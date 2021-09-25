Ученица Тутберидзе Петросян выиграла первый международный старт. А Самоделкина продолжает бороться с тройным акселем

Как выступили российские фигуристки на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

Юниорский Гран-при. Этап в Любляне

Девушки. Итог после произвольной программы

1. Аделия Петросян (Россия) — 210,57

2. Софья Самоделкина (Россия) — 205,67

3. Линдси Торнгрен (США) — 193,77

Первая победа Петросян

У Аделии была двухнедельная пауза между этапами в Любляне и Кошице. И шанс выдохнуть после сумасшедшего уровня конкуренции, причем между фигуристками из России. Тогда россиянки заняли четыре первых места, а делили они их между собой исходя из уровня риска в произвольных программах.

Здесь же, помимо Петросян, Россию представляла еще и Софья Самоделкина, владеющая тройным акселем. Но все же после коротких программ выше была Аделия. Исполнив на хорошие плюсы довольно простой по нынешним меркам контент, ученица Этери Тутберидзе потеряла уровень на дорожке шагов и на одном из вращений, но в целом почти на балл прибавила в компонентах (30,90 против 30,00 в Кошице) и, набрав заслуженные 70,86 балла, захватила лидерство после первого дня соревнований.

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В произвольной Аделии, понятно, нужно было идти на риск. И дело не в сопернице в лице Софьи Самоделкиной, которая прыгает на тренировках четверные лутц и риттбергер, также владеет четверными сальховом и тулупом. Дело в том, что четверные прыжки уже даже в женском одиночном катании жизненно необходимы, чтобы претендовать на призовые места.

В случае Петросян, которая впервые приземлила четверной тулуп на предыдущем для себя этапе серии, необходимо накатывать программу с квадом и набираться уверенности. Что фигуристка и делает — первым элементом в произвольной программе вновь был квад-тулуп. Аделия допустила ошибку на приземлении, но снижение баллов было минимальным — всего 0,68 балла.

Остальные прыжковые элементы: каскады тройной лутц + двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов были исполнены на плюсы. Вращения судьи оценили на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий. В итоге почти на 8 баллов больше, чем на предыдущем этапе (cильно поднялась оценка за технику), — 139,71 балла (в Кошице было 131,91).

210,57 балла по сумме за две программы позволили фигуристке одержать победу на этапе — эта первая международная победа для Аделии и первая победа на этапе серии «Гран-при». Безусловно, ученице Тутберидзе еще есть куда прибавлять, нет предела совершенству. Но для старта это более чем хороший дебют. Остается дождаться окончания серии — ISU принял решение распределять места в финал в Осаке не по сумме мест, а по сумме баллов.

Самоделкина борется с собой и трикселем

Ученице Сергея Давыдова непросто дается выступление в серии «Гран-при». С предыдущего этапа в Красноярске, на котором каталась Софья, прошла всего неделя. И там для фигуристки получилась целая драма: после ошибки на тройном акселе она стала аж шестой после коротких программ. Но в произвольной фигуристка пошла ва-банк — и три квада помогли ей ворваться в тройку призеров. Но ошибки и недокруты не дали ей подняться выше третьего места.

В Любляне дела с тройным акселем пошли куда лучше, но Самоделкина все же ошиблась на приземлении. Но в этот раз фигуристка сумела добавить к нему двойной тулуп и не осталась без каскада, как в Красноярске. Остальные элементы спортсменка сделала на плюсы, все вращения и дорожку шагов — на четвертый уровень. Однако GOE за элементы были небольшими, и по сумме Софья получила 65,56 балла — после короткой программы это было лишь четвертое место.

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В произвольной от нее ожидаемо было увидеть четверные прыжки — в этот раз всего два. Но уже на первом случилось падение — фигуристка упала с недокрученного четверного тулупа. Второй же элемент ультра-си Самоделкина сделала чисто и на хорошие плюсы — это был четверной сальхов. Затем она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, два каскада — тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов.

Вращения и дорожку шагов судьи оценили на четвертый уровень. И в итоге фигуристка выиграла произвольную программу, а по сумме за две программы стала второй — сразу за Петросян. Стоит отметить, что в Красноярске у Софьи было три квада — два четверных сальхова и лутц. Возможно, спортсменке стоит перестать метаться с набором прыжков и накатывать то, что получается чаще. Пока — лишь серебро. А удастся ли попасть в финал — будет ясно только после заключительного этапа серии.