в блестящем стиле выиграть взрослый этап Кубка России. Вообще, он крутой парень: когда мы с коллегами в шутку сыграли на видео в одной из командировок песню из «Бандитского Петербурга» и выложили в Instagram, отметив Евгения, тот отреагировал позитивно и со смехом. Тоже потенциальная звезда, коих это первенство России откроет в изобилии.

А еще приятно воодушевляет разнообразие школ. В первой шестерке — все из разных команд: «Звездный лед», «Москвич», «Ангелы Плющенко», «Хрустальный», ЦСКА и даже нижегородская СШОР по ледовым видам спорта. Вернулся после тяжелой травмы подопечный Тутберидзе Даниил Самсонов, которого давно ждали, — и вернулся здорово, четвертым с 83,40 балла.

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Завтра в Красноярске будет нереальная битва. Привыкаем смотреть юниорские соревнования по фигурному катанию как взрослые!